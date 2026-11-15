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    16:10 ekranlı laptop önerileri: Belgeler ve yan yana pencereler için seçim

    16:10 laptop modelleri, standart 16:9 ekranlara kıyasla daha fazla dikey çalışma alanı sunuyor. Belgeler, tablolar ve yan yana pencereler için öne çıkan seçenekleri derledik.

    Dizüstü bilgisayar seçerken işlemci, bellek ve ekran kartı kadar ekranın en-boy oranı da kullanım deneyimini etkiliyor. Özellikle uzun belgeler üzerinde çalışan, tablolarla uğraşan veya aynı anda birden fazla pencereyi açık tutan kullanıcılar için 16:10 ekranlar önemli bir avantaj sunuyor. Standart 16:9 panellere kıyasla daha fazla dikey alan sağlayan bu ekranlar, sayfaları daha az kaydırarak incelemeyi ve uygulamaların çalışma alanını daha verimli kullanmayı mümkün kılıyor.

    16:10 formatı artık yalnızca iş odaklı dizüstü bilgisayarlarda değil, oyuncu modellerinde de yaygınlaşıyor. Böylece hem günlük işlerde geniş bir çalışma alanı hem de oyunlarda yüksek çözünürlük ve yenileme hızı arayan kullanıcılara farklı seçenekler sunuluyor. Bu rehberde Casper Nirvana ve Excalibur modellerinin yanı sıra Lenovo, HP, ASUS, MSI ve Acer'ın 16:10 ekranlı dizüstü bilgisayarlarını bir araya getirdik. İşte 16:10 ekranlı laptop önerileri.

    16:10 ekranlı laptop önerileri
    Marka-Model🖥️ Fiyat🏷️
    Casper Nirvana S100.270H-DQ00A-G-F 76.580 TL
    Casper Excalibur G915.240H-DQ70X-C 116.236 TL
    Lenovo Legion 5 Pro 83LT005RTR 137.999 TL
    HP OMEN Gaming 16-ap0014nta14 (C12CJEAA14) 135.024 TL
    ASUS TUF Gaming A16 FA608PP-RV159 99.00 TL
    MSI Crosshair A16 HX E8WGK-011XTR 122.000 TL
    Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-975M 124.000 TL

    1️⃣ Casper Nirvana S100.270H-DQ00A-G-F

    16:10 ekranlı laptop önerileri Tam Boyutta Gör
    Casper Nirvana S100, özellikle ofis uygulamaları, belge düzenleme, internet kullanımı ve çoklu pencere yönetimi için değerlendirilebilecek modeller arasında yer alıyor. 16 inç büyüklüğündeki 16:10 IPS ekranı, 300 nit parlaklık sunuyor. Intel Core 9 270H işlemci, 32 GB DDR5 bellek ve 1 TB SSD ile gelen model, aynı anda birden fazla uygulama çalıştıran kullanıcılar için yeterli donanım kapasitesi ile geliyor.

    Nirvana S100.270H-DQ00A-G-F, dahili grafik birimine sahip ve kompakt tasarım sunuyor. Dolayısıyla günlük çalışma senaryolarına daha uygun. Alüminyum gövdesi ve 1,8 kg ağırlığıyla taşınabilirlik tarafında da öne çıkan Nirvana S100, çantasında sürekli laptop taşıyan kullanıcılar için değerlendirilebilir. 54,72 Wh batarya kapasitesi ve 65 W adaptörüyle gelen model, özellikle iş ve eğitim odaklı kullanım için tercih edilebilir.

    • Ekran Boyutu: 16 inç
    • En Boy Oranı: 16:10
    • Çözünürlük: Full HD
    • Panel Türü: IPS
    • Parlaklık: 300 nit
    • İşlemci: Intel Core 9 270H
    • Ekran Kartı: Dahili grafik birimi
    • Bellek: 32 GB DDR5 4800 MHz
    • Depolama: 1 TB PCIe 4.0 SSD
    • Ağırlık: 1,8 kg

    2️⃣ Casper Excalibur G915.240H-DQ70X-C

    16:10 ekranlı laptop önerileri Tam Boyutta Gör
    Casper Excalibur G915, 16:10 ekran formatını yüksek performanslı donanımla bir araya getiren oyuncu dizüstü bilgisayarlarından biri. 16 inç IPS paneli 1920 x 1200 piksel çözünürlük, 165 Hz yenileme hızı ve 350 nit parlaklık sunuyor. Intel Core 7 240H işlemci ve Nvidia GeForce RTX 5070 ekran kartıyla gelen model, oyun performansının yanında video düzenleme, görsel tasarım ve çoklu görev gibi işlemci ve grafik gücü gerektiren işlerde de kullanılabiliyor.

    32 GB DDR5 bellek ve 1 TB PCIe 4.0 SSD, büyük dosyalarla çalışırken ve aynı anda birden fazla uygulama açıkken avantaj sağlıyor. Yüzde 100 sRGB renk kapsamı, görsel içeriklerle çalışan kullanıcılar için de önemli bir özellik. 2,3 kg ağırlığındaki alüminyum gövde, 80 Wh batarya ve 165 Hz ekranıyla Excalibur G915, hem oyun hem de üretkenlik odaklı kullanım arasında denge arayanlara hitap ediyor.

    • Ekran Boyutu: 16 inç
    • En Boy Oranı: 16:10
    • Çözünürlük: 1920 x 1200 (FHD+)
    • Panel Türü: IPS
    • Yenileme Hızı: 165 Hz
    • Parlaklık: 350 nit
    • İşlemci: Intel Core 7 240H
    • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB
    • Bellek: 32 GB DDR5 4800 MHz
    • Depolama: 1 TB PCIe 4.0 SSD
    • Ağırlık: 2,3 kg

    3️⃣ Lenovo Legion 5 Pro 83LT005RTR

    16:10 ekranlı laptop önerileri Tam Boyutta Gör
    Lenovo Legion 5 Pro, 16:10 ekran formatını yüksek çözünürlük ve hızlı panel özellikleriyle birleştiriyor. 16 inç büyüklüğündeki IPS ekran, 2560 x 1600 piksel çözünürlük ve 240 Hz yenileme hızı sunuyor. 500 nit parlaklık, yüzde 100 sRGB renk kapsamı ve DisplayHDR 400 desteği de görüntü kalitesini tamamlıyor. Bu özellikler, geniş çalışma alanına ihtiyaç duyan kullanıcıların yanı sıra oyun ve görsel içerik üretimiyle ilgilenenler için de avantaj sağlıyor.

    AMD Ryzen 9 8940HX işlemci ve Nvidia GeForce RTX 5060 ekran kartıyla gelen model, yoğun işlem gücü gerektiren uygulamalarda kullanılabilecek bir donanıma sahip. 32 GB DDR5 bellek ve 1 TB SSD kapasitesi, çoklu görev ve büyük dosyalarla çalışma senaryolarını destekliyor. 240 Hz paneli oyunlarda akıcı görüntü sağlarken, 16:10 oranı belge ve uygulama pencereleri için daha fazla dikey alan sunuyor.

    • Ekran Boyutu: 16 inç
    • En Boy Oranı: 16:10
    • Çözünürlük: 2560 x 1600 (QHD+)
    • Panel Türü: IPS
    • Yenileme Hızı: 240 Hz
    • Parlaklık: 500 nit
    • İşlemci: AMD Ryzen 9 8940HX
    • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 5060
    • Bellek: 32 GB DDR5
    • Depolama: 1 TB SSD

    4️⃣ HP OMEN Gaming 16-ap0014nta14 (C12CJEAA14)

    16:10 ekranlı laptop önerileri Tam Boyutta Gör
    HP OMEN Gaming 16, yüksek performanslı donanımın yanında geniş ve yüksek çözünürlüklü ekran isteyen kullanıcılar için değerlendirilebilir. 16 inç IPS panel, 2560 x 1600 piksel çözünürlük ve 16:10 görüntü oranı sunuyor. Ayrıca 240 Hz yenileme hızı, 500 nit parlaklık ve 3 ms tepki süresine sahip. Yüzde 100 sRGB renk kapsamı ise fotoğraf düzenleme, video çalışmaları ve diğer görsel uygulamalarda daha geniş renk alanı sağlıyor.

    AMD Ryzen 9 8940HX işlemci ve GeForce RTX 5070 ekran kartıyla gelen OMEN 16, oyunların yanı sıra işlemci ve grafik gücünden yararlanan profesyonel uygulamalarda da kullanılabilir. Yüksek çözünürlüklü 16:10 ekranı ise hem belgelerle çalışırken hem de birden fazla pencereyi yan yana kullanırken avantaj sağlıyor.

    • Ekran Boyutu: 16 inç
    • En Boy Oranı: 16:10
    • Çözünürlük: 2560 x 1600 (WQXGA)
    • Panel Türü: IPS
    • Yenileme Hızı: 240 Hz
    • Parlaklık: 500 nit
    • İşlemci: AMD Ryzen 9 8940HX
    • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB
    • Bellek: 16GB DDR5
    • Depolama: 1 TB SSD

    5️⃣ ASUS TUF Gaming A16 FA608PP-RV159

    16:10 ekranlı laptop önerileri Tam Boyutta Gör
    ASUS TUF Gaming A16, 16:10 ekran formatını QHD+ çözünürlük ve yüksek yenileme hızıyla bir araya getiriyor. 16 inç IPS seviyesindeki panel, 2560 x 1600 piksel çözünürlük, 165 Hz yenileme hızı ve 400 nit parlaklık sunuyor. Yüzde 100 sRGB renk kapsamı ve yansıma önleyici yüzeyi, oyunların yanı sıra günlük çalışma ve içerik tüketimi için de uygun bir ekran deneyimi sağlıyor. Daha uzun dikey görüntü alanı, özellikle belgeler ve internet sayfaları üzerinde çalışırken kullanılabilir alanı artırıyor.

    AMD Ryzen 9 8940HX işlemci ve GeForce RTX 5070 ekran kartıyla donatılan model, performans gerektiren uygulamalarda da kullanılabiliyor. 16 GB DDR5 bellek ve 1 TB SSD kapasitesiyle gelen cihaz, gerektiğinde bellek yükseltmesine de olanak tanıyor. 90 Wh bataryası ve yaklaşık 2,2 kg ağırlığıyla TUF Gaming A16, güçlü donanımı farklı kullanım alanlarına taşımak isteyenlere hitap ediyor.

    • Ekran Boyutu: 16 inç
    • En Boy Oranı: 16:10
    • Çözünürlük: 2560 x 1600 (QHD+)
    • Panel Türü: IPS seviyesinde
    • Yenileme Hızı: 165 Hz
    • Parlaklık: 400 nit
    • İşlemci: AMD Ryzen 9 8940HX
    • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB
    • Bellek: 16 GB DDR5
    • Depolama: 1 TB SSD
    • Ağırlık: Yaklaşık 2,2 kg

    6️⃣ MSI Crosshair A16 HX E8WGK-011XTR

    16:10 ekranlı laptop önerileri Tam Boyutta Gör
    MSI Crosshair A16 HX, 16 inçlik 16:10 ekranında QHD+ çözünürlük ve 240 Hz yenileme hızı sunuyor. 2560 x 1600 piksel çözünürlüklü IPS-Level panel, yüzde 100 DCI-P3 renk kapsamıyla özellikle geniş renk alanına ihtiyaç duyan kullanıcılar için de uygun bir seçenek. Bu ekran, yan yana pencerelerle çalışırken daha fazla dikey alan sağlarken yüksek yenileme hızı sayesinde oyunlarda akıcı görüntü elde edilmesine yardımcı oluyor.

    AMD Ryzen 9 8940HX işlemci ve 8 GB belleğe sahip NVIDIA GeForce RTX 5070 ekran kartı, modelin performans tarafını oluşturuyor. 16 GB DDR5 bellek ve 1 TB PCIe 4.0 SSD ile gelen cihazda bellek kapasitesi 96 GB'a kadar yükseltilebiliyor. USB-C bağlantılarının DisplayPort ve Power Delivery desteği sunması da harici ekran ve çevre birimleriyle kullanımda esneklik sağlıyor. Crosshair A16 HX, hem oyun hem de yoğun işlem gücü gerektiren üretkenlik uygulamaları için değerlendirilebilir.

    • Ekran Boyutu: 16 inç
    • En Boy Oranı: 16:10
    • Çözünürlük: 2560 x 1600 (QHD+)
    • Panel Türü: IPS-Level
    • Yenileme Hızı: 240 Hz
    • Renk Kapsamı: Yüzde 100 DCI-P3
    • İşlemci: AMD Ryzen 9 8940HX
    • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB
    • Bellek: 16 GB DDR5
    • Depolama: 1 TB PCIe 4.0 SSD

    7️⃣ Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-975M

    16:10 ekranlı laptop önerileri Tam Boyutta Gör
    Acer Predator Helios Neo 16S AI, listedeki modeller arasında ekran teknolojisi bakımından öne çıkan seçeneklerden biri. 16 inç OLED panel, 2560 x 1600 piksel çözünürlük ve 240 Hz yenileme hızı sunuyor. 16:10 görüntü oranı sayesinde belgeler ve uygulamalar için daha fazla dikey çalışma alanı sağlarken OLED panelin yüksek kontrastı, derin siyahları ve geniş görüş açıları da görüntü deneyimini destekliyor. Bu özellikler, cihazı oyunların yanı sıra görsel içerik üretimi ve medya tüketimi için de değerlendirilebilir hale getiriyor.

    Intel Core Ultra 9 275HX işlemci ve GeForce RTX 5070 ekran kartıyla gelen model, güçlü donanımını yapay zeka destekli işlem yetenekleriyle tamamlıyor. 16 GB DDR5 bellek ve 1 TB PCIe 4.0 SSD kapasitesi bulunuyor. 76 Wh batarya ve yaklaşık 2,3 kg ağırlıkla gelen Predator Helios Neo 16S AI, yüksek performanslı donanım ve OLED ekranı bir arada isteyen kullanıcılara hitap ediyor.

    • Ekran Boyutu: 16 inç
    • En Boy Oranı: 16:10
    • Çözünürlük: 2560 x 1600 (QHD+)
    • Panel Türü: OLED
    • Yenileme Hızı: 240 Hz
    • İşlemci: Intel Core Ultra 9 275HX
    • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB
    • Bellek: 16 GB DDR5
    • Depolama: 1 TB PCIe 4.0 SSD
    • Ağırlık: Yaklaşık 2,3 kg

    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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