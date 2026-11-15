16:10 ekranlı laptop önerileri: Belgeler ve yan yana pencereler için seçim

Yapay Zeka Özeti:
- Daha fazla dikey alan sunan 16:10 ekranlı bilgisayarlar popülerleşiyor. Bu ekran formatı, belgelerde kaydırma yapmadan çalışmayı ve pencereleri yan yana rahatça kullanmayı sağlıyor. İş odaklı Casper Nirvana’nın yanında; Lenovo, HP, ASUS, MSI ve OLED panelli Acer Predator gibi yüksek performanslı oyuncu laptopları da bu geniş görüş alanını güçlü donanımlarla birleştiriyor. Yeni modeller, hem işte hem de oyunda yüksek verimlilik vaat ediyor.
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Dizüstü bilgisayar seçerken işlemci, bellek ve ekran kartı kadar ekranın en-boy oranı da kullanım deneyimini etkiliyor. Özellikle uzun belgeler üzerinde çalışan, tablolarla uğraşan veya aynı anda birden fazla pencereyi açık tutan kullanıcılar için 16:10 ekranlar önemli bir avantaj sunuyor. Standart 16:9 panellere kıyasla daha fazla dikey alan sağlayan bu ekranlar, sayfaları daha az kaydırarak incelemeyi ve uygulamaların çalışma alanını daha verimli kullanmayı mümkün kılıyor.
16:10 formatı artık yalnızca iş odaklı dizüstü bilgisayarlarda değil, oyuncu modellerinde de yaygınlaşıyor. Böylece hem günlük işlerde geniş bir çalışma alanı hem de oyunlarda yüksek çözünürlük ve yenileme hızı arayan kullanıcılara farklı seçenekler sunuluyor. Bu rehberde Casper Nirvana ve Excalibur modellerinin yanı sıra Lenovo, HP, ASUS, MSI ve Acer'ın 16:10 ekranlı dizüstü bilgisayarlarını bir araya getirdik. İşte 16:10 ekranlı laptop önerileri.
|Marka-Model🖥️
|Fiyat🏷️
|Casper Nirvana S100.270H-DQ00A-G-F
|76.580 TL
|Casper Excalibur G915.240H-DQ70X-C
|116.236 TL
|Lenovo Legion 5 Pro 83LT005RTR
|137.999 TL
|HP OMEN Gaming 16-ap0014nta14 (C12CJEAA14)
|135.024 TL
|ASUS TUF Gaming A16 FA608PP-RV159
|99.00 TL
|MSI Crosshair A16 HX E8WGK-011XTR
|122.000 TL
|Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-975M
|124.000 TL
1️⃣ Casper Nirvana S100.270H-DQ00A-G-F
Nirvana S100.270H-DQ00A-G-F, dahili grafik birimine sahip ve kompakt tasarım sunuyor. Dolayısıyla günlük çalışma senaryolarına daha uygun. Alüminyum gövdesi ve 1,8 kg ağırlığıyla taşınabilirlik tarafında da öne çıkan Nirvana S100, çantasında sürekli laptop taşıyan kullanıcılar için değerlendirilebilir. 54,72 Wh batarya kapasitesi ve 65 W adaptörüyle gelen model, özellikle iş ve eğitim odaklı kullanım için tercih edilebilir.
- Ekran Boyutu: 16 inç
- En Boy Oranı: 16:10
- Çözünürlük: Full HD
- Panel Türü: IPS
- Parlaklık: 300 nit
- İşlemci: Intel Core 9 270H
- Ekran Kartı: Dahili grafik birimi
- Bellek: 32 GB DDR5 4800 MHz
- Depolama: 1 TB PCIe 4.0 SSD
- Ağırlık: 1,8 kg
2️⃣ Casper Excalibur G915.240H-DQ70X-C
32 GB DDR5 bellek ve 1 TB PCIe 4.0 SSD, büyük dosyalarla çalışırken ve aynı anda birden fazla uygulama açıkken avantaj sağlıyor. Yüzde 100 sRGB renk kapsamı, görsel içeriklerle çalışan kullanıcılar için de önemli bir özellik. 2,3 kg ağırlığındaki alüminyum gövde, 80 Wh batarya ve 165 Hz ekranıyla Excalibur G915, hem oyun hem de üretkenlik odaklı kullanım arasında denge arayanlara hitap ediyor.
- Ekran Boyutu: 16 inç
- En Boy Oranı: 16:10
- Çözünürlük: 1920 x 1200 (FHD+)
- Panel Türü: IPS
- Yenileme Hızı: 165 Hz
- Parlaklık: 350 nit
- İşlemci: Intel Core 7 240H
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB
- Bellek: 32 GB DDR5 4800 MHz
- Depolama: 1 TB PCIe 4.0 SSD
- Ağırlık: 2,3 kg
3️⃣ Lenovo Legion 5 Pro 83LT005RTR
AMD Ryzen 9 8940HX işlemci ve Nvidia GeForce RTX 5060 ekran kartıyla gelen model, yoğun işlem gücü gerektiren uygulamalarda kullanılabilecek bir donanıma sahip. 32 GB DDR5 bellek ve 1 TB SSD kapasitesi, çoklu görev ve büyük dosyalarla çalışma senaryolarını destekliyor. 240 Hz paneli oyunlarda akıcı görüntü sağlarken, 16:10 oranı belge ve uygulama pencereleri için daha fazla dikey alan sunuyor.
- Ekran Boyutu: 16 inç
- En Boy Oranı: 16:10
- Çözünürlük: 2560 x 1600 (QHD+)
- Panel Türü: IPS
- Yenileme Hızı: 240 Hz
- Parlaklık: 500 nit
- İşlemci: AMD Ryzen 9 8940HX
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 5060
- Bellek: 32 GB DDR5
- Depolama: 1 TB SSD
4️⃣ HP OMEN Gaming 16-ap0014nta14 (C12CJEAA14)
AMD Ryzen 9 8940HX işlemci ve GeForce RTX 5070 ekran kartıyla gelen OMEN 16, oyunların yanı sıra işlemci ve grafik gücünden yararlanan profesyonel uygulamalarda da kullanılabilir. Yüksek çözünürlüklü 16:10 ekranı ise hem belgelerle çalışırken hem de birden fazla pencereyi yan yana kullanırken avantaj sağlıyor.
- Ekran Boyutu: 16 inç
- En Boy Oranı: 16:10
- Çözünürlük: 2560 x 1600 (WQXGA)
- Panel Türü: IPS
- Yenileme Hızı: 240 Hz
- Parlaklık: 500 nit
- İşlemci: AMD Ryzen 9 8940HX
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB
- Bellek: 16GB DDR5
- Depolama: 1 TB SSD
5️⃣ ASUS TUF Gaming A16 FA608PP-RV159
AMD Ryzen 9 8940HX işlemci ve GeForce RTX 5070 ekran kartıyla donatılan model, performans gerektiren uygulamalarda da kullanılabiliyor. 16 GB DDR5 bellek ve 1 TB SSD kapasitesiyle gelen cihaz, gerektiğinde bellek yükseltmesine de olanak tanıyor. 90 Wh bataryası ve yaklaşık 2,2 kg ağırlığıyla TUF Gaming A16, güçlü donanımı farklı kullanım alanlarına taşımak isteyenlere hitap ediyor.
- Ekran Boyutu: 16 inç
- En Boy Oranı: 16:10
- Çözünürlük: 2560 x 1600 (QHD+)
- Panel Türü: IPS seviyesinde
- Yenileme Hızı: 165 Hz
- Parlaklık: 400 nit
- İşlemci: AMD Ryzen 9 8940HX
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB
- Bellek: 16 GB DDR5
- Depolama: 1 TB SSD
- Ağırlık: Yaklaşık 2,2 kg
6️⃣ MSI Crosshair A16 HX E8WGK-011XTR
AMD Ryzen 9 8940HX işlemci ve 8 GB belleğe sahip NVIDIA GeForce RTX 5070 ekran kartı, modelin performans tarafını oluşturuyor. 16 GB DDR5 bellek ve 1 TB PCIe 4.0 SSD ile gelen cihazda bellek kapasitesi 96 GB'a kadar yükseltilebiliyor. USB-C bağlantılarının DisplayPort ve Power Delivery desteği sunması da harici ekran ve çevre birimleriyle kullanımda esneklik sağlıyor. Crosshair A16 HX, hem oyun hem de yoğun işlem gücü gerektiren üretkenlik uygulamaları için değerlendirilebilir.
- Ekran Boyutu: 16 inç
- En Boy Oranı: 16:10
- Çözünürlük: 2560 x 1600 (QHD+)
- Panel Türü: IPS-Level
- Yenileme Hızı: 240 Hz
- Renk Kapsamı: Yüzde 100 DCI-P3
- İşlemci: AMD Ryzen 9 8940HX
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB
- Bellek: 16 GB DDR5
- Depolama: 1 TB PCIe 4.0 SSD
7️⃣ Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-975M
Intel Core Ultra 9 275HX işlemci ve GeForce RTX 5070 ekran kartıyla gelen model, güçlü donanımını yapay zeka destekli işlem yetenekleriyle tamamlıyor. 16 GB DDR5 bellek ve 1 TB PCIe 4.0 SSD kapasitesi bulunuyor. 76 Wh batarya ve yaklaşık 2,3 kg ağırlıkla gelen Predator Helios Neo 16S AI, yüksek performanslı donanım ve OLED ekranı bir arada isteyen kullanıcılara hitap ediyor.
- Ekran Boyutu: 16 inç
- En Boy Oranı: 16:10
- Çözünürlük: 2560 x 1600 (QHD+)
- Panel Türü: OLED
- Yenileme Hızı: 240 Hz
- İşlemci: Intel Core Ultra 9 275HX
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB
- Bellek: 16 GB DDR5
- Depolama: 1 TB PCIe 4.0 SSD
- Ağırlık: Yaklaşık 2,3 kg
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