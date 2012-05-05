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1.6 GHz çift çekirdekli işlemcili ve Android 4.0 ICS işletim sistemli tablet: Cube U30GT

7 yıl
41,6b
1
59
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Çin merkezli üreticilerden Cube Technology'nin yeni tableti Cube U30GT gün ışığına çıktı. ARM Cortex-A9 mimarisini temel alan ve 1.6 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Rockchip RK3066 platformundan, dört çekirdekli Mali-400 grafik biriminden ve 1 GB DDR3 RAM'den güç alan tablet, Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemini kullanıyor.
10.1-inç boyutunda ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik IPS ekran ile 16 GB dahili flash belleğe yer verilen tabletin kapasitesi, microSD kartlarla (32 GB'a kadar) arttırılabiliyor. Bluetooth ve Wi-Fi ikilisiyle donatılan tabletin ön ve arka yüzünde kamera konumlandırılmış. Her iki kamera da 2 megapiksel çözünürlük sunuyor.
Bu bilgilere ek olarak HDMI portuna sahip Cube U30GT'nin fiyatı 229$ olarak belirlenmiş. 

http://www.cube-tablet.com/cube-u30gt-peas-dual-core-rk3066-android-4-0-tablet-pc-10-1-inch.html Yorum Yaz
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hooper 7 yıl en beğenilen
Piyasadaki tabletlerin çoğundan iyi ve ucuz ama gel gör ki yine ülkemize giriş yapamayacak gibi :(
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FFadeleSS 7 yıl
İyi donanım:var
Uygun fiyat:var
Türkiye'de:yok :)
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1 Avatar
byeblade 6 yıl
up
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karbonic 6 yıl
Ben almak üzereyim 650 tl verene çin sıkıntısı yok ancak çinden alınırsa 500 tl maliyeti var.. Ürün tek kelime ile süper 0.5 cm kalınlık IPS ekran dual core
cpu quad core mali var üstünde HDMI 1gb ddr2 16gb nand flash 7500 lük pil ile geliyor.. Ekran 10 nokta IPS kapasitif LG imalatı..
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zorbey27 6 yıl
Takip
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yedado0506 7 yıl
Örneğin bir oyun 5 yıl önceki donanımla çalışıp, tegra 3 üzerinde çalışmayabiliyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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-Pisagor- 7 yıl
Fiatıda iyi özellikleride iyi tasarımıda güzel olmuş.
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shaq t 7 yıl
deepdarkdirty
youtube.com/... hakkında video bu arada türkçe dil desteği mevcutmu acaba

Standart olarak var merak etme.
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shaq t 7 yıl
sertacarslan

Google play desteği var mı acaba, tüm android uygulamaları çalışıyor mu?Bildiğim kadarıyla Rockchips, Wondermedia, Telecips falan %100 uyumlu değildi geçen seneki modellerinde. Haberde bu bilgiye de yer verilseydi iyi olurdu.


Rockchip rk3066 yongasıyla google'ın CTS sertifika programından başarı ile geçti, birkaç değişik tablette videolarını izledim çok hızlı bir işlemci ve wi-fi açıkken bu tablet çok iyi pil ömrüne sahip (testine baktım)

translate.googleusercontent.com/...|en&rurl=translate.google.com&twu=1&u=http://www.imp3.net/10/show.php%3Fitemid%3D32571&usg=ALkJrhhUxWmbrmO4x9cHdWS7hEyEUx3M-A

Bu arada tabletin çin perakende fiyatı 205$ olacak. Şu an önsipariş aşamasında, keşke bi getiren olsa.
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El_domingo 7 yıl
cin tabletler için cpu kıyaslama tablosu...
bbs.1pad.cn/...
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hakan483 7 yıl
F/P canavarı diyorsanız üstüne tanımam: buy.smartqme.com/...
İsteyen benchmarklarına buradan bakabilir: cn.engadget.com/...
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smart1978 7 yıl
Retina Ekrana geçilmeli. Cube U30GT donanım/fiyat yüksek orana sahip...
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IceRulez 7 yıl
mesutreis
IceRulez Cortex A9 1.6 Ghz mı daha iyidir tegra 3 mü bilen varsa aydınlatsın ? sonuçta tablette render vs yapamayacağımız için çift çekirdek ama hızlı olması daha avantajlımıdır ?
Tegra 3 zaten Cortex A9 tabanlıdır.Tegra 3 aynı çekiredekten kullandığı için haliyle daha hızlıdır.Ama en iyisi çift çekirdek Cortex A15 tir.

sağolasın kardeş
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corwen 7 yıl
batarya 6600 mah yazıyor.
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E_Aydin35 7 yıl
Türkiye'de ne kadar olur bilmem ama uygun fiyat olursa çok satar diye düşünüyorum bu şekilde, hele iyi bir reklamla :):)
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IceRulez 7 yıl
Cortex A9 1.6 Ghz mı daha iyidir tegra 3 mü bilen varsa aydınlatsın ? sonuçta tablette render vs yapamayacağımız için çift çekirdek ama hızlı olması daha avantajlımıdır ?
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FRUEHAUF 7 yıl IceRulez
IceRulez

Cortex A9 1.6 Ghz mı daha iyidir tegra 3 mü bilen varsa aydınlatsın ? sonuçta tablette render vs yapamayacağımız için çift çekirdek ama hızlı olması daha avantajlımıdır ?

Tegra 3 zaten Cortex A9 tabanlıdır.Tegra 3 aynı çekiredekten kullandığı için haliyle daha hızlıdır.Ama en iyisi çift çekirdek Cortex A15 tir.
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