1.6 GHz çift çekirdekli işlemcili ve Android 4.0 ICS işletim sistemli tablet: Cube U30GT

Çin merkezli üreticilerden Cube Technology'nin yeni tableti Cube U30GT gün ışığına çıktı. ARM Cortex-A9 mimarisini temel alan ve 1.6 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Rockchip RK3066 platformundan, dört çekirdekli Mali-400 grafik biriminden ve 1 GB DDR3 RAM'den güç alan tablet, Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemini kullanıyor.



10.1-inç boyutunda ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik IPS ekran ile 16 GB dahili flash belleğe yer verilen tabletin kapasitesi, microSD kartlarla (32 GB'a kadar) arttırılabiliyor. Bluetooth ve Wi-Fi ikilisiyle donatılan tabletin ön ve arka yüzünde kamera konumlandırılmış. Her iki kamera da 2 megapiksel çözünürlük sunuyor.

Bu bilgilere ek olarak HDMI portuna sahip Cube U30GT'nin fiyatı 229$ olarak belirlenmiş.



http://www.cube-tablet.com/cube-u30gt-peas-dual-core-rk3066-android-4-0-tablet-pc-10-1-inch.html