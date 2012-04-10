16 MP kameralı ve Windows Phone Mango'lu HTC Titan II satışa sunuldu

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Ocak ayında Las Vegas'da düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda lansmanı gerçekleştirilen HTC Titan II, AT&T aracılığıyla satışa sunuldu. İki yıllık sözleşme karşılığında 199.99$'a, sözleşmesiz olarak ise 549.99$'a satılan Titan II, HTC'nin en yüksek çözünürlüklü kameraya sahip akıllı telefonu ünvanını taşıyor.
Dörtband GSM şebekesi, HSPA ve LTE (4G) ağına destek veren Titan II'ye 1.5 GHz saat hızında çalışan Qualcomm Snapdragon S2 işlemci, 512 MB RAM ve Windows Phone 7.5 Mango işletim sistemi eşlik ediyor. 16 GB dahili depolama kapasitesi ile 4.7-inç boyutunda - 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif S-LCD ekrana yer verilen akıllı telefon, Wi-Fi, Bluetooth ve GPS üçlüsüyle donatılmış durumda.
BSI sensörlü, otomatik odaklama özellikli ve çift LED flaşlı kamerasıyla 16 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilen ve 720p video kaydı yapabilen akıllı telefonun ön yüzünde görüntülü konuşma için 1.3 megapiksel kamerası bulunuyor. Son olarak Titan II'nin bataryasının 1730 mAh olduğunu ekleyelim.
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pili motorola gibi 3300 mah olsaymış tam olurmuş.
bu telefonu n8 ile kıyaslamak veya karşılaştırmak çok dengesiz olur.
bu arada (lafım size değil @telliibrahim) şu windows phone lu modellerin youtube da bulunan videolarına bazı arkadaşlar biraz zahmet edip bakarsa cihazların nekadar seri ve akıcı çalıştığını görecek sonrada bu cihazda sunulan işlemci ve ram in ne kadar tatminkar olduğunu görecekler. hatta son yayınlanan güncelleme ile sistem ram tüketiminde dahada iyileştirmeye gidildiği açıklanmıştı. şahsen hala android diyorum burada reklam yapmıyorum, windows phone diye ama ortada başarılı bir sistem var, soğuk bir arayüz kurbanı. ama androidin kendini geliştirmesi ve daha da ileriye götürmesi için rakiplerine ihtiyacı var.
Değil mi :)
İşlemci yetmiyordur 1080p için.
Ama şimdi işlemcisine laf edecek olsak, WP fanları başlayacaklar "iyi optimize edilmiş işletim sistemi", "düşük donanımda yüksek performans" falan hikayelerine...
tek çekirdek işlemci olduğu için 1080p olamıyormuş. öle diyo abiler
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