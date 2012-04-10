16 MP kameralı ve Windows Phone Mango'lu HTC Titan II satışa sunuldu

Ocak ayında Las Vegas'da düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda lansmanı gerçekleştirilen HTC Titan II, AT&T aracılığıyla satışa sunuldu. İki yıllık sözleşme karşılığında 199.99$'a, sözleşmesiz olarak ise 549.99$'a satılan Titan II, HTC'nin en yüksek çözünürlüklü kameraya sahip akıllı telefonu ünvanını taşıyor.



Dörtband GSM şebekesi, HSPA ve LTE (4G) ağına destek veren Titan II'ye 1.5 GHz saat hızında çalışan Qualcomm Snapdragon S2 işlemci, 512 MB RAM ve Windows Phone 7.5 Mango işletim sistemi eşlik ediyor. 16 GB dahili depolama kapasitesi ile 4.7-inç boyutunda - 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif S-LCD ekrana yer verilen akıllı telefon, Wi-Fi, Bluetooth ve GPS üçlüsüyle donatılmış durumda.

BSI sensörlü, otomatik odaklama özellikli ve çift LED flaşlı kamerasıyla 16 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilen ve 720p video kaydı yapabilen akıllı telefonun ön yüzünde görüntülü konuşma için 1.3 megapiksel kamerası bulunuyor. Son olarak Titan II'nin bataryasının 1730 mAh olduğunu ekleyelim.

