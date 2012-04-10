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16 MP kameralı ve Windows Phone Mango'lu HTC Titan II satışa sunuldu

7 yıl
7,1b
1
38
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Ocak ayında Las Vegas'da düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda lansmanı gerçekleştirilen HTC Titan II, AT&T aracılığıyla satışa sunuldu. İki yıllık sözleşme karşılığında 199.99$'a, sözleşmesiz olarak ise 549.99$'a satılan Titan II, HTC'nin en yüksek çözünürlüklü kameraya sahip akıllı telefonu ünvanını taşıyor.
Dörtband GSM şebekesi, HSPA ve LTE (4G) ağına destek veren Titan II'ye 1.5 GHz saat hızında çalışan Qualcomm Snapdragon S2 işlemci, 512 MB RAM ve Windows Phone 7.5 Mango işletim sistemi eşlik ediyor. 16 GB dahili depolama kapasitesi ile 4.7-inç boyutunda - 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif S-LCD ekrana yer verilen akıllı telefon, Wi-Fi, Bluetooth ve GPS üçlüsüyle donatılmış durumda.
BSI sensörlü, otomatik odaklama özellikli ve çift LED flaşlı kamerasıyla 16 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilen ve 720p video kaydı yapabilen akıllı telefonun ön yüzünde görüntülü konuşma için 1.3 megapiksel kamerası bulunuyor. Son olarak Titan II'nin bataryasının 1730 mAh olduğunu ekleyelim.

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Djalma Feitosa Dias 7 yıl en beğenilen
meposion
ramide 1gb olsaymış ohh miss :)
wp kullandındamı yetmedi ?
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mustafakarahan 7 yıl
16 mp 720p video kaydi peh...
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DH Misafiri 7 yıl
1.5 ghz s3 olmuyormu s2 ler 1.4ghz e kadar
pili motorola gibi 3300 mah olsaymış tam olurmuş.
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telliibrahim 7 yıl
n8den iyi mi acaba n8imi sonunda kırdım, 808i mi beklesem bunu mu alsam gerçi windows tan nefret ederim ya en önemlisi şarzı, android htcler gibi günübirlik bir yolculuğu kaldırmayacak cihazza 16 mp e yazık valla
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murat5555 7 yıl telliibrahim
telliibrahim

n8den iyi mi acaba n8imi sonunda kırdım, 808i mi beklesem bunu mu alsam gerçi windows tan nefret ederim ya en önemlisi şarzı, android htcler gibi günübirlik bir yolculuğu kaldırmayacak cihazza 16 mp e yazık valla

bu telefonu n8 ile kıyaslamak veya karşılaştırmak çok dengesiz olur.

bu arada (lafım size değil @telliibrahim) şu windows phone lu modellerin youtube da bulunan videolarına bazı arkadaşlar biraz zahmet edip bakarsa cihazların nekadar seri ve akıcı çalıştığını görecek sonrada bu cihazda sunulan işlemci ve ram in ne kadar tatminkar olduğunu görecekler. hatta son yayınlanan güncelleme ile sistem ram tüketiminde dahada iyileştirmeye gidildiği açıklanmıştı. şahsen hala android diyorum burada reklam yapmıyorum, windows phone diye ama ortada başarılı bir sistem var, soğuk bir arayüz kurbanı. ama androidin kendini geliştirmesi ve daha da ileriye götürmesi için rakiplerine ihtiyacı var.
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obahadir 7 yıl
Windowsphone'a fazla bile bu sistemi bu yuzden seviyorun fazla bisiye gerek yok androidle karistirmayin bu telefonlari. Piyasadaki en iyi cihazlardan birisi olmus.
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circumciser 7 yıl
Suan wp li iyi bir telefon var mi ?
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sertacarslan 7 yıl
mustafakarahan
16 mp 720p video kaydi peh...

Değil mi :)
İşlemci yetmiyordur 1080p için.
Ama şimdi işlemcisine laf edecek olsak, WP fanları başlayacaklar "iyi optimize edilmiş işletim sistemi", "düşük donanımda yüksek performans" falan hikayelerine...
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FreeRun 7 yıl
şu kamerayı koruma amaçlı gizlemiyorlar uyuz oluyorum ha
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allking 7 yıl
işin açığı bana marketteki tüm uygulamaları takılmadan çalıştıran telefon lazım eğer bu 512 ram ise öyle olsun 1gb ise öyle olsun misal iphone kullanıyorum ramı 512 miş 1 gb olunca ne olacak yada işlemcisi 800mhz çift çekirdekli imiş 4 çekirdek 2ghz olsa bana ne kazandıracak? bunların hepsini bir tartıya koyup öyle karar vermek gerekir diye düşünüyorum post-pc çağını istiyorum açıkcası ben ürünü alayım ve marketteki uygulamalar sorunsuz çalışsın içinde ne ram var ne işlemci umrumda değil.
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VYC Majoris 7 yıl
Kamerası şu an itibariyle berbat diyebilirim. Detay ve keskinlik olarak tabi. Renk ve doygunluk bakımından SE telefonlara benziyor.
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nasahsat 7 yıl
Krabu
16mp = 720p bu denklemi çözemedim ben hocam bi yetkili el atsa :)

tek çekirdek işlemci olduğu için 1080p olamıyormuş. öle diyo abiler
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playmaker10 7 yıl
Telefonun işlemcisinin ve ekran çözünürlüğünün zayıf olmasının sebebi wp'un desteklememesi. Bu durum da wp 8 ile değişecek. O yüzden lütfen lumia çıkınca nokiaya, titan çıkınca htc'ye sallamaktan vazgeçin. Illa sallayacaksanız microsofta sallayın
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Dark Shade 7 yıl
Bu sefer nokia dan iyi degil maalesef...
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