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    BİM marketlerde ucuz akıllı telefon geçidi var

    16 Ağustos BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Oppo A6X, Samsung Galaxy A16, Casper VIA M45 ve Tecno Spark Go 2 akıllı telefon modelleri yer alıyor.          

    16 Ağustos BİM aktüel Tam Boyutta Gör
    BİM marketler zincirinin hafta sonu aktüel kataloğunda akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, elektrikli bisikletlerden masaj aletlerine kadar farklı teknoloji ürünleri bulmak mümkün olacak.

    16 Ağustos BİM aktüel teknoloji ürünleri

    16 Ağustos BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında giriş seviyesine yönelik akıllı telefon modelleri yer alıyor. Oppo A6X akıllı telefon modeli 6.75 inçlik LCD ekran, Snapdragon 685 yonga seti, 4GB RAM, 128GB depolama, 13MP arka kamera, 5MP ön kamera, 6500mAh batarya gibi özelliklerle 8500TL.

    Diğer taraftan Samsung Galaxy A16 modeli 6.7 inçlik AMOLED ekran, Helio G99 yonga seti, 4GB RAM, 128GB depolama, 50MP üçlü arka kamera, 13MP ön kamera, 5000mAh batarya ve 25W hızlı şarj özellikleri ile 10990TL.

    Casper VIA M45 akıllı telefon modeli 6.53 inçlik IPS LCD ekran, Helio G36 yonga seti, 6GB RAM, 128GB depolama, 50MP üçlü arka kamera, 13MP ön kamera, 5000mAh batarya, 10W hızlı şarj gibi özelliklerle 6900TL fiyat etiketine sahip.

    Son olarak Tecno Spark Go 2 akıllı telefon modeli 6.67 inçlik LCD ekran, UNISOC T7250 yonga seti, 4GB RAM, 128GB depolama, 13MP arka kamera, 8MP ön kamera, 5000mAh batarya, 15W hızlı şarj özellikleriyle 7990TL olarak satılacak.

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