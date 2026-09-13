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    BİM marketler XDrive oyuncu koltuğu satacak

    16 Eylül BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında XDrive Toryum ve XDrive 15’li Plus oyuncu koltukları ile Monster oyuncu dizüstü bilgisayar ve kasası yer alıyor. 

    16 Eylül BİM aktüel Tam Boyutta Gör
    BİM marketler zincirinin hafta içi aktüel kataloğunda oyuncu koltuklarından mobil çalışma masalarına, oyuncu dizüstü modellerinden oyuncu kasalarına kadar farklı teknoloji ürünleri bulmak mümkün olacak.

    16 Eylül BİM aktüel teknoloji ürünleri

    16 Eylül BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında XDrive markasına ait oyuncu koltukları yer alıyor. Ayarlanabilir bel yastığı, 2D kolçak sistemi, çift kollu güçlendirilmiş alt mekanizma, poliamid ayak, 160 derecelik yatar yan mekanizma sistemi, dayanıklı Class 4 amörtisör, 110Kg taşıma kapasitesi, kırmızı ya da siyah kumaş seçenekleri ile XDrive Toryum oyuncu koltuğu 8490TL fiyat etiketine sahip.

    Diğer taraftan aynı özelliklere sahip ancak 130Kg taşıma kapasitesi ve deri kaplama seçeneği olan XDrive 15’li Plus oyuncu koltuğu da 8990TL olarak satılıyor. Son olarak Monster markasına ait oyuncu kasası ve oyuncu dizüstü bilgisayar modelleri de zamlanmış bir şekilde karşımızda.

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