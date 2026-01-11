Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    BİM marketlerde Casper ve Philips ürün geçidi var

    16 Ocak BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Casper VIA X45 ve Casper VIA M45 akıllı telefon modelleri ile Casper VIA S40 tablet modeli yer alıyor.            

    16 Ocak BİM aktüel Tam Boyutta Gör
    BİM marketler zincirinin yeni hafta aktüel kataloğunda akıllı telefonlardan akıllı televizyonlara, tabletlerden elektrikli mutfak aletlerine ve oyuncu ekipmanlarına kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak.

    16 Ocak BİM aktüel teknoloji ürünleri

    16 Ocak BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Casper ve Philips markalarına ait çeşitli ürünler satılıyor. 6.67 inçlik AMOLED ekran, Helio G99 yonga seti, 8GB RAM (8GB sanal), 256GB depolama, 50MP+5MP+2MP arka kamera, 24MP ön kamera, 5000mAh batarya gibi özelliklerle Casper VIA X45 akıllı telefon modeli 9990TL.

    6.55 inçlik HD+ IPS ekran, Helio G36 yonga seti, 8GB RAM (6GB sanal), 128GB depolama, 50MP+2MP+2MP arka kamera, 13MP ön kamera, 5000mAh batarya şeklinde özellikleri olan Casper VIA M45 akıllı telefon modeli 6990TL.

    Son olarak 10.4 inçlik Full HD+ IPS ekran, MediaTek 8183 yonga seti, 4GB LPDDR4 RAM, 128GB depolama, 6000mAh batarya şeklinde özellikleri olan Casper VIA S40 tablet modeli de 4990TL olarak satılacak.

    Philips tarafında 6 kızartma ayarı ve çıkarılabilir kırıntı tepsisi olan HD2510 ekmek kızartma makinesi 990TL, 1.8 litre hazne ve 2200W ısıtma gücü olan HD9314 su ısıtıcısı 1190TL, 1.2 litre demlik, 10 dakikada demleme özellikleri olan HD7430 filtre kahve makinesi 1990TL, 0.7 litre hazne ve 450W gücü olan HD1393 doğrayıcı 1350TL, PowerCyclone 5 ve Allergy H13 filtreleme sistemi olan FC9330 elektrikli süpürge de 5490TL fiyat etiketine sahip.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot araba üretiminde çalışacak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hyundai starex kamyonet yorumları motordan gelen hava kaçırma sesi bingöl kürt mü xtronic şanzıman kronik sorunları toyota yaris 1.33 paket sıralaması

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Casper VIA A40
    Casper VIA A40
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 HX
    MSI KATANA 17 HX
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum