BİM marketlerde Casper ve Philips ürün geçidi var

Tam Boyutta Gör BİM marketler zincirinin yeni hafta aktüel kataloğunda akıllı telefonlardan akıllı televizyonlara, tabletlerden elektrikli mutfak aletlerine ve oyuncu ekipmanlarına kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak.

16 Ocak BİM aktüel teknoloji ürünleri

16 Ocak BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Casper ve Philips markalarına ait çeşitli ürünler satılıyor. 6.67 inçlik AMOLED ekran, Helio G99 yonga seti, 8GB RAM (8GB sanal), 256GB depolama, 50MP+5MP+2MP arka kamera, 24MP ön kamera, 5000mAh batarya gibi özelliklerle Casper VIA X45 akıllı telefon modeli 9990TL.

6.55 inçlik HD+ IPS ekran, Helio G36 yonga seti, 8GB RAM (6GB sanal), 128GB depolama, 50MP+2MP+2MP arka kamera, 13MP ön kamera, 5000mAh batarya şeklinde özellikleri olan Casper VIA M45 akıllı telefon modeli 6990TL.

Son olarak 10.4 inçlik Full HD+ IPS ekran, MediaTek 8183 yonga seti, 4GB LPDDR4 RAM, 128GB depolama, 6000mAh batarya şeklinde özellikleri olan Casper VIA S40 tablet modeli de 4990TL olarak satılacak.

Philips tarafında 6 kızartma ayarı ve çıkarılabilir kırıntı tepsisi olan HD2510 ekmek kızartma makinesi 990TL, 1.8 litre hazne ve 2200W ısıtma gücü olan HD9314 su ısıtıcısı 1190TL, 1.2 litre demlik, 10 dakikada demleme özellikleri olan HD7430 filtre kahve makinesi 1990TL, 0.7 litre hazne ve 450W gücü olan HD1393 doğrayıcı 1350TL, PowerCyclone 5 ve Allergy H13 filtreleme sistemi olan FC9330 elektrikli süpürge de 5490TL fiyat etiketine sahip.

