A101 marketler yeni Volta V1 elektrikli araç satacak

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Tam Boyutta Gör Zaman zaman A101 marketlerin elektrikli araçlar satışa sunduğuna şahit oluyoruz. Bu kez geçen yılın sonlarında piyasaya çıkan Volta markasının yeni elektrikli aracı V1 A101 marketlerde meraklılarını bekliyor olacak.

16 Temmuz A101 aktüel teknoloji ürünleri

16 Temmuz A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Volta V1 elektrikli araç yer alıyor. Önceki modellerden daha keskin hatlara sahip olan Volta V1 modeli 110Km maksimum menzil ve 75Km/s azami hız ile dikkat çekiyor.

9 Temmuz A101 Ekstra kataloğunda neler var? 1 gün önce eklendi

Bluetooth destekli ve dokunmatik multimedya paneli olan araç anahtarsız çalıştırma, ön/arka disk fren, geri görüş kamerası, 4 kişilik kapasite, mercekli LED farlar, hidrolik ABS fren sistemi gibi özelliklerle 549990TL olarak satılacak.

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16 Temmuz A101 aktüel kataloğunda neler var?

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