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    A101 marketler yeni Volta V1 elektrikli araç satacak

    16 Temmuz A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Volta markasının daha henüz piyasaya sürülen V1 adındaki yeni 4 kişilik elektrikli aracı yer alıyor.            

    16 Temmuz A101 aktüel Tam Boyutta Gör
    Zaman zaman A101 marketlerin elektrikli araçlar satışa sunduğuna şahit oluyoruz. Bu kez geçen yılın sonlarında piyasaya çıkan Volta markasının yeni elektrikli aracı V1 A101 marketlerde meraklılarını bekliyor olacak.

    16 Temmuz A101 aktüel teknoloji ürünleri

    16 Temmuz A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Volta V1 elektrikli araç yer alıyor. Önceki modellerden daha keskin hatlara sahip olan Volta V1 modeli 110Km maksimum menzil ve 75Km/s azami hız ile dikkat çekiyor.

    Bluetooth destekli ve dokunmatik multimedya paneli olan araç anahtarsız çalıştırma, ön/arka disk fren, geri görüş kamerası, 4 kişilik kapasite, mercekli LED farlar, hidrolik ABS fren sistemi gibi özelliklerle 549990TL olarak satılacak.

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