A101 marketler yeni Volta V1 elektrikli araç satacak

16 Temmuz A101 aktüel teknoloji ürünleri
16 Temmuz A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Volta V1 elektrikli araç yer alıyor. Önceki modellerden daha keskin hatlara sahip olan Volta V1 modeli 110Km maksimum menzil ve 75Km/s azami hız ile dikkat çekiyor.
Bluetooth destekli ve dokunmatik multimedya paneli olan araç anahtarsız çalıştırma, ön/arka disk fren, geri görüş kamerası, 4 kişilik kapasite, mercekli LED farlar, hidrolik ABS fren sistemi gibi özelliklerle 549990TL olarak satılacak.
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