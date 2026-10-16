160 bin euroluk Renault’ya büyük ilgi: Üretimin yarısı şimdiden ayrıldı

2026 Paris Otomobil Fuarı’nda yeni renk seçenekleriyle sergilenen modelin ürün sorumlusu Florent Ingargiola, PistonHeads’e yaptığı açıklamada siparişlerin toplam üretim adedinin yüzde 50’sini aştığını doğruladı.
Neden yalnızca 1.980 adet üretilecek?
Renault, 5 Turbo 3E’nin üretimini 1.980 adetle sınırlandırıyor. Bu sayı, orijinal Renault 5 Turbo’nun tanıtıldığı 1980 yılına gönderme yapıyor.
Yeni model, selefinin ortadan yerleştirilmiş içten yanmalı motorunu elektrikli güç aktarma sistemiyle değiştiriyor. Buna karşılık arkadan itişli düzenini ve geniş çamurluklarla şekillenen iddialı karakterini koruyor.
Kişiselleştirmeyle fiyat 350 bin euroyu aşabilecek
Program, gövde rengi ve döşeme seçiminin ötesine geçerek dış yüzey uygulamalarını, iç mekan malzemelerini ve çeşitli tasarım ayrıntılarını kapsıyor. Kişiselleştirme çalışmalarının kapsamı nedeniyle Renault, başlangıçta öngördüğünden daha büyük bir tasarım ekibine ihtiyaç duydu.
Marka, müşterilerin otomobillerini tasarım ekibiyle birlikte şekillendirebilmesi için Paris çevresinde iki özel mekana da yatırım yaptı. Böylece satın alma sürecinde, lüks ve süper spor otomobil markalarını hatırlatan bir deneyim sunulması hedefleniyor.
555 beygir, arkadan itiş ve tekerlek içi motorlar
70 kWsa kapasiteli batarya ile WLTP standardına göre 400 km’nin üzerinde menzil öngörülüyor. 800 voltluk elektrik mimarisi, 350 kW’a kadar DC hızlı şarjı destekliyor. Uygun koşullarda bataryanın yüzde 15’ten yüzde 80’e yaklaşık 15 dakikada doldurulması planlanıyor.
İlk teslimatlar 2028’de
Renault’nun kapsamlı kişiselleştirme programını 2027’nin ortasında başlatması, ilk müşteri teslimatlarını ise 2028’de gerçekleştirmesi planlanıyor. Otomobilin geliştirme ve homologasyon çalışmaları devam ettiği için nihai üretim öncesinde tamamlanması gereken süreçler bulunuyor.
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