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    160 bin euroluk Renault’ya büyük ilgi: Üretimin yarısı şimdiden ayrıldı

    Renault 5 Turbo 3E, 160 bin euroluk başlangıç fiyatına rağmen 1.000’den fazla sipariş aldı. Yalnızca 1.980 adet üretilecek 555 beygirlik elektrikli modelin özel versiyonları 350 bin euroyu aşabilecek.

    160 bin euroluk elektrikli Renault, 1000 adet sipariş aldı Tam Boyutta Gör
    Renault’nun geçmişin efsanevi 5 Turbo modelini elektrikli çağa taşıyan 5 Turbo 3E’si, yüksek fiyatına rağmen alıcı bulmakta zorlanmıyor. 160 bin eurodan başlayan otomobil için 1.000’den fazla sipariş alınırken, planlanan sınırlı üretimin yarısından fazlası şimdiden müşterilere ayrılmış durumda.

    2026 Paris Otomobil Fuarı’nda yeni renk seçenekleriyle sergilenen modelin ürün sorumlusu Florent Ingargiola, PistonHeads’e yaptığı açıklamada siparişlerin toplam üretim adedinin yüzde 50’sini aştığını doğruladı.

    Neden yalnızca 1.980 adet üretilecek?

    Renault, 5 Turbo 3E’nin üretimini 1.980 adetle sınırlandırıyor. Bu sayı, orijinal Renault 5 Turbo’nun tanıtıldığı 1980 yılına gönderme yapıyor.

    Yeni model, selefinin ortadan yerleştirilmiş içten yanmalı motorunu elektrikli güç aktarma sistemiyle değiştiriyor. Buna karşılık arkadan itişli düzenini ve geniş çamurluklarla şekillenen iddialı karakterini koruyor.

    Kişiselleştirmeyle fiyat 350 bin euroyu aşabilecek

    160 bin euroluk elektrikli Renault, 1000 adet sipariş aldı Tam Boyutta Gör
    5 Turbo 3E’nin fiyatı, müşterilerin tercihlerine bağlı olarak başlangıç seviyesinin çok üzerine çıkabilecek. Renault CEO’su François Provost, kapsamlı biçimde kişiselleştirilen bazı örneklerin 350 bin eurodan daha pahalı olmasının beklendiğini belirtiyor.

    Program, gövde rengi ve döşeme seçiminin ötesine geçerek dış yüzey uygulamalarını, iç mekan malzemelerini ve çeşitli tasarım ayrıntılarını kapsıyor. Kişiselleştirme çalışmalarının kapsamı nedeniyle Renault, başlangıçta öngördüğünden daha büyük bir tasarım ekibine ihtiyaç duydu.

    Marka, müşterilerin otomobillerini tasarım ekibiyle birlikte şekillendirebilmesi için Paris çevresinde iki özel mekana da yatırım yaptı. Böylece satın alma sürecinde, lüks ve süper spor otomobil markalarını hatırlatan bir deneyim sunulması hedefleniyor.

    555 beygir, arkadan itiş ve tekerlek içi motorlar

    160 bin euroluk elektrikli Renault, 1000 adet sipariş aldı Tam Boyutta Gör
    5 Turbo 3E, standart Renault 5 E-Tech’in yalnızca daha güçlü ve gösterişli bir versiyonu değil. Önden çekişli günlük kullanım modelinden farklı olarak, arka tekerleklerin içine yerleştirilen iki elektrik motorunu kullanıyor. Toplam 555 beygir üreten sistem, otomobili 3,5 saniyenin altında 100 km/s hıza ulaştırmayı hedefliyor. Açıklanan azami hız ise 270 km/s.

    70 kWsa kapasiteli batarya ile WLTP standardına göre 400 km’nin üzerinde menzil öngörülüyor. 800 voltluk elektrik mimarisi, 350 kW’a kadar DC hızlı şarjı destekliyor. Uygun koşullarda bataryanın yüzde 15’ten yüzde 80’e yaklaşık 15 dakikada doldurulması planlanıyor.

    İlk teslimatlar 2028’de

    Renault’nun kapsamlı kişiselleştirme programını 2027’nin ortasında başlatması, ilk müşteri teslimatlarını ise 2028’de gerçekleştirmesi planlanıyor. Otomobilin geliştirme ve homologasyon çalışmaları devam ettiği için nihai üretim öncesinde tamamlanması gereken süreçler bulunuyor.

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