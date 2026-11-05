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    Casper Excalibur G887 tanıtıldı: 17,3 inç ekranıyla monitör ihtiyacını azaltıyor

    Casper Excalibur G887, 17,3 inç Full HD 144 Hz ekranı, Intel Core HX işlemci ve RTX 50 serisi ekran kartı seçenekleriyle oyun ve içerik üretimine yönelik geniş bir kullanım alanı sunuyor.

    17,3 inç ekranlı yeni oyun laptop Casper Excalibur G887 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Casper, yeni oyun bilgisayarı Excalibur G887 modelini duyurdu. 17,3 inç Full HD ekranıyla geniş bir görüntüleme alanı sunan dizüstü bilgisayar, güçlü donanımını büyük ekran deneyimiyle birleştiriyor. Intel Core HX serisi işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 50 serisi ekran kartı seçenekleriyle gelen model; oyun oynamanın yanı sıra yazılım geliştirme, grafik tasarım, video düzenleme ve içerik üretimiyle ilgilenen kullanıcılara da hitap ediyor.

    Excalibur G887'nin öne çıkan özelliklerinden biri 17,3 inçlik ekranı sayesinde harici monitöre ihtiyaç duymadan geniş bir çalışma alanı sunması. Özellikle masaüstü bilgisayara yakın bir ekran deneyimi isteyen oyuncular, yazılımcılar ve içerik üreticileri için bu boyut önemli bir avantaj sağlayabilir. Birden fazla pencereyle çalışan, video düzenleyen veya grafik tasarım uygulamalarında detaylı projeler hazırlayan kullanıcılar, daha geniş görüntüleme alanından yararlanabiliyor.

    Casper Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, yeni modelin hem oyuncuların hem de profesyonel kullanım ihtiyaçlarının dikkate alınarak geliştirildiğini belirtti. Karaman, 17,3 inç ekranın güçlü donanım, gelişmiş soğutma ve dayanıklı tasarımla bir araya getirildiğini ifade etti.

    17,3 inç Full HD ekran ve 144 Hz yenileme hızı

    17,3 inç ekranlı yeni oyun laptop Casper Excalibur G887 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Excalibur G887, 17,3 inç Full HD ekranı ve 144 Hz yenileme hızıyla özellikle hızlı hareketlerin öne çıktığı oyunlarda akıcı görüntüler sunuyor. Intel Core i5-14450HX ve Core i7-14650HX işlemci seçenekleriyle sunulan model, NVIDIA GeForce RTX 5050 ve RTX 5060 ekran kartlarıyla yüksek grafik performansını destekliyor. NVIDIA DLSS ve Frame Generation teknolojileri uyumlu oyunlarda kare hızlarının artırılmasına yardımcı olurken, Ray Tracing teknolojisi ışık ve yansımaların daha gerçekçi görünmesini sağlıyor. NVIDIA Advanced Optimus teknolojisi ise grafik performansı ve güç tüketimi arasında denge kurulmasına olanak tanıyor.

    FrostFlux teknolojisiyle etkili soğutma

    Excalibur G887'nin FrostFlux soğutma sistemi, çift fanlı yapısı ve dört ısı borusuyla yoğun kullanım sırasında oluşan ısının sistemden uzaklaştırılmasını sağlıyor. 89 kanatlı fan tasarımı ve dakikada 4.460 devire ulaşabilen fan hızıyla etkili hava akışı oluşturan sistem, uzun oyun seanslarında performansın korunmasına yardımcı oluyor. 

    Oyunculara özel teknolojiler ve yükseltilebilir donanım

    Excalibur G887, 16,7 milyon renk seçeneğine sahip RGB aydınlatmalı klavyesi ve Nahimic ses teknolojisiyle oyun deneyimini destekliyor. Sound Tracker 2.0 özelliği, oyun içindeki ses kaynaklarının yönünü ekranda göstererek özellikle rekabetçi oyunlarda avantaj sağlıyor. İki DDR5 SO-DIMM bellek yuvası ve iki M.2 NVMe Gen4 SSD slotu sayesinde bellek ve depolama kapasitesi ihtiyaca göre artırılabiliyor. Casper Control Center yazılımı üzerinden performans modları, fan hızları ve klavye aydınlatması yönetilebilirken, sistem sıcaklıkları ve kullanım oranları da takip edilebiliyor.

    Tek parça alüminyum gövdede dayanıklılık ve tasarım

    CNC teknolojisiyle işlenen tek parça alüminyum gövdesiyle Excalibur G887, sağlamlığı modern tasarım çizgileriyle birleştiriyor. 25 mm kalınlığı ve 2,5 kg hafifliğiyle büyük ekranlı bir oyun bilgisayarında taşınabilirliği destekleyen model, çizilmelere karşı dayanıklılığı artırılmış mat yüzeyi ve Excalibur'a özgü mavi tasarım detaylarıyla dikkat çekiyor.

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