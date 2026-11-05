Casper Excalibur G887 tanıtıldı: 17,3 inç ekranıyla monitör ihtiyacını azaltıyor

Yapay Zeka Özeti:
- Casper, yeni Excalibur G887 modelini tanıttı. 17,3 inçlik 144 Hz ekranıyla harici monitör ihtiyacını azaltan bilgisayar, Intel Core HX işlemci ve RTX 50 serisi ekran kartlarıyla geliyor. Güçlü donanımını etkili soğutma sistemiyle destekleyen cihaz, hem oyunlarda hem de içerik üretiminde yüksek performans sunuyor. Alüminyum gövdeye sahip model, şıklığı ve dayanıklılığı bir arada sunuyor.
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Excalibur G887'nin öne çıkan özelliklerinden biri 17,3 inçlik ekranı sayesinde harici monitöre ihtiyaç duymadan geniş bir çalışma alanı sunması. Özellikle masaüstü bilgisayara yakın bir ekran deneyimi isteyen oyuncular, yazılımcılar ve içerik üreticileri için bu boyut önemli bir avantaj sağlayabilir. Birden fazla pencereyle çalışan, video düzenleyen veya grafik tasarım uygulamalarında detaylı projeler hazırlayan kullanıcılar, daha geniş görüntüleme alanından yararlanabiliyor.
Casper Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, yeni modelin hem oyuncuların hem de profesyonel kullanım ihtiyaçlarının dikkate alınarak geliştirildiğini belirtti. Karaman, 17,3 inç ekranın güçlü donanım, gelişmiş soğutma ve dayanıklı tasarımla bir araya getirildiğini ifade etti.
17,3 inç Full HD ekran ve 144 Hz yenileme hızı
FrostFlux teknolojisiyle etkili soğutma
Excalibur G887'nin FrostFlux soğutma sistemi, çift fanlı yapısı ve dört ısı borusuyla yoğun kullanım sırasında oluşan ısının sistemden uzaklaştırılmasını sağlıyor. 89 kanatlı fan tasarımı ve dakikada 4.460 devire ulaşabilen fan hızıyla etkili hava akışı oluşturan sistem, uzun oyun seanslarında performansın korunmasına yardımcı oluyor.
Oyunculara özel teknolojiler ve yükseltilebilir donanım
Excalibur G887, 16,7 milyon renk seçeneğine sahip RGB aydınlatmalı klavyesi ve Nahimic ses teknolojisiyle oyun deneyimini destekliyor. Sound Tracker 2.0 özelliği, oyun içindeki ses kaynaklarının yönünü ekranda göstererek özellikle rekabetçi oyunlarda avantaj sağlıyor. İki DDR5 SO-DIMM bellek yuvası ve iki M.2 NVMe Gen4 SSD slotu sayesinde bellek ve depolama kapasitesi ihtiyaca göre artırılabiliyor. Casper Control Center yazılımı üzerinden performans modları, fan hızları ve klavye aydınlatması yönetilebilirken, sistem sıcaklıkları ve kullanım oranları da takip edilebiliyor.
Tek parça alüminyum gövdede dayanıklılık ve tasarım
CNC teknolojisiyle işlenen tek parça alüminyum gövdesiyle Excalibur G887, sağlamlığı modern tasarım çizgileriyle birleştiriyor. 25 mm kalınlığı ve 2,5 kg hafifliğiyle büyük ekranlı bir oyun bilgisayarında taşınabilirliği destekleyen model, çizilmelere karşı dayanıklılığı artırılmış mat yüzeyi ve Excalibur'a özgü mavi tasarım detaylarıyla dikkat çekiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: