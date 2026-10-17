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    ŞOK marketler oyuncu ekipmanları satıyor

    17 Ekim ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Rampage Force direksiyon seti, Rampage Lumos oyuncu koltuğu, Rampage Fortuna Combo oyuncu klavyesi yer alıyor.     

    17 Ekim ŞOK aktüel Tam Boyutta Gör
    ŞOK marketler zincirinin hafta sonu aktüel kataloğunda akıllı televizyonlardan oyuncu koltuklarına, oyuncu ekipmanlarından beyaz eşyaya ve mikrodalga fırınlara kadar farklı teknoloji ürünleri bulmak mümkün.

    17 Ekim ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

    17 Ekim ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Rampage markasına ait oyuncu ekipmanları yer alıyor. Rampage Force direksiyon seti 270 derece dönen direksiyon, el vitesi, titreşim, 2A motor çalışma akımı gibi özelliklerle 9999TL.

    Bel ve boyun desteği, kelebek oturma mekanizması, terletmez kumaşı olan oyuncu koltuğu 6990TL iken ayak destekli oyuncu koltuğu 6500TL. 6400 DPI hassasiyetli RGB klavye 1099TL, 12800 DPI hassasiyetli RGB fare 599TL, RGB kablolu kulaklık 699TL ve RGB dizüstü soğutucu da 999TL.

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