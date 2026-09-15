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    A101 marketler benzinli ATV ve forklift satacak

    17 Eylül A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Dolphin Alp Pro elektrikli forklift ve Dolphin Dizel Bora Pro dizel yakıtlı forklift modelleri ile hiSun RA7 Guardian ATV modeli yer alıyor. 

    17 Eylül A101 aktüel Tam Boyutta Gör
    A101 marketler zincirinin hafta içi Aktüel kataloğunda akıllı televizyonlardan akıllı saatlere, benzinli ATV modellerinden elektrikli araçlara ve forklift modellerine kadar farklı teknoloji ürünleri bulmak mümkün olacak.

    17 Eylül A101 aktüel teknoloji ürünleri

    17 Eylül A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Dolphin markasına ait forklift modelleri yer alıyor. Alp Pro elektrikli forklift modeli 3 ton yük kaldırma kapasitesi, 4700mm asansör kaldırma yüksekliği, 18kW yürüyüş motoru, 22.6kW kaldırma motoru, 4 yollu hidrolik kumanda sistemi gibi özelliklerle 1399000TL fiyat etiketine sahip.

    Dolphin Dizel Bora Pro ise 65 litre yakıt deposu, 60 beygir motor gücü, saatte 5-6 litre yakıt tüketimi, 3 ton yük kaldırma kapasitesi, 4700mm asansör kaldırma yüksekliği, 4 yollu hidrolik kumanda sistemi gibi özelliklerle 1149000TL olarak satılacak.

    Son olarak hiSun markasına ait RA7 Guardian benzinli ATV modeli 550cc su soğutmalı motor, 2 veya 4 teker çekiş sistemi, elektrikli direksiyon, 1134Kg kapasiteli vinç, 7 inç LCD gösterge paneli, 17 litra yakıt deposu, 2 kişilik kapasite gibi özelliklerle 449990TL.

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