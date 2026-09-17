A101 marketler interkom destekli motosiklet kaskları satıyor

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Tam Boyutta Gör A101 marketlerin hafta içi Ekstra kataloğunda akıllı telefonlardan akıllı televizyonlara, interkom uyumlu kasklardan tablet modellerine ve akıllı fitness aletlerine kadar farklı teknoloji ürünleri bulmak mümkün.

17 Eylül A101 Ekstra teknoloji ürünleri

17 Eylül A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında LS2 markasına ait interkom uyumlu motosiklet kaskları yer alıyor. Serinin en pahalısı FF817 Challenger II kask modeli. ECE sertifikası, UV korumalı geniş Max Vision vizör, COOLMAX gelişmiş havalandırma, fiberglass dış kabuk gibi özelliklerle 13299TL.

618 serisi VERSO II kask modelleri ise ECE sertifikası, UV korumalı geniş Max Vision vizör, COOLMAX gelişmiş havalandırma, acil durum tahliye sistemi gibi özelliklerle 6599TL ve 6699TL fiyat etiketine sahip.

Uygun fiyat arayanlar için LS2 FF820 RAPID III kask modelleri de gelişmiş havalandırma, çizilmeye ve UV ışınlarına dayanıklı vizör, hipoalerjenik ve antimikrobiyal astar, hafif tasarım gibi özelliklerle 3799TL olarak satılıyor.

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17 Eylül A101 Ekstra kataloğunda neler var?

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