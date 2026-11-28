Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Geniş ekranlı bir laptop arayanlar için öne çıkan 17 inçlik modelleri bir araya getirdik. Casper, MSI, HP, Lenovo ve Acer'ın güçlü modelleri; yüksek yenileme hızı, gelişmiş işlemcileri ve RTX 50 serisi ekran kartlarıyla oyunculara ve içerik üreticilerine üst düzey performans sunuyor. Donanım yükseltme imkanı sağlayan bu sistemler, geniş ekran deneyimini en iyi şekilde yaşatıyor. İhtiyacınıza en uygun seçeneği rehberimizde bulabilirsiniz. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Dizüstü bilgisayar tercihinde geniş ekran önemli bir kriterse 17,3 inç modeller değerlendirmeye alınabilir. Özellikle oyun oynayan, video düzenleyen veya aynı anda birden fazla pencereyle çalışan kullanıcılar için büyük ekranlı laptoplar daha geniş bir çalışma alanı sunuyor. Bu kategoride yüksek yenileme hızlı Full HD panellerin yanı sıra QHD çözünürlüklü ve 240 Hz yenileme hızına ulaşan seçenekler de bulunuyor. Bu rehberde Casper Excalibur G887'nin yanı sıra Asus, MSI, HP, Lenovo ve Acer markalarının farklı donanım yapılandırmalarına sahip modellerini bir araya getirdik. İşte 17 inç laptop arayanların değerlendirebileceği modeller:

1️⃣ Casper Excalibur Laptop G887.1465-EQ60R-B

Tam Boyutta Gör Casper Excalibur G887, 17,3 inç Full HD IPS ekranı ve 144 Hz yenileme hızıyla büyük ekranlı oyuncu bilgisayarı arayanlara hitap ediyor. Modelde Intel Core i7-14650HX işlemci ve RTX 5060 Laptop GPU bulunuyor. RTX 5060 yapılandırması 8 GB GDDR7 ekran belleğiyle gelirken, 250 nit parlaklık sunan panel oyun ve günlük kullanım için geniş bir görüntü alanı sağlıyor.

1 MP HD kamera da görüntülü görüşmeler için temel ihtiyaçları karşılıyor. Ayrıca dizüstü, 500GB M2 SSD ve RAM tarafında 32GB DDR5 konfigürasyonu ile geliyor. G887'nin önemli özelliklerinden biri de donanım yükseltme imkânı. İki RAM ve iki SSD yuvası bulunan model, bellek ve depolama kapasitesini artırmak isteyen kullanıcılara esneklik sunuyor.

Ekran: 17,3 inç IPS

17,3 inç IPS Çözünürlük: Full HD (1920 x 1080)

Full HD (1920 x 1080) Yenileme hızı: 144 Hz

144 Hz İşlemci: Intel Core i7-14650HX

Intel Core i7-14650HX Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB GDDR7

NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB GDDR7 Kamera: 1 MP HD 720p

1 MP HD 720p RAM: 32 GB DDR5

32 GB DDR5 Depolama: 2 TB PCIe 4.0 M.2 SSD

2️⃣ Casper Excalibur Laptop G897.1445-AE50A-B

Tam Boyutta Gör Casper Excalibur G897.1445-AE50A-B, 17,3 inç Full HD IPS ekranı ve 144 Hz yenileme hızıyla büyük ekranlı oyuncu bilgisayarı arayanlara hitap ediyor. Intel Core i5-14450HX işlemciden güç alan modelde GeForce RTX 5050 ekran kartı bulunuyor. 8 GB GDDR7 belleğe sahip ekran kartı, güncel oyunların yanı sıra grafik hızlandırmalı uygulamalarda da kullanılabiliyor. 250 nit parlaklık sunan panel, geniş ekran alanıyla oyun ve günlük kullanım için uygun bir yapı sunuyor.

Model, standart yapılandırmasında 12 GB DDR5 4800 MHz RAM ve 500 GB PCIe 4.0 M.2 SSD ile geliyor. İki RAM yuvası sayesinde bellek kapasitesi 64 GB'a, iki M.2 yuvası sayesinde depolama alanı da artırılabiliyor. 1 MP HD 720p kamera görüntülü görüşmeler için temel ihtiyaçları karşılarken, Windows 11 Home işletim sistemiyle birlikte sunuluyor. 2,4 kilogram ağırlığındaki Excalibur G897, büyük ekranlı ve yükseltilebilir donanıma sahip bir oyuncu bilgisayarı arayanlar için değerlendirilebilir.

Ekran: 17,3 inç IPS

Çözünürlük: Full HD (1920 x 1080)

Yenileme hızı: 144 Hz

İşlemci: Intel Core i5-14450HX

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB GDDR7

Kamera: 1 MP HD 720p

RAM: 12 GB DDR5 4800 MHz

Depolama: 500 GB PCIe 4.0 M.2 SSD

3️⃣ MSI Cyborg 17 B13WFKG-091XTR

Tam Boyutta Gör MSI Cyborg 17 B13WFKG-091XTR, 17,3 inç Full HD ekranı ve 144 Hz yenileme hızıyla oyun odaklı dizüstü bilgisayarlar arasında yer alıyor. Intel Core i7-13620H işlemciyle gelen model, GeForce RTX 5060 ekran kartını 8 GB GDDR7 bellekle birlikte sunuyor. Ancak bu modeldeki RTX 5060'ın güç sınırı Dynamic Boost ile 55 W seviyesine ulaşıyor. Dolayısıyla aynı ekran kartını daha yüksek güç değerleriyle kullanan dizüstü bilgisayarlara kıyasla oyun performansında farklı sonuçlar ortaya çıkabilir.

Cihazda 16 GB DDR5 RAM ve 1 TB NVMe PCIe 4.0 SSD bulunuyor. Bellek tarafında iki yuva ve 96 GB'a kadar destek sunulması, ilerleyen dönemde yükseltme yapmak isteyenler için avantaj. 720p HD kamera ise görüntülü görüşmeler için temel bir çözüm sunuyor. MSI Cyborg 17, RTX 5060 ekran kartına sahip olmakla birlikte GPU güç sınırını da göz önünde bulundurmak gereken modellerden biri.

Ekran: 17,3 inç

17,3 inç Çözünürlük: Full HD (1920 x 1080)

Full HD (1920 x 1080) Yenileme hızı: 144 Hz

144 Hz İşlemci: Intel Core i7-13620H

Intel Core i7-13620H Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB GDDR7 (55 W, Dynamic Boost dahil)

NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB GDDR7 (55 W, Dynamic Boost dahil) Kamera: HD 720p

HD 720p RAM: 16 GB DDR5 5200 MHz

16 GB DDR5 5200 MHz Depolama: 1 TB NVMe PCIe 4.0 SSD

4️⃣ HP Omen 17-DB1022NT CD5N2EA

Tam Boyutta Gör HP Omen 17-DB1022NT, AMD Ryzen AI 9 365 işlemcisi ve GeForce RTX 5060 ekran kartıyla güçlü donanım arayan kullanıcılara hitap ediyor. 17,3 inç büyüklüğündeki Full HD IPS ekran 144 Hz yenileme hızı sunarken, 300 nit parlaklık ve yüzde 100 sRGB renk kapsamı sağlıyor. Bu özellikler, oyunların yanı sıra renklerin önemli olduğu fotoğraf ve video düzenleme çalışmalarında da kullanışlı bir panel ortaya çıkarıyor.

Modelin donanım tarafında 32 GB DDR5-5600 RAM ve 1 TB PCIe NVMe SSD bulunuyor. Ryzen AI 9 365 işlemci 10 çekirdek ve 20 iş parçacığıyla çoklu görevlerde güçlü bir altyapı sunarken, RTX 5060'ın 8 GB GDDR7 belleği grafik işlemlerini üstleniyor. FreeDOS işletim sistemiyle gelen modelde Windows lisansının ayrıca değerlendirilmesi gerekiyor.

Ekran: 17,3 inç IPS

17,3 inç IPS Çözünürlük: Full HD (1920 x 1080)

Full HD (1920 x 1080) Yenileme hızı: 48-144 Hz

48-144 Hz İşlemci: AMD Ryzen AI 9 365

AMD Ryzen AI 9 365 Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB GDDR7

NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB GDDR7 Kamera: Gürültü Engelleme HP True Vision 1080p FHD

Gürültü Engelleme HP True Vision 1080p FHD RAM: 32 GB DDR5-5600

32 GB DDR5-5600 Depolama: 1 TB PCIe NVMe M.2 SSD

5️⃣ Lenovo LOQ 17IRX10 83JH00CKTR

Tam Boyutta Gör Lenovo LOQ 17IRX10, Intel Core i7-13650HX işlemcisi ve RTX 5060 ekran kartıyla oyun odaklı bir donanım sunuyor. 17,3 inç Full HD IPS ekran 165 Hz yenileme hızına sahip. 300 nit parlaklık ve yüzde 100 sRGB renk kapsamı sunan panel, oyunların yanı sıra günlük içerik üretimi için de değerlendirilebilir. NVIDIA G-SYNC desteği ise uyumlu oyunlarda ekran yırtılmalarını azaltmaya yardımcı oluyor.

Bilgisayarda 32 GB DDR5 RAM ve 1 TB PCIe 4.0 SSD bulunuyor. RTX 5060'ın 8 GB GDDR7 belleği ve 115 W TGP değeri, grafik performansı açısından modelin önemli özellikleri arasında. İki M.2 SSD yuvası ve yükseltilebilir RAM yapısı, bilgisayarın ilerleyen dönemde geliştirilmesine olanak tanıyor.

Ekran: 17,3 inç IPS

17,3 inç IPS Çözünürlük: Full HD (1920 x 1080)

Full HD (1920 x 1080) Yenileme hızı: 165 Hz

165 Hz İşlemci: Intel Core i7-13650HX

Intel Core i7-13650HX Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB GDDR7 (115 W)

NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB GDDR7 (115 W) Kamera: 5 MP, elektronik gizlilik deklanşörü

5 MP, elektronik gizlilik deklanşörü RAM: 32 GB DDR5 4800 MHz

32 GB DDR5 4800 MHz Depolama: 1 TB PCIe 4.0 SSD

6️⃣ Acer Nitro V 17 AI NH.QZKEY.001

Tam Boyutta Gör Acer Nitro V 17 AI, 17,3 inç QHD ekranı ve 165 Hz yenileme hızıyla listedeki yüksek çözünürlüklü modellerden biri. 2560 x 1440 piksel çözünürlük sunan IPS panel, yüzde 100 DCI-P3 renk kapsamıyla özellikle görüntü kalitesine önem veren kullanıcılar için avantaj sağlıyor. AMD Ryzen 7 260 işlemci ve GeForce RTX 5070 ekran kartı, oyun ve içerik üretimi tarafında güçlü bir donanım altyapısı oluşturuyor. RTX 5070'in 8 GB GDDR7 belleği bulunurken, maksimum grafik gücü 85 W olarak belirtiliyor.

Modelde 16 GB DDR5 RAM ve 1 TB PCIe 4.0 NVMe SSD yer alıyor. Acer, sistem belleğinin 32 GB'a kadar yükseltilebildiğini belirtiyor. Böylece bilgisayar, oyunların yanında video düzenleme ve benzeri üretkenlik uygulamalarında da kullanılabiliyor. 85 W ekran kartı güç sınırı da RTX 5070'li diğer modellerle karşılaştırma yaparken göz önünde bulundurulmalı.

Ekran: 17,3 inç IPS

17,3 inç IPS Çözünürlük: QHD (2560 x 1440)

QHD (2560 x 1440) Yenileme hızı: 165 Hz

165 Hz İşlemci: AMD Ryzen 7 260

AMD Ryzen 7 260 Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB GDDR7 (85 W)

NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB GDDR7 (85 W) Kamera: 720p HD video

720p HD video RAM: 16 GB DDR5 5600 MT/s

16 GB DDR5 5600 MT/s Depolama: 1 TB PCIe 4.0 NVMe SSD

7️⃣ MSI Katana 17 HX B14WGK-046XTR

Tam Boyutta Gör MSI Katana 17 HX, Intel Core i7-14650HX işlemcisi ve GeForce RTX 5070 ekran kartıyla yüksek performanslı bir oyun bilgisayarı arayanlara hitap ediyor. 17,3 inç QHD IPS-Level ekranı 2560 x 1440 piksel çözünürlük ve 240 Hz yenileme hızı sunuyor. Yüzde 100 DCI-P3 renk kapsamı da paneli yalnızca oyun değil, görüntü düzenleme gibi işlerde de kullanılabilir hale getiriyor.

RTX 5070'in 8 GB GDDR7 belleği ve 115 W'a kadar ulaşan grafik gücü, modelin öne çıkan donanım özellikleri arasında. Dizüstü, 32GB DDR5 RAm ve 2TB M2 SSD ile geliyor. Bu bağlamda geniş depolama alanı sunacağını söyleyelim. 720p HD kamera, görüntülü görüşmeler için temel ihtiyaçları karşılıyor.

Ekran: 17,3 inç IPS-Level

17,3 inç IPS-Level Çözünürlük: QHD (2560 x 1440)

QHD (2560 x 1440) Yenileme hızı: 240 Hz

240 Hz İşlemci: Intel Core i7-14650HX

Intel Core i7-14650HX Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB GDDR7 (115 W)

NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB GDDR7 (115 W) Kamera: HD 720p

HD 720p RAM: 32 GB DDR5

32 GB DDR5 Depolama: 2 TB SSD

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: