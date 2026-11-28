Yapay Zeka Özeti:
- Geniş ekranlı bir laptop arayanlar için öne çıkan 17 inçlik modelleri bir araya getirdik. Casper, MSI, HP, Lenovo ve Acer'ın güçlü modelleri; yüksek yenileme hızı, gelişmiş işlemcileri ve RTX 50 serisi ekran kartlarıyla oyunculara ve içerik üreticilerine üst düzey performans sunuyor. Donanım yükseltme imkanı sağlayan bu sistemler, geniş ekran deneyimini en iyi şekilde yaşatıyor. İhtiyacınıza en uygun seçeneği rehberimizde bulabilirsiniz.
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Dizüstü bilgisayar tercihinde geniş ekran önemli bir kriterse 17,3 inç modeller değerlendirmeye alınabilir. Özellikle oyun oynayan, video düzenleyen veya aynı anda birden fazla pencereyle çalışan kullanıcılar için büyük ekranlı laptoplar daha geniş bir çalışma alanı sunuyor. Bu kategoride yüksek yenileme hızlı Full HD panellerin yanı sıra QHD çözünürlüklü ve 240 Hz yenileme hızına ulaşan seçenekler de bulunuyor. Bu rehberde Casper Excalibur G887'nin yanı sıra Asus, MSI, HP, Lenovo ve Acer markalarının farklı donanım yapılandırmalarına sahip modellerini bir araya getirdik. İşte 17 inç laptop arayanların değerlendirebileceği modeller:
|Marka-Model🖥️
|Fiyat🏷️
|Casper Excalibur Laptop G887.1465-EQ60R-B
|120.888 TL
|Casper Excalibur Laptop G897.1445-AE50A-B
|96.899 TL
|MSI Cyborg 17 B13WFKG-091XTR
|77.950 TL
|HP Omen 17-DB1022NT CD5N2EA
|127.270 TL
|Lenovo LOQ 17IRX10 83JH00CKTR
|139.999 TL
|Acer Nitro V 17 AI NH.QZKEY.001
|100.160 TL
|MSI Katana 17 HX B14WGK-046XTR
|159.700 TL
1️⃣ Casper Excalibur Laptop G887.1465-EQ60R-B
1 MP HD kamera da görüntülü görüşmeler için temel ihtiyaçları karşılıyor. Ayrıca dizüstü, 500GB M2 SSD ve RAM tarafında 32GB DDR5 konfigürasyonu ile geliyor. G887'nin önemli özelliklerinden biri de donanım yükseltme imkânı. İki RAM ve iki SSD yuvası bulunan model, bellek ve depolama kapasitesini artırmak isteyen kullanıcılara esneklik sunuyor.
- Ekran: 17,3 inç IPS
- Çözünürlük: Full HD (1920 x 1080)
- Yenileme hızı: 144 Hz
- İşlemci: Intel Core i7-14650HX
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB GDDR7
- Kamera: 1 MP HD 720p
- RAM: 32 GB DDR5
- Depolama: 2 TB PCIe 4.0 M.2 SSD
2️⃣ Casper Excalibur Laptop G897.1445-AE50A-B
Model, standart yapılandırmasında 12 GB DDR5 4800 MHz RAM ve 500 GB PCIe 4.0 M.2 SSD ile geliyor. İki RAM yuvası sayesinde bellek kapasitesi 64 GB'a, iki M.2 yuvası sayesinde depolama alanı da artırılabiliyor. 1 MP HD 720p kamera görüntülü görüşmeler için temel ihtiyaçları karşılarken, Windows 11 Home işletim sistemiyle birlikte sunuluyor. 2,4 kilogram ağırlığındaki Excalibur G897, büyük ekranlı ve yükseltilebilir donanıma sahip bir oyuncu bilgisayarı arayanlar için değerlendirilebilir.
- Ekran: 17,3 inç IPS
- Çözünürlük: Full HD (1920 x 1080)
- Yenileme hızı: 144 Hz
- İşlemci: Intel Core i5-14450HX
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB GDDR7
- Kamera: 1 MP HD 720p
- RAM: 12 GB DDR5 4800 MHz
- Depolama: 500 GB PCIe 4.0 M.2 SSD
3️⃣ MSI Cyborg 17 B13WFKG-091XTR
Cihazda 16 GB DDR5 RAM ve 1 TB NVMe PCIe 4.0 SSD bulunuyor. Bellek tarafında iki yuva ve 96 GB'a kadar destek sunulması, ilerleyen dönemde yükseltme yapmak isteyenler için avantaj. 720p HD kamera ise görüntülü görüşmeler için temel bir çözüm sunuyor. MSI Cyborg 17, RTX 5060 ekran kartına sahip olmakla birlikte GPU güç sınırını da göz önünde bulundurmak gereken modellerden biri.
- Ekran: 17,3 inç
- Çözünürlük: Full HD (1920 x 1080)
- Yenileme hızı: 144 Hz
- İşlemci: Intel Core i7-13620H
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB GDDR7 (55 W, Dynamic Boost dahil)
- Kamera: HD 720p
- RAM: 16 GB DDR5 5200 MHz
- Depolama: 1 TB NVMe PCIe 4.0 SSD
4️⃣ HP Omen 17-DB1022NT CD5N2EA
Modelin donanım tarafında 32 GB DDR5-5600 RAM ve 1 TB PCIe NVMe SSD bulunuyor. Ryzen AI 9 365 işlemci 10 çekirdek ve 20 iş parçacığıyla çoklu görevlerde güçlü bir altyapı sunarken, RTX 5060'ın 8 GB GDDR7 belleği grafik işlemlerini üstleniyor. FreeDOS işletim sistemiyle gelen modelde Windows lisansının ayrıca değerlendirilmesi gerekiyor.
- Ekran: 17,3 inç IPS
- Çözünürlük: Full HD (1920 x 1080)
- Yenileme hızı: 48-144 Hz
- İşlemci: AMD Ryzen AI 9 365
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB GDDR7
- Kamera: Gürültü Engelleme HP True Vision 1080p FHD
- RAM: 32 GB DDR5-5600
- Depolama: 1 TB PCIe NVMe M.2 SSD
5️⃣ Lenovo LOQ 17IRX10 83JH00CKTR
Bilgisayarda 32 GB DDR5 RAM ve 1 TB PCIe 4.0 SSD bulunuyor. RTX 5060'ın 8 GB GDDR7 belleği ve 115 W TGP değeri, grafik performansı açısından modelin önemli özellikleri arasında. İki M.2 SSD yuvası ve yükseltilebilir RAM yapısı, bilgisayarın ilerleyen dönemde geliştirilmesine olanak tanıyor.
- Ekran: 17,3 inç IPS
- Çözünürlük: Full HD (1920 x 1080)
- Yenileme hızı: 165 Hz
- İşlemci: Intel Core i7-13650HX
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB GDDR7 (115 W)
- Kamera: 5 MP, elektronik gizlilik deklanşörü
- RAM: 32 GB DDR5 4800 MHz
- Depolama: 1 TB PCIe 4.0 SSD
6️⃣ Acer Nitro V 17 AI NH.QZKEY.001
Modelde 16 GB DDR5 RAM ve 1 TB PCIe 4.0 NVMe SSD yer alıyor. Acer, sistem belleğinin 32 GB'a kadar yükseltilebildiğini belirtiyor. Böylece bilgisayar, oyunların yanında video düzenleme ve benzeri üretkenlik uygulamalarında da kullanılabiliyor. 85 W ekran kartı güç sınırı da RTX 5070'li diğer modellerle karşılaştırma yaparken göz önünde bulundurulmalı.
- Ekran: 17,3 inç IPS
- Çözünürlük: QHD (2560 x 1440)
- Yenileme hızı: 165 Hz
- İşlemci: AMD Ryzen 7 260
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB GDDR7 (85 W)
- Kamera: 720p HD video
- RAM: 16 GB DDR5 5600 MT/s
- Depolama: 1 TB PCIe 4.0 NVMe SSD
7️⃣ MSI Katana 17 HX B14WGK-046XTR
RTX 5070'in 8 GB GDDR7 belleği ve 115 W'a kadar ulaşan grafik gücü, modelin öne çıkan donanım özellikleri arasında. Dizüstü, 32GB DDR5 RAm ve 2TB M2 SSD ile geliyor. Bu bağlamda geniş depolama alanı sunacağını söyleyelim. 720p HD kamera, görüntülü görüşmeler için temel ihtiyaçları karşılıyor.
- Ekran: 17,3 inç IPS-Level
- Çözünürlük: QHD (2560 x 1440)
- Yenileme hızı: 240 Hz
- İşlemci: Intel Core i7-14650HX
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB GDDR7 (115 W)
- Kamera: HD 720p
- RAM: 32 GB DDR5
- Depolama: 2 TB SSD
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Yarışma için bizzat sürücü yapıyor zaten bu park denemesini.
bu çok saçma ama bir şekilde sürücüye mesaj falan gitmeli