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Yapay Zeka Özeti: Oynat 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat 170 yıllık finans tarihini inceleyen yeni bir çalışma, yapay zeka sektöründe dev bir balon oluştuğunu öngörüyor. Uzmanlar, yüz binlerce makaleyi analiz ederek 2026'ya kadar bir kriz yaşanma ihtimalini yüzde 97 olarak hesapladı. Yüksek değerlemeler ve devasa yatırımlarla büyüyen mevcut tablo, 2000 yılındaki dot-com çöküşüyle büyük benzerlikler gösteriyor. Yine de olası bir finansal balonun patlaması, yapay zeka teknolojisinin geleceğini durdurmaya yetmeyecek. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Yapay zeka şirketlerine yönelik yatırımlar ve teknoloji hisselerindeki hızlı yükselişle birlikte yeni bir finansal balonun varlığına yönelik endişeler de giderek büyüyor. London Business School ve Cambridge Üniversitesi araştırmacılarının 170 yıllık finans tarihini inceleyerek hazırladığı yeni bir çalışmaya göre Eylül 2026 itibarıyla yapay zeka kaynaklı bir finansal balon oluşma ihtimali yüzde 97 olarak hesaplandı.

Araştırmada, 1843'ten 2026'ya kadar yayımlanan finans haberleri yapay zeka modelleri kullanılarak analiz edildi. Elde edilen sonuçlar, mevcut piyasa koşullarının 2000 yılında zirveye ulaşan dot-com balonuyla benzerlik gösterdiğine işaret ediyor. Araştırmacılar, teknoloji hisselerinde önümüzdeki 12 ve 24 aylık dönemde daha düşük getiriler görülebileceği konusunda da uyarıyor.

170 yıllık finans haberleri yapay zeka ile incelendi

Marco Grotteria, Afonso Alves Monteiro ve Constantine Yannelis tarafından yürütülen araştırmada The Economist dergisinin 1843-2013 yılları arasında yayımladığı yaklaşık 796 bin makale büyük dil modelleriyle incelendi. Çalışmanın kapsamı daha sonra 2014'ten Eylül 2026'ya kadar yayımlanan makalelerle genişletildi.

Araştırmacılar, toplam 795 bin 964 makaleyi analiz ederken bunların yaklaşık 486 binini finans piyasalarıyla ilgili içerikler olarak sınıflandırdı. Çalışmada 10 ülkede yaşanan 22 tarihsel finansal balon ele alındı. Bunlar arasında 1840'lı yıllardaki İngiltere demiryolu yatırımları, dot-com balonu ve 2008 küresel finans krizinden önceki konut piyasası yükselişi de bulunuyor.

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Araştırmacılar, finansal piyasalardaki spekülatif hareketleri belirlemek için beş temel gösterge kullandı. Bunlar spekülatif yatırım anlatılarının güçlenmesi, düzenleyici kurumlardan gelen uyarılar, aşırı spekülasyon belirtileri, şirket değerlemelerine yönelik endişeler ve piyasalardaki yükseliş veya coşku dönemlerine ilişkin ifadeler oldu.

Bu göstergeler bir araya getirilerek aylık bir finansal balon endeksi oluşturuldu. Araştırmanın temel amacı, finansal balonları yalnızca patladıktan sonra tespit etmek yerine, medya haberlerindeki değişimleri kullanarak oluşumlarını gerçek zamanlı olarak değerlendirebilmekti.

Yapay zeka balonu ihtimali yüzde 97'ye ulaştı

Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri, yapay zeka yatırımlarındaki mevcut yükselişin tarihsel finansal balonlarla benzer seviyelere ulaşması oldu. Araştırmacıların tercih ettiği modele göre, Eylül 2026 itibarıyla yapay zeka kaynaklı bir finansal balon bulunma olasılığı yüzde 97 olarak hesaplandı.

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İki alternatif model ise bu ihtimali yaklaşık yüzde 40 seviyesinde değerlendirdi. Tahminler arasındaki farklılığa rağmen üç modelin de ortaya koyduğu sonuçlar, tarihsel ortalamaların üzerinde ve dot-com balonunun zirve dönemindeki seviyelere yakın veya daha yüksek çıktı.

Araştırmacılara göre özellikle yapay zeka şirketlerinin hızlı değer kazanması, veri merkezlerine yapılan büyük yatırımlar ve hesaplama altyapısına ayrılan kaynaklar dikkat çekiyor. Bu yatırımların bir bölümü, şirketlerin mevcut ekonomik performansından ziyade gelecekteki büyüme beklentilerine dayanıyor olabilir.

Bu durumun en dikkat çekici örneklerinden biri, Claude yapay zeka modellerinin geliştiricisi Anthropic. Şirket, Kasım 2026'da gerçekleşen halka arzında yaklaşık 1,5 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşarak teknoloji tarihinin en yüksek değerlemelerinden birine imza attı. Ancak bu değerleme, şirketin finansal tablosuyla birlikte değerlendirildiğinde soru işaretleri yaratıyor. Anthropic, 2026'nın üçüncü çeyreğinde 16,96 milyar dolar gelir elde etmesine rağmen 23,29 milyar dolar net zarar açıkladı. Şirketin asıl dikkat çeken yükümlülüklerinden biri ise yapay zeka altyapısı için üstlendiği uzun vadeli harcamalar. Anthropic'in Eylül 2026 itibarıyla veri merkezleri, bulut hizmetleri ve hesaplama altyapısı için yaklaşık 895,4 milyar dolarlık harcama taahhüdü bulunuyor. Anthropic sadece bir örnek. Astera Labs, CoreWeave ve Cerebras Systems de bunlara örnek verilebilir.

Endeksin tarihsel performansı da bu açıdan önemli. Araştırmada, rastgele seçilen bir balon dönemindeki ay ile normal bir dönem karşılaştırıldığında, endeksin balon döneminde yüzde 74 oranında daha yüksek olduğu görüldü. Dot-com balonunun incelendiği karşılaştırmalarda ise bu oran yüzde 94'e çıktı.

Dot-com balonuyla benzerlik dikkat çekiyor

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Araştırmacıların hesaplamalarına göre yapay zeka balonuna ilişkin mevcut endeks değeri, Mart 2000'de dot-com balonunun zirve yaptığı dönemdeki seviyeye ulaştı veya bu seviyeyi aştı.

İnternet şirketlerine yönelik aşırı yatırım ve yüksek değerlemelerle şekillenen dot-com balonunun patlamasının ardından Nasdaq endeksi 2002 yılına kadar yüzde 77 geriledi. Bu süreçte yaklaşık 5 trilyon dolarlık piyasa değeri silindi.

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Yeni araştırma, mevcut endeks yükselişlerinin ardından teknoloji hisselerinin performansının da zayıflama eğiliminde olduğunu ortaya koyuyor. Şirket değerlemeleri, faiz oranları ve enflasyon gibi değişkenler hesaba katıldığında balon endeksindeki artışların sonraki 12 ve 24 ayda Nasdaq getirilerinin belirgin şekilde düşmesiyle ilişkili olduğu görüldü.

Araştırmacılar çöküşün ne zaman yaşanacağını bilmiyor

Çalışmanın yazarlarından Marco Grotteria, finansal balonları tahmin etmenin oldukça zor olduğunu belirtiyor. Çünkü bir balon, yatırımcıların fiyatların temel ekonomik göstergelerin desteklediği seviyelerin üzerine çıkmasına rağmen yükselişin devam edeceğine inanmasıyla oluşuyor. Şirketlerin gerçek değerini ve yatırımcıların beklentilerini doğrudan ölçmek mümkün olmadığı için balonlar genellikle ancak patladıktan sonra tespit edilebiliyor.

Bununla birlikte eğer AI balonu patlarsa bu, teknolojinin de değersiz hale geleceği anlamına gelmiyor. Demiryolları ve internet gibi geçmişte büyük yatırım dalgalarına yol açan teknolojilerde de spekülatif dönemlerin ardından ciddi finansal kayıplar yaşanmıştı. Ancak bu süreçler, geride uzun vadeli ekonomik değer taşıyan altyapılar ve teknolojiler bıraktı. Bu araştırmanın kendisinin de yapay zeka yardımıyla yapıldığı göz önüne alındığında AI teknolojilerinin durmaksızın gelişeceğini görmek zor değil. Bu nedenle yapay zeka alanında gerçek bir teknolojik devrim yaşanması ile aynı alanda finansal balon oluşması birbirini dışlayan durumlar değil.

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170 yıllık finans tarihi uyardı: Yapay zeka balonu patlamak üzere

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