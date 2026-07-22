1700 dolarlık bu yazıcı, neredeyse her şeyin üzerine baskı yapabiliyor: Cam, metal, kumaş...

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Dijital üretim araçlarıyla tanınan xTool'un O1 Omni adlı yeni yazıcısı, neredeyse her şeyin üzerine baskı yapabilmesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Şirket, kısa süre önce ön siparişe açtığı O1 Omni'yi "dünyanın ilk 4'ü 1 arada masaüstü yazıcısı" olarak nitelendiriyor. UV, DTG (Direct-to-Garment), DTF (Direct-to-Film) ve UV DTF teknolojilerini tek bir cihazda bir araya getiren O1 Omni, teoride sert yüzeylerden kumaşlara kadar neredeyse her malzeme üzerine baskı yapabiliyor. Böylece tek bir cihazla tişört, ahşap dekorasyon ürünleri, telefon kılıfları, cam objeler, metal plakalar ve çeşitli çıkartmalar üretmek mümkün hâle geliyor.

Dört farklı baskı teknolojisini tek cihazda birleştiriyor

O1 Omni'nin en dikkat çekici özelliği, farklı baskı yöntemlerini tek bir platform altında toplaması. UV baskı teknolojisi ahşap, akrilik, cam ve metal gibi sert yüzeylere doğrudan baskı yapılmasını sağlarken, DTG sistemi mürekkebi doğrudan kumaşa uyguluyor. DTF yöntemi ise tasarımların önce özel bir filme basılıp daha sonra kumaşa aktarılmasına imkân tanıyor. UV DTF ise sert yüzeylere uygulanabilen çıkartmalar ve etiketler üretmek için kullanılıyor.

Özellikle e-ticaret sitelerinde kişiselleştirilmiş ürün satan küçük işletmeler ve hobi amaçlı üretim yapan kullanıcılar için bu yaklaşım önemli bir avantaj sağlayabilir.

Yapay zekâ destekli 3D nakış özelliği de sunuyor

Şirketin lansman sonrasında açıkladığı en dikkat çekici yeniliklerden biri ise masaüstünde 3D nakış oluşturabilen yeni sistemi oldu. O1 Omni, DTG baskıyı özel bir nakış kitiyle birleştirerek düz baskılar yerine kabartmalı ve doku hissi veren renkli tasarımlar oluşturabiliyor. Bu süreçte kullanılan "Embossed Embroidery" isimli yapay zekâ aracı, normal bir görseli analiz ederek onu gerçek dikiş görünümünü taklit eden üç boyutlu bir nakış tasarımına dönüştürüyor. Sistemde ayrıca farklı açılardan bakıldığında hareket ediyormuş hissi veren lentiküler görseller oluşturabilen bir araç da yer alıyor.

İki haftaya kadar bakım gerektirmiyor

Mürekkep püskürtmeli yazıcılarda uzun süre kullanılmadığında nozulların tıkanması önemli bir problem oluşturabiliyor. xTool, SmartCycle 2.0 isimli bakım sistemi sayesinde yazıcının baskı kafalarını otomatik olarak temizlediğini belirtiyor. Şirket ayrıca "Clog-Free Vacation Mode" adını verdiği mod sayesinde cihazın iki haftaya kadar kullanılmasa bile baskıya hazır kalabildiğini iddia ediyor. Bunun yanında UV mürekkeplerinin GREENGUARD Gold, tekstil mürekkeplerinin ise OEKO-TEX sertifikalarına sahip olduğu belirtiliyor.

Samsung Galaxy Z Fold 8 tanıtıldı: İşte özellikleri 7 sa. önce eklendi

Ön Siparişe Özel Başlangıç Fiyatı 1.699 Dolar

O1 Omni üç farklı sürümle satışa sunuluyor. Tek UV baskı kafasına sahip başlangıç modeli erken sipariş döneminde 1.699 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkarken, çift UV baskı kafalı sürüm 2.699 dolar, UV ile kumaş baskısını bir araya getiren hibrit model ise 2.799 dolar fiyatla sunuluyor. Kampanya sona erdiğinde bu modellerin satış fiyatları sırasıyla 2.499, 3.299 ve 3.499 dolar olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Yazıcı Haberleri

1700 dolara satılan bu yazıcı, her şeyin üstüne baskı yapabiliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: