179 dolara 100’den fazla uygulama çalıştırabilen Wi-Fi 7 router!

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Teknoloji dünyasında router’lar genellikle sadece interneti evin odalarına dağıtan, bir köşede sessizce çalışan kutular olarak görülür. Ancak MikroTik’in yeni modeli hAP be³ Wi-Fi 7, hem 179 dolar fiyatı hem de özellikleriyle bu geleneksel algıyı tamamen yıkabilir.

Router'ınız artık mini sunucu

En yeni kablosuz iletişim standardı olan Wi-Fi 7 teknolojisini bünyesinde barındıran MikroTik hAP be³'yi muadillerinden ayıran ve asıl heyecan uyandıran yönü, sunduğu kablosuz hızların çok ötesinde. Cihaz, RouterOS işletim sisteminin gücü sayesinde ek bir donanıma ihtiyaç duymadan doğrudan bünyesinde Docker konteynerleri ve mikro servisler çalıştırabiliyor.

Tam Boyutta Gör Kutusundan çıktığı haliyle 104 farklı hazır uygulama ve konteyner seçeneği sunan yönlendirici, tek başına birden fazla cihazın üstlendiği görevi göğüslüyor.İçerisinde yer alan dahili Matter ve Thread radyoları sayesinde, harici bir hub veya gateway satın almanız gerekmeden Home Assistant sistemini doğrudan router üzerinde çalıştırarak evinizi akıllı hale getirebiliyorsunuz.

100'den fazla uygulamayı çalıştırabiliyor

MikroTik hAP be³ Media, konteyner desteğinin yanı sıra donanım tarafında da iddialı özellikler sunuyor. Cihaz, üç bantlı (2.4 GHz, 5 GHz ve 6 GHz) Wi-Fi 7 bağlantısı, 2x2 MIMO yapısı ve beş adet 2.5 Gigabit Ethernet portuyla hem kablosuz hem de kablolu ağ tarafında yüksek bant genişliği sağlıyor. Konteyner uygulamalarını çalıştıran donanımın merkezinde ise 1.5 GHz hızında çalışan dört çekirdekli ARM işlemci bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca cihazda iki adet USB-A, bir adet USB-C ve microSD kart yuvası yer alıyor. Böylece harici diskler veya flash bellekler bağlanarak Nextcloud tabanlı kişisel bulut depolama, medya arşivi, güvenlik kamerası kayıtları ya da yedekleme sunucusu gibi senaryolar oluşturulabiliyor.

Home Assistant'tan Plex'e

Ağ güvenliği tarafında ise geleneksel Pi-hole veya AdGuard çözümlerinden çok daha yetenekli olan Technitium DNS Sunucusu'nu barındırabiliyor; Cloudflare Tunnels, Caddy, Vaultwarden ve Zabbix gibi kritik yönetim araçlarını sorunsuz bir şekilde işletebiliyor. Eğlence ve üretkenlik tarafında ise, Plex ve Jellyfin ile medya sunucusu, Nextcloud ile kişisel bulut deposu, WordPress, GitLab ve Excalidraw gibi araçlarla geniş bir kullanıma sahip.

Tam Boyutta Gör Tüm bu teknik yeteneklerin yanında cihazın en büyük özelliği ise sunduğu Fiyat/Performans oranı. 179 dolar gibi oldukça erişilebilir bir fiyat etiketiyle pazara sunulan hAP be³, kullanıcıları ciddi bir maddi yükten kurtarıyor. Normal şartlarda akıllı evinizi yönetmek için bir Raspberry Pi veya Smart Hub, medyalarınızı barındırmak için bir NAS cihazı ve ağ güvenliğinizi sağlamak için ayrı bir mini PC kurmanız gerekir.

Veri merkezlerinin elektrik tüketimi 4 kat artacak 1 gün önce eklendi

Bu durum hem yüzlerce dolarlık ekstra donanım bütçesi hem de yüksek elektrik tüketimi ve kablo kirliliği anlamına gelir. MikroTik hAP be³ ise, tüm bu ek donanım maliyetlerini sıfırlarken, tek bir cihaz üzerinden maksimum verimlilik ve düşük enerji tüketimi sağlıyor.

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179 dolara 100’den fazla uygulama çalıştırabilen Wi-Fi 7 router!

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