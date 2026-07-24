179 dolara 100’den fazla uygulama çalıştırabilen Wi-Fi 7 router!

Router'ınız artık mini sunucu
En yeni kablosuz iletişim standardı olan Wi-Fi 7 teknolojisini bünyesinde barındıran MikroTik hAP be³'yi muadillerinden ayıran ve asıl heyecan uyandıran yönü, sunduğu kablosuz hızların çok ötesinde. Cihaz, RouterOS işletim sisteminin gücü sayesinde ek bir donanıma ihtiyaç duymadan doğrudan bünyesinde Docker konteynerleri ve mikro servisler çalıştırabiliyor.
100'den fazla uygulamayı çalıştırabiliyor
MikroTik hAP be³ Media, konteyner desteğinin yanı sıra donanım tarafında da iddialı özellikler sunuyor. Cihaz, üç bantlı (2.4 GHz, 5 GHz ve 6 GHz) Wi-Fi 7 bağlantısı, 2x2 MIMO yapısı ve beş adet 2.5 Gigabit Ethernet portuyla hem kablosuz hem de kablolu ağ tarafında yüksek bant genişliği sağlıyor. Konteyner uygulamalarını çalıştıran donanımın merkezinde ise 1.5 GHz hızında çalışan dört çekirdekli ARM işlemci bulunuyor.
Home Assistant'tan Plex'e
Ağ güvenliği tarafında ise geleneksel Pi-hole veya AdGuard çözümlerinden çok daha yetenekli olan Technitium DNS Sunucusu'nu barındırabiliyor; Cloudflare Tunnels, Caddy, Vaultwarden ve Zabbix gibi kritik yönetim araçlarını sorunsuz bir şekilde işletebiliyor. Eğlence ve üretkenlik tarafında ise, Plex ve Jellyfin ile medya sunucusu, Nextcloud ile kişisel bulut deposu, WordPress, GitLab ve Excalidraw gibi araçlarla geniş bir kullanıma sahip.
Bu durum hem yüzlerce dolarlık ekstra donanım bütçesi hem de yüksek elektrik tüketimi ve kablo kirliliği anlamına gelir. MikroTik hAP be³ ise, tüm bu ek donanım maliyetlerini sıfırlarken, tek bir cihaz üzerinden maksimum verimlilik ve düşük enerji tüketimi sağlıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: