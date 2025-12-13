A101 marketler oyuncu ekipmanları satacak

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör A101 marketler zincirinin aktüel kataloğunda akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, oyuncu monitörlerinden direksiyon setlerine ve hoparlörlere kadar farklı teknolojik ürünler bulmak mümkün olacak.

18 Aralık A101 aktüel teknoloji ürünleri

18 Aralık A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Thull markasına ait oyuncu ekipmanları yer alıyor. 34 inçlik 3440x1440 piksel ekran, 180Hz tazeleme hızı, 1ms tepki süresi, Nvidia G-Sync ve AMD FreeSync desteği, 2 adet HDMI, 2 adet DP portu olan oyuncu monitörü 10999TL fiyat etiketine sahip.

11 Aralık A101 Ekstra kataloğunda neler var? 2 gün önce eklendi

Alıt vitesli vites kolu, Force Feedback teknolojisi, 900 derece dönüş açısı, altı vites, katlanabilir 3 pedallı sistem, PC, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One konsolları ile uyumluluk sunan oyuncu direksiyon seti 10999TL.

Bunun dışında RGB aydınlatma ve USB güç bağlantısı olan oyuncu hoparlörü 599TL, 10 milyon tıklama ömrü ve düşük gecikme süresi olan klavye 349TL, oyuncu faresi 249TL ve mikrofonlu kulaklık modeli de 449TL olarak satılacak.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Çevre Birimleri Haberleri

18 Aralık A101 aktüel kataloğunda neler var?

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: