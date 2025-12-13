Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    A101 marketler oyuncu ekipmanları satacak

    18 Aralık A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Thull markasına ait oyuncu monitörü, direksiyon seti, RGB hoparlör, klavye, fare ve kulaklık gibi ekipmanlar yer alıyor.

    18 Aralık A101 aktüel Tam Boyutta Gör
    A101 marketler zincirinin aktüel kataloğunda akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, oyuncu monitörlerinden direksiyon setlerine ve hoparlörlere kadar farklı teknolojik ürünler bulmak mümkün olacak. 

    18 Aralık A101 aktüel teknoloji ürünleri

    18 Aralık A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Thull markasına ait oyuncu ekipmanları yer alıyor. 34 inçlik 3440x1440 piksel ekran, 180Hz tazeleme hızı, 1ms tepki süresi, Nvidia G-Sync ve AMD FreeSync desteği, 2 adet HDMI, 2 adet DP portu olan oyuncu monitörü 10999TL fiyat etiketine sahip. 

    Alıt vitesli vites kolu, Force Feedback teknolojisi, 900 derece dönüş açısı, altı vites, katlanabilir 3 pedallı sistem, PC, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One konsolları ile uyumluluk sunan oyuncu direksiyon seti 10999TL. 

    Bunun dışında RGB aydınlatma ve USB güç bağlantısı olan oyuncu hoparlörü 599TL, 10 milyon tıklama ömrü ve düşük gecikme süresi olan klavye 349TL, oyuncu faresi 249TL ve mikrofonlu kulaklık modeli de 449TL olarak satılacak. 
     

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD'den 2 tonluk ağaçla ekstrem sağlamlık testi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    havalı pilot sözleri sportive güvenilir mi telefona dışarıdan arama gelmiyor oceral sprey kullanıcı yorumları kredi çekip yatırım yapmak cezası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A6 Pro 5G
    Oppo A6 Pro 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Victus
    HP Victus
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum