A101 marketlerde iPhone geçidi var

18 Aralık A101 Ekstra teknoloji ürünleri
18 Aralık A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında iPhone 16 Pro Max 1TB telefon modeli dikkat çekiyor. 6.9 inçlik ekran, Apple A18 Pro yonga seti, 48MP+12MP+48MP arka kamera, 12MP ön kamera gibi özelliklerle 126899TL fiyat etiketine sahip.
Diğer taraftan iPhone 16 Pro 512GB akıllı telefon modeli 6.3 inçlik ekran, Apple A18 Pro çip, 48MP+12MP+48MP arka kamera, 12MP ön kamera, 3582mAh batarya gibi özelliklerle 109499TL olarak satılacak.
Son olarak iPhone 16 Plus akıllı telefon modeli 6.7 inçlik ekran, Apple A18 yonga seti, 512GB depolama, 48MP+12MP arka kamera, 12MP ön kamera, 4674mAh batarya gibi özelliklerle 85399TL fiyat etiketine sahip.