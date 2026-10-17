BİM marketlerde LG QNED akıllı televizyonlar satılacak

18 Ekim BİM aktüel teknoloji ürünleri
18 Ekim BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında LG markasına ait akıllı televizyon modelleri yer alıyor. 65 inçlik 4K QNED mini LED ekran, 9. nesil Alpha 7 AI 4K işlemci, 60Hz yerleşik yenileme hızı, 1 adet USB girişi, 3 adet HDMI girişi gibi özellikleri olan akıllı televizyon modeli 45900TL.
55 inçlik 4K QNED Mini LED ekran, 9. nesil Alpha 7 AI 4K işlemci, 60Hz yerleşik yenileme hızı, 1 adet USB girişi, 3 adet HDMI girişi gibi özellikleri olan bir alt model ise 37500TL. Ayrıca LG markasına ait 2.1 kanal 83dB Soundbar ise 4990TL fiyat etiketine sahip.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: