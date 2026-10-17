BİM marketlerde LG QNED akıllı televizyonlar satılacak

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör BİM marketler zincirinin hafta sonu aktüel kataloğunda akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, masaj aletlerinden ses sistemlerine ve elektrikli ev aletlerine kadar farklı teknoloji ürünleri bulmak mümkün olacak.

18 Ekim BİM aktüel teknoloji ürünleri

18 Ekim BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında LG markasına ait akıllı televizyon modelleri yer alıyor. 65 inçlik 4K QNED mini LED ekran, 9. nesil Alpha 7 AI 4K işlemci, 60Hz yerleşik yenileme hızı, 1 adet USB girişi, 3 adet HDMI girişi gibi özellikleri olan akıllı televizyon modeli 45900TL.

14 Ekim BİM aktüel kataloğunda neler var? 1 hf. önce eklendi

55 inçlik 4K QNED Mini LED ekran, 9. nesil Alpha 7 AI 4K işlemci, 60Hz yerleşik yenileme hızı, 1 adet USB girişi, 3 adet HDMI girişi gibi özellikleri olan bir alt model ise 37500TL. Ayrıca LG markasına ait 2.1 kanal 83dB Soundbar ise 4990TL fiyat etiketine sahip.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Televizyonlar Haberleri

18 Ekim BİM aktüel kataloğunda neler var?

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: