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    BİM marketlerde LG QNED akıllı televizyonlar satılacak

    18 Ekim BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında LG markasına ait 65 inçlik ve 55 inçlik AI QNED mini LED akıllı televizyon modelleri ve 2.1 kanal soundbar yer alıyor. 

    18 Ekim BİM aktüel Tam Boyutta Gör
    BİM marketler zincirinin hafta sonu aktüel kataloğunda akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, masaj aletlerinden ses sistemlerine ve elektrikli ev aletlerine kadar farklı teknoloji ürünleri bulmak mümkün olacak.

    18 Ekim BİM aktüel teknoloji ürünleri

    18 Ekim BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında LG markasına ait akıllı televizyon modelleri yer alıyor. 65 inçlik 4K QNED mini LED ekran, 9. nesil Alpha 7 AI 4K işlemci, 60Hz yerleşik yenileme hızı, 1 adet USB girişi, 3 adet HDMI girişi gibi özellikleri olan akıllı televizyon modeli 45900TL.

    55 inçlik 4K QNED Mini LED ekran, 9. nesil Alpha 7 AI 4K işlemci, 60Hz yerleşik yenileme hızı, 1 adet USB girişi, 3 adet HDMI girişi gibi özellikleri olan bir alt model ise 37500TL. Ayrıca LG markasına ait 2.1 kanal 83dB Soundbar ise 4990TL fiyat etiketine sahip.

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