    A101 marketler akıllı kedi bakıcısı ve Xiaomi akıllı su kabı satıyor

    18 Şubat A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Xiaomi markasına ait akıllı su kabı, Apple Watch Series 9 akıllı saat ve AirTag akıllı takip cihazı yer alıyor. 

    18 Şubat A101 Ekstra Tam Boyutta Gör
    A101 marketlerin Ekstra kataloğunda akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, güvenlik kameralarından akıllı evcil hayvan ekipmanlarına, takip cihazına ve akıllı saatlere kadar pek çok teknolojik ürün bulmak mümkün.

    18 Şubat A101 Ekstra teknoloji ürünleri

    18 Şubat A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında akıllı evcil hayvan ekipmanları yer alıyor. O Sitter akıllı kedi bakıcısı 2.5 litre mama kapasitesi ile sürekli olarak kedinizi besleyebiliyor. Ayrıca üst kısımda bulunan modül sayesinde de kedinize oyunlar oynatarak kameradan gözlemlemenizi sağlıyor.

    Diğer taraftan Xiaomi markasına ait Smart Pet Fountain 2 adındaki akıllı su kabı 3 litrelik hacmi ile kedinize sürekli taze su sağlarken Android 8 veya iOS 12 üzerindeki cihazlardan su akışını kontrol edebilmenizi sağlıyor. Litter Box akıllı kedi tuvaleti ise 60 litre iç kapasite, 6 litre atık çekmece kapasitesi, koku ve dağılma kontrolü, uygulama desteği gibi özelliklerle 17999TL fiyat etiketine sahip.

