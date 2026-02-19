A101 marketler akıllı kedi bakıcısı ve Xiaomi akıllı su kabı satıyor

18 Şubat A101 Ekstra teknoloji ürünleri
18 Şubat A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında akıllı evcil hayvan ekipmanları yer alıyor. O Sitter akıllı kedi bakıcısı 2.5 litre mama kapasitesi ile sürekli olarak kedinizi besleyebiliyor. Ayrıca üst kısımda bulunan modül sayesinde de kedinize oyunlar oynatarak kameradan gözlemlemenizi sağlıyor.
Diğer taraftan Xiaomi markasına ait Smart Pet Fountain 2 adındaki akıllı su kabı 3 litrelik hacmi ile kedinize sürekli taze su sağlarken Android 8 veya iOS 12 üzerindeki cihazlardan su akışını kontrol edebilmenizi sağlıyor. Litter Box akıllı kedi tuvaleti ise 60 litre iç kapasite, 6 litre atık çekmece kapasitesi, koku ve dağılma kontrolü, uygulama desteği gibi özelliklerle 17999TL fiyat etiketine sahip.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
vay be gayet iyi