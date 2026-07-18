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    ŞOK marketlerde LG televizyon geçidi var

    18 Temmuz ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında QNED ekranlı LG 75QNED86T6A, LG 65QNED86T6A ve LG 55QNED86T6A akıllı televizyon modelleri yer alıyor.           

    18 Temmuz ŞOK aktüel Tam Boyutta Gör
    ŞOK marketler zincirinin hafta sonu aktüel kataloğunda QNED ekranlı akıllı televizyonlardan akülü çocuk arabalarına ve elektrikli mutfak aletlerine kadar farklı teknoloji ürünleri bulmak mümkün.

    18 Temmuz ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

    18 Temmuz ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında LG markasına ait akıllı televizyon modelleri yer alıyor. 75 inçlik Ultra HD QNED ekran, 4x HDMI, webOS işletim sistemi, Türkçe yapay zekâ gibi özelliklerle LG 75QNED86T6A modeli 71999TL.

    Alternatif olarak 65 inçlik QNED Ultra HD ekran, A8 AI işlemci, HDR10 desteği, 4x HDMI, webOS işletim sistemi gibi özelliklerle LG 65QNED86T6A modeli 59999TL. 55 inçlik LG 55QNED86T6A mini LED versiyonu ise 47999TL. Son olarak 75 inçlik Ultra HD LED ekran, webOS işletim sistemi, 3x HDMI gibi özelliklerle LG 75UT91006LA modeli de 53999TL olarak satılacak.

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