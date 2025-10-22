1800 dolarlık Galaxy XR başlığın aksesuarları hızla tükendi

Samsung, Galaxy XR'ı yalnızca iki ülkede (Kore ve Amerika) satışa sundu. Başlığa talep yüksek olacak ki kontrolcüsü şu anda stoklarda gözükmüyor. Samsung'un ABD'deki resmî sitesinde, Galaxy XR sayfasına gittiğinizde, Galaxy XR Controller satın alma seçeneği çıkmıyor. Bu, ürünün tükendiğini gösteriyor.
Galaxy XR Controller, Galaxy XR'ı daha hassas bir şekilde kontrol etmenizi sağlıyor. Ancak bu kontrolcüler olmadan da, sesiniz, el hareketleriniz ve göz hareketlerinizle başlığı kolayca ve yeterince hassas bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Galaxy XR’ın neler sunduğunu ve kutu içeriğini merak ediyorsanız, Samsung tarafından videolara göz atabilirsiniz:Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: