18.4 inçlik Asus masaüstü/tablet melezi ülkemizde satışa sunuldu





Yılın ilk aylarında Asus tarafından resmi olarak tanıtılan ve dünyanın en büyük Android tableti yakıştırması yapılan Asus P1801-B046K modeli ülkemizde de satışa sunuldu.





18.4 inçlik bir tablet ve masaüstü kaidesi olan ürün iki işlemci ve iki işletim sistemini birarada barındırıyor. Masaüstü kaidesine oturtulan model bir hepsi-bir-arada bilgisayara dönüşüyor.





Modelde Windows 8 işletim sistemine hayat veren üçüncü nesil Core i5 3350P işlemci yanında Android 4.1 işletim sistemine hayat veren Tegra 3 işlemci yer alıyor.





8GB DDR3 RAM, Full HD IPS ekran, 7200 devir/dakika dönüş hızına sahip 1TB HDD, Bluetooth, WiFi, HDMI, Nvidia GT730 2GB bellekli ekran kartı, DVD optik sürücü, 5 saat kullanım süresi şeklinde diğer özellikleri mevcut.





Tablet kısmı aslında burada bir monitör görevi görüyor. Asıl donanım masaüstü kaidesinde. Masaüstü kaidesine harici bir ekran bağlayarak tabletin olmadığı zamanlarda da kullanabiliyorsunuz. İşletim sistemleri arasında geçiş tek bir tuş yardımıyla yapılıyor. Modelin satış fiyatı 3400TL civarında.



