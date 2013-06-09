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18.4 inçlik Asus masaüstü/tablet melezi ülkemizde satışa sunuldu

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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18.4 inçlik Asus masaüstü/tablet melezi ülkemizde satışa sunuldu

Yılın ilk aylarında Asus tarafından resmi olarak tanıtılan ve dünyanın en büyük Android tableti yakıştırması yapılan Asus P1801-B046K modeli ülkemizde de satışa sunuldu.

18.4 inçlik bir tablet ve masaüstü kaidesi olan ürün iki işlemci ve iki işletim sistemini birarada barındırıyor. Masaüstü kaidesine oturtulan model bir hepsi-bir-arada bilgisayara dönüşüyor. 

Modelde Windows 8 işletim sistemine hayat veren üçüncü nesil Core i5 3350P işlemci yanında Android 4.1 işletim sistemine hayat veren Tegra 3 işlemci yer alıyor.

8GB DDR3 RAM, Full HD IPS ekran, 7200 devir/dakika dönüş hızına sahip 1TB HDD, Bluetooth, WiFi, HDMI, Nvidia GT730 2GB bellekli ekran kartı, DVD optik sürücü, 5 saat kullanım süresi şeklinde diğer özellikleri mevcut. 

Tablet kısmı aslında burada bir monitör görevi görüyor. Asıl donanım masaüstü kaidesinde. Masaüstü kaidesine harici bir ekran bağlayarak tabletin olmadığı zamanlarda da kullanabiliyorsunuz. İşletim sistemleri arasında geçiş tek bir tuş yardımıyla yapılıyor. Modelin satış fiyatı 3400TL civarında.


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BLUE MAnN 5 yıl
Böyle bir pc ile aslında iki cihaz sahibi oluyorsunuz biri devasal bir tablet diğeri ekranı olmayan bir pc kasası.Fiyat açısından bakılırsa 2 çocuklu aileler için bence gayet iyi bir seçenek tabii bu aklıma ilk gelen tavsiye kullanıma göre bu seçenek artabilir
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Zorbis 4 yıl
Bu üründen artık sadece PC Gold mağazalarında var; artık satılmayacak sanırsam. Acaba yine aynı tarzda daha iyi özelliklerde yeni modeli mi gelecek?
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SystemApps 5 yıl
neden tegra kullanmışlarki :) snapdragon s4 felan olsaydı iyiydi
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cagataykoroglu 5 yıl
3 bin ne? gider macbook air+ipad4 alırım.
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okanner48 5 yıl
Asus P1801-B046K ülkemizde bir ay önce satışa sunulmuştu.
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