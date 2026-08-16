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    BİM marketler forklift ve transpalet satacak

    19 Ağustos BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Anton markasına ait CBH V2 elektrikli forklift ve PTL 1.5 elektrikli transpalet modelleri yer alıyor.           

    19 Ağustos BİM aktüel Tam Boyutta Gör
    BİM marketler zincirinin yeni hafta aktüel kataloğunda elektrikli forkliftlerden elektrikli transpaletlere, akıllı telefonlardan akıllı televizyonlara ve elektrikli ev aletlerine kadar farklı teknoloji ürünleri bulmak mümkün olacak.

    19 Ağustos BİM aktüel teknoloji ürünleri

    19 Ağustos BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Anton markasına ait elektrikli forklift yer alıyor. 3 kademeli asansörü olan forklift 230Ah kapasiteli Li-ion bataryası ile 4-5 saatlik kullanım sağlıyor. 4 hidrolik kol ile ataşman kullanımına uygun olan CBH V2 forklift modeli 1500000TL fiyat etiketine sahip.

    Diğer taraftan PTL 1.5 elektrikli transpalet modeli 400mm’lik çatal hariç uzunluk, 240Ah kapasiteli Li-ion batarya ile 4 saate varan kullanım, vücut koruma butonu, korumalı sürüş tekeri gibi özelliklerle 59900TL olarak satışa çıkacak.

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