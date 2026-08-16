BİM marketler forklift ve transpalet satacak

19 Ağustos BİM aktüel teknoloji ürünleri
19 Ağustos BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Anton markasına ait elektrikli forklift yer alıyor. 3 kademeli asansörü olan forklift 230Ah kapasiteli Li-ion bataryası ile 4-5 saatlik kullanım sağlıyor. 4 hidrolik kol ile ataşman kullanımına uygun olan CBH V2 forklift modeli 1500000TL fiyat etiketine sahip.
Diğer taraftan PTL 1.5 elektrikli transpalet modeli 400mm’lik çatal hariç uzunluk, 240Ah kapasiteli Li-ion batarya ile 4 saate varan kullanım, vücut koruma butonu, korumalı sürüş tekeri gibi özelliklerle 59900TL olarak satışa çıkacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: