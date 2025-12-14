BİM marketler uygun fiyata robot dövüş oyuncağı satıyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör BİM marketler zincirinin yeni hafta aktüel kataloğunda robot dövüş oyuncaklarından akıllı televizyonlara, elektrikli ısıtıcılardan kablosuz hoparlörlere kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak.

19 Aralık BİM aktüel teknoloji ürünleri

19 Aralık BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Sliverlit markasına ait Robo Combat robot dövüş oyuncakları yer alıyor. Combo punch gibi farklı hareket şekillerine sahip olan robotlarda ses ve LED ışık efektleri yer alıyor.

Robotlar 3 adet 1.5V AA pil ile, kumandalar ise 2 adet 1.5V AAA pil ile çalışıyor. İki kişi karşılıklı oynayabildiği gibi AI modu ile yapay zekâya karşı da oynayabiliyorsunuz. Yere düşen oyunu kaybediyor. Silverlit Robo Combat ikili set 1750TL gibi oldukça uygun bir fiyata satılıyor.

