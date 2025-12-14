BİM marketler uygun fiyata robot dövüş oyuncağı satıyor

19 Aralık BİM aktüel teknoloji ürünleri
19 Aralık BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Sliverlit markasına ait Robo Combat robot dövüş oyuncakları yer alıyor. Combo punch gibi farklı hareket şekillerine sahip olan robotlarda ses ve LED ışık efektleri yer alıyor.
Robotlar 3 adet 1.5V AA pil ile, kumandalar ise 2 adet 1.5V AAA pil ile çalışıyor. İki kişi karşılıklı oynayabildiği gibi AI modu ile yapay zekâya karşı da oynayabiliyorsunuz. Yere düşen oyunu kaybediyor. Silverlit Robo Combat ikili set 1750TL gibi oldukça uygun bir fiyata satılıyor.