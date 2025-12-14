Giriş
    BİM marketler uygun fiyata robot dövüş oyuncağı satıyor

    19 Aralık BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında karşılıklı robot dövüşleri yapabildiğiniz Sliverlit markasına ait Robo Combat ikili dövüş oyuncakları yer alıyor.  

    19 Aralık BİM aktüel Tam Boyutta Gör
    BİM marketler zincirinin yeni hafta aktüel kataloğunda robot dövüş oyuncaklarından akıllı televizyonlara, elektrikli ısıtıcılardan kablosuz hoparlörlere kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak. 

    19 Aralık BİM aktüel teknoloji ürünleri

    19 Aralık BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Sliverlit markasına ait Robo Combat robot dövüş oyuncakları yer alıyor. Combo punch gibi farklı hareket şekillerine sahip olan robotlarda ses ve LED ışık efektleri yer alıyor. 

    Robotlar 3 adet 1.5V AA pil ile, kumandalar ise 2 adet 1.5V AAA pil ile çalışıyor. İki kişi karşılıklı oynayabildiği gibi AI modu ile yapay zekâya karşı da oynayabiliyorsunuz. Yere düşen oyunu kaybediyor. Silverlit Robo Combat ikili set 1750TL gibi oldukça uygun bir fiyata satılıyor. 

