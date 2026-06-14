BİM marketler DJI Neo satacak

19 Haziran BİM aktüel teknoloji ürünleri
19 Haziran BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında DJI markasına ait NEO drone modeli yer alıyor. Yaklaşık 2 yıl önce piyasaya çıkan DJI NEO modeli firmanın en hafif, en kompakt ve en uygun fiyatlı FPV drone seçeneği haline gelmişti.
DJI NEO modeli 135 gram ağırlık, 1/2 inç görüntü sensörü, 12MP fotoğraf, 4K/30fps'e kadar video, 22GB dahili depolama alanı, 18 dakika uçuş süresi, 4. seviye rüzgar direnci, otomatik dönüş gibi özelliklerle 6950TL fiyat etiketi ile satılacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: