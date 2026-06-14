BİM marketler DJI Neo satacak

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Tam Boyutta Gör BİM marketler zincirinin haftalık aktüel kataloğunda akıllı telefonlardan akıllı televizyonlara, kablosuz kulaklıklardan elektrikli bisikletlere ve elektronik mutfak aletlerine kadar farklı teknolojik ürünler bulmak mümkün olacak.

19 Haziran BİM aktüel teknoloji ürünleri

19 Haziran BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında DJI markasına ait NEO drone modeli yer alıyor. Yaklaşık 2 yıl önce piyasaya çıkan DJI NEO modeli firmanın en hafif, en kompakt ve en uygun fiyatlı FPV drone seçeneği haline gelmişti.

10 Haziran BİM aktüel kataloğunda neler var? 1 hf. önce eklendi

DJI NEO modeli 135 gram ağırlık, 1/2 inç görüntü sensörü, 12MP fotoğraf, 4K/30fps'e kadar video, 22GB dahili depolama alanı, 18 dakika uçuş süresi, 4. seviye rüzgar direnci, otomatik dönüş gibi özelliklerle 6950TL fiyat etiketi ile satılacak.

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