A101 marketler On-Road ATV satıyor

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 2 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat A101 marketleri, yeni aktüel kataloğunda sunduğu teknoloji ürünleriyle dikkat çekiyor. Listenin öne çıkan ürünü, Volta üretimi HiSun RA7 Guardian on-road ATV oldu. İki kişilik bu araç; 550cc su soğutmalı motora, Bosch enjeksiyon sistemine ve 7 inçlik gösterge paneline sahip. 980 kilogram çekme kapasitesi sunan ATV, 449 bin 990 lira fiyatla satışa çıkıyor. Katalogda ayrıca akıllı televizyonlar ve elektrikli bisikletler de yer alıyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör A101 marketlerin yeni hafta Aktüel kataloğunda On-Road ATV modellerinden elektrikli bisikletlere, akıllı televizyonlardan bilgisayar çevre birimlerine ve beyaz eşya setlerine kadar farklı teknoloji ürünleri bulmak mümkün olacak.

19 Kasım A101 Aktüel teknoloji ürünleri

19 Kasım A101 Aktüel teknoloji ürünleri arasında Volta markasının ürettiği HiSun RA7 Guardian on-road ATV modeli yer alıyor. 2 kişilik olan ATV Bosch markasının elektronik enjeksiyon sistemini kullanıyor.

5 Kasım A101 Ekstra kataloğunda neler var? 1 hf. önce eklendi

550cc su soğutmalı güçlü motoru olan araç 2 teker ya da 4 teker çekil sistemi arasında geçiş yapabiliyor. 980Kg ağırlığa kadar çekme kapasitesi olan araçta 7 inçlik bir gösterge paneli de yer alıyor. Arka çeki demiri de olan araç 449990TL fiyat etiketine sahip.

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19 Kasım A101 Aktüel kataloğunda neler var?

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