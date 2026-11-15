A101 marketler On-Road ATV satıyor

Yapay Zeka Özeti:
- A101 marketleri, yeni aktüel kataloğunda sunduğu teknoloji ürünleriyle dikkat çekiyor. Listenin öne çıkan ürünü, Volta üretimi HiSun RA7 Guardian on-road ATV oldu. İki kişilik bu araç; 550cc su soğutmalı motora, Bosch enjeksiyon sistemine ve 7 inçlik gösterge paneline sahip. 980 kilogram çekme kapasitesi sunan ATV, 449 bin 990 lira fiyatla satışa çıkıyor. Katalogda ayrıca akıllı televizyonlar ve elektrikli bisikletler de yer alıyor.
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19 Kasım A101 Aktüel teknoloji ürünleri
19 Kasım A101 Aktüel teknoloji ürünleri arasında Volta markasının ürettiği HiSun RA7 Guardian on-road ATV modeli yer alıyor. 2 kişilik olan ATV Bosch markasının elektronik enjeksiyon sistemini kullanıyor.
550cc su soğutmalı güçlü motoru olan araç 2 teker ya da 4 teker çekil sistemi arasında geçiş yapabiliyor. 980Kg ağırlığa kadar çekme kapasitesi olan araçta 7 inçlik bir gösterge paneli de yer alıyor. Arka çeki demiri de olan araç 449990TL fiyat etiketine sahip.
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