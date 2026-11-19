Yapay Zeka Özeti:
- A101, 19 Kasım Ekstra kataloğunda yeni teknolojik ürünleri müşterileriyle buluşturuyor. Katalogda öne çıkan Samsung Galaxy Z Fold 8 katlanabilir cep telefonu 10 bin 599 liradan satışa çıkıyor. Güçlü emiş gücü ve 250 dakikalık çalışma süresi sunan Roborock S8 Pro robot süpürge ise 14 bin 999 lira fiyatıyla dikkat çekiyor. Ayrıca televizyon, hava temizleyici ve kask gibi ürünler de listede yer alıyor. Tüm bu teknolojik fırsatlar A101 platformunda sizleri bekliyor.
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19 Kasım A101 Ekstra teknoloji ürünleri
19 Kasım A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Samsung Galaxy Z Fold 8 katlanabilir telefon modeli yer alıyor. 5.5 inçlik Dynamic AMOLED dış ekran, 7.6 inçlik Dynamic AMOLED iç ekran, Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga seti, 12GB RAM, 512GB depolama, 50MP+50MP arka kamera, 4800mAh batarya, 45W hızlı şarj gibi özelliklerle 10599TL olarak satılıyor.
Diğer taraftan 10000Pa emiş gücü, 250 dakika çalışma süresi, HEPA filtre, mobil uygulama yönetimi, 20mm aşılabilir engel yüksekliği olan Roborock S8 Pro robot süpürge modeli de 14999TL fiyat etiketine sahip.
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