    A101 marketlerde iPhone ve Samsung Galaxy geçidi var

    19 Mart A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Apple iPhone 17 Pro Max, iPhone 16 Pro Max ve Samsung Galaxy S25 Ultra akıllı telefon modelleri yer alıyor.       

    A101 marketlerin hafta içi Ekstra kataloğunda akıllı tabletlerden akıllı telefonlara, akıllı televizyonlardan tamir bakım ekipmanlarına ve elektrikli ev aletlerine kadar farklı teknoloji ürünleri bulmak mümkün olacak.

    19 Mart A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında iPhone 17 Pro Max akıllı telefon modeli yer alıyor. 6.9 inçlik ekran, 12GB RAM, 2TB kapasite, 48MP+48MP+48MP arka kamera, 4832mAh batarya, 40W hızlı şarj özelliklerine sahip olan iPhone 17 Pro Max modeli 161999TL olarak satılıyor.

    iPhone 16 Pro Max 256GB telefon modeli 6.9 inçlik ekran, Apple A18 Pro yonga seti, 48MP+12MP+48MP arka kamera, 12MP ön kamera, 4685mAh batarya gibi özelliklerle 110499TL fiyat etiketine sahip.

    Samsung Galaxy S25 Ultra akıllı telefon modeli ise 6.9 inçlik Dynamic AMOLED ekran, Snapdragon 8 Elite yonga seti, 12GB RAM, 512GB depolama, 200MP+50MP+50MP+10MP arka kamera, 12MP ön kamera, 5000mAh batarya, 45W hızlı şarj gibi özelliklerle 81299TL fiyat etiketine sahip.

    Kapışılan 9.000 euro'luk elektrikli araba

    rfve 4 gün önce

    Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]

    Emin Oral 5 gün önce

    Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç

    erhanakansel 1 hafta önce

    bence pastadan ciddi bir pay alabilir

    maligezgin 1 hafta önce

    hiç fena değil evin 2. arabası olur

