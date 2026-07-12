BİM marketler RKS elektrikli bisikletler satacak

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Tam Boyutta Gör BİM marketler zincirinin hafta sonu Aktüel kataloğunda akıllı televizyonlardan katlanabilir elektrikli bisikletlere, buz makinesinden soğutma ekipmanlarına kadar farklı teknoloji ürünleri bulmak mümkün olacak.

19 Temmuz BİM aktüel teknoloji ürünleri

19 Temmuz BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında RKS markasına ait elektrikli bisiklet modelleri yer alıyor. 250W motor, 45Km maksimum menzil, 25Km/s maksimum hız, Shimano 6 vites gibi özelliklere sahip olan RKS Nitro Pro katlanabilir bisiklet modeli 28900TL.

8 Temmuz BİM aktüel kataloğunda neler var? 1 hf. önce eklendi

Diğer taraftan 250W akü, ön ve arka disk fren, 45Km maksimum mesafe, 25Km/s maksimum hız, LCD gösterge ekranı, Shimano 7 vites gibi özelliklerle RKS RSIII Pro katlanabilir bisiklet modeli de 29900TL fiyat etiketi ile satılacak.

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