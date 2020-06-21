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    192.168.1.1 Adresine Nasıl Giriş Yapılır - 3 Adımda Modem Arayüzüne Giriş

    Her gün gelişen internet sektörü beraberinde pek çok yenilik getiriyor. Bu gelişim yeni internet sağlayıcılarını ortaya çıkarıyor. İnternet üzerinden her bilgiye, videoya, resime ulaşmamıza olanak...
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    Her gün gelişen internet sektörü beraberinde pek çok yenilik getiriyor. Bu gelişim yeni internet sağlayıcılarını ortaya çıkarıyor. İnternet üzerinden her bilgiye, videoya, resime ulaşmamıza olanak sağlayan ISS'ler, bizim için en kolay yolu bulmaya çalışıyor.

    İnternete ulaşmamızın en önemli aracı bildiğiniz gibi modemlerdir. Modem ile internete hızlı bir şekilde ulaşabiliyoruz. Uydu üzerinden hizmet alabileceğimiz gibi, modem ile altyapı desteğiyle internete ulaşabiliyoruz. Modem ile birlikte internet sağlayıcımızın bize verebileceği hız seviyesinde web sitelerine girebiliyoruz.

    Sahip olduğumuz modemlerle birlikte pek çok internet ayarımızı yapma olanağımız mevcut. Basit bir şekilde modem arayüzüne girerek, modemimizin kullanıcı adı ve şifresini değiştirebilir, Mac adresini ayarlayabilir, Mac adresi engelleyerek modemimize ulaştığı halde girmesini istemediğimiz kişileri engelleyebilir, NAC Protokolü ayarlarını yapabiliriz. Kısacası modem ile birlikte internet dünyasının tüm ayarlarını hızlı bir şekilde yönetebiliriz.

    Modem ayarlarını yapmak oldukça basitken son kullanıcı diye hitap ettiğimiz kitle bunları yapmakta oldukça zorlanıyor. Peki neden zorlanıyor? Çünkü gerekli döküman bulunmuyor. Bu ayarları yapabilmemiz için aracılık veren www.192-168-1-1ip.com , sizin için en kolay yolu öneriyor. Airties, Tp-Link, ZTE, Huawei, D-Link, Belkin, Netgear vb. aklınıza gelebilecek her modem için destek bulabilir ve ayarlarınızı en hızlı şekilde yapabilirsiniz.

    Modem arayüzüne nasıl giriş yapılır?


    1. Adım: İnternet Tarayıcınızı açın

    İnternet tarayıcınızın adres satırına hangi modemi kullanıyorsanız, o modeme ait olan GATEWAY protokolünü girmelisiniz. Bu protokol genellikle 192.168.1.1, 192.168.2.1'dir. Eğer bu 2 adresi deneyip sonuç alamadıysanız yazımızın en altında bulunan kısımdan kendi modeminizi bulun, eğer bu yöntemi deneyip yine çözüm bulamadıysanız lütfen adım 3. Adımı izleyin.

    192.168.1.1 Adresine Nasıl Giriş Yapılır - 3 Adımda Modem Arayüzüne Giriş
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    2. Adım: Modeminizin markasına göre kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapın

    Modem sektöründe en çok kullanılan 192.168.1.1 IP adressidir. Çünkü bu adres tüm modemlere kısa bir şekilde bağlanmanıza olanak sağlar. Bu adrese çok hızlı bir şekilde bağlanabilirsiniz. Kısaca nasıl bağlanacağınız özetlemek gerekirse; tarayıcınızın adres satırına 192.168.1.1 yazın, buradan çıkacak ilk sayfa size modem kullanıcı adı ve şifrenizi girmenizi isteyecektir. Eğer bu şifre hakkında hiçbir bilgiye sahip değilseniz; default modem router list sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Eğer Turktelekom modemine sahipseniz genellike kullanıcı adı : Admin şifre: turktelekom. Vodafonet internet için k.adı: vodafone şifre: vodafone olmaktadır. Makalemizin en alt kısmında modemlere göre giriş bilgileri verilmiştir.

    3. Adım: Modem arayüzüne giriş yapın

    Bu sayfayı sıkıntısız bir şekilde geldiyseniz, modem ayarlarınızı yapmak için hazırlanın. Eğer kablosuz olarak internete erişiyorsanız. Kablosuz kısmına tıklayın ve açılan sayfada size kolay bir şekilde yön gösteren kullanıcı adı ve şifresini doldurun. Eğer buralara gelemediyseniz sizi websitemizin destek bölümüne bekliyoruz.
    Dünyada binlerce modem markası mevcut hepsi mi 192.168.1.1 sayfasını kullanıyor? Tabiki de hayır. Modem protokol girişini yapabildiğimiz yüzlerce URL mevcut. Bunlardan birkaçını sıralayalım: 192.168.1.2, 192.168.10.1, 192.168.2.1, 192.168.0.0.1, 192.168.0.1, 192.168.1.254, 10.0.0.1.

     

    192.168.1.1 Adresine Nasıl Giriş Yapılır - 3 Adımda Modem Arayüzüne Giriş
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    Bu siteye ulaşılamıyor hatası alıyorum? Ne yapmalıyım?

    Modem ayarlarını yapmak istediğimi zaman, tarayıcımızın URL satırına modem adresimizi yazarız. Bazı durumlarda böyle bir sayfa bulunmamaktadır hatası alınır. Bu durumun çözümü için ise şöyle bir önerimiz mevcut; öncelikle bilgisayarınızın masaüstüne gelip, başlat kısmına tıklamanız gerekiyor. Başlat kısmında Windows 8 ve üstü kullanıyorsanız Arama kısmına, bunun altındaki sürümlerde ise 'çalıştır' kısmına CMD yazmalısınız. CMD erişim( diğer adıyla komut istemcisi) geldiğinizde karşınıza siyah bir sayfa çıkacaktır. Bilgisayarınızın ismi karşısına çıkacak ve bu kısımdan sonra 'ipconfig' yazmalısınız. ipconfig yazdığınız gibi sizin hangi modem ağ protokol ismini kullandığınız gösterilecektir. Bu kısımda bakmanız gereken yer 'DEFAULT GATEWAY' yazan yerdir. Genellikle 192.168.1.1 yazması gereken yer bazı modemlerde farklı Gateway ile gösterilmektedir. Burada çıkan adresi tarayıcınıza yapıştırın ve tüm ayarlarınızı kolay bir şekilde değiştirin.

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    En çok tercih edilen Modem markaları ve Kullanıcı Adı-Şifreleri

     


    Tp-Link

    IP: 192.168.1.1
    Kullanıcı adı: admin
    Şifre: ttnet

    Huawei Turktelekom

    IP: 192.168.1.1
    Kullanıcı adı: admin
    Şifre: turktelekom

    Huawei Vodafone

    IP: 192.168.1.1
    Kullanıcı adı: vodafone
    Şifre: vodafone

    Huawei Superonline

    IP: 192.168.1.1
    Kullanıcı adı: superonline
    Şifre: superonline

    D-Link

    IP: 192.168.0.1
    Kullanıcı adı: admin
    Şifre: admin

    Airties

    IP: 192.168.2.1
    Kullanıcı adı: admin
    Şifre: turktelekom

    Aztech

    IP: 192.168.1.1
    Kullanıcı adı: admin
    Şifre: Admin

    Digicom

    IP: 192.168.1.254
    Kullanıcı adı: admin
    Şifre:michelangelo

    ASUS

    IP: 192.168.1.1
    Kullanıcı adı: admin
    Şifre: Admin

    NETGEAR

    IP: 192.168.0.1
    Kullanıcı adı: admin
    Şifre: password

    Sitecom

    IP: 192.168.0.1
    Kullanıcı adı: admin
    Şifre: admin

    Thomson

    IP: 192.168.1.254
    Kullanıcı adı: admin
    Şifre: user

    BenQ

    IP: 192.168.1.1
    Kullanıcı adı: admin
    Şifre: admin

    3Com

    IP: 192.168.1.1
    Kullanıcı adı: admin
    Şifre: admin



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