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    192 GB RAM'li Mini PC tanıtıldı: Ryzen AI Max+ PRO 495 ile geliyor

    Acemagic, Ryzen AI Max+ PRO 495 AI işlemcili dünyanın ilk mini iş istasyonunu duyurdu. Acemagic F9A Mini PC, AMD'nin en yeni Gorgon Halo APU ailesi, 192GB RAM ve Radeon 8065S iGPU ile destekleniyor.

    ACEMAGIC F9A Mini PC IFA 2026 Tam Boyutta Gör
    Acemagic, AMD'nin Ryzen AI Max+ PRO 495 işlemcisine sahip F9A AI Mini Workstation’ı duyurdu. IFA 2026'da tanıtılacak sistem, AMD'nin yeni 16 çekirdekli Strix Halo yenilemesiyle onaylanan ilk kompakt PC'ler arasında yer alıyor.

    Mini PC, 16 Zen 5 çekirdeği ve 32 iş parçacığı içeren Ryzen AI Max+ PRO 495 işlemciyle geliyor. AMD, 5.2GHz'e kadar hız sınırı belirtirken, dahili Radeon 8065S, 3.0GHz'e kadar çalışan 40 RDNA 3.5 hesaplama birimine sahip.

    192 GB'a kadar birleşik LPDDR5X bellek, Ryzen AI Max+ PRO 495 işlemci

    ACEMAGIC F9A Mini Workstation özellikleri Tam Boyutta Gör
    Ryzen AI Max+ 395 sistemleriyle karşılaştırıldığında en büyük değişiklik bellek kapasitesi. Ryzen AI Max+ PRO 495, 256 bit arayüz üzerinden 192 GB'a kadar LPDDR5X-8533'ü destekliyor. CPU, GPU ve NPU bu bellek havuzunu paylaşıyor. AMD, 160 GB'a kadar alanın grafik iş yüklerine ayrıldığını söylüyor.

    Acemagic, F9A'nın DeepSeek V4 Flash 284B modelini yerel olarak çalıştırmak için kullanıldığını söylüyor. Sonuç, nicelemeye ve yazılım yapılandırmasına bağlı olacaktır ancak 192 GB kapasite, sistemin çoğu tüketici GPU bellek yapılandırmasına sığamayan modellere erişmesini sağlayacak. Sistemde ayrıca iki adet USB4 bağlantı noktası, çift 2.5GbE, Wi-Fi 7, HDMI 2.1, DisplayPort ve PCIe 4.0 x4 OCuLink bulunuyor.

    Acemagic, yeni işlemciyi kullanan tek mini bilgisayar üreticisi olmayacak. GMKtec, 5 Eylül'de IFA'da kendi Ryzen AI Max+ PRO 495 sistemini tanıtacağını paylaşmıştı.

    Acemagic F9A'yı 128 GB'a kadar birleşik bellek ve Radeon 8060S grafiklerini destekleyen mevcut Ryzen AI Max+ 395 ile birlikte satacak. Bu modelin  ön satışları 10 Eylül'de başlayacak. Ryzen AI Max+ PRO 495 sürümü için fiyatlandırma ve çıkış tarihi açıklanmadı.

    ACEMAGIC F9A Mini Workstation özellikleri

    ACEMAGIC F9A mini bilgisayar teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • İşlemci: AMD Ryzen AI Max+ PRO 495 (Zen 5, 16 çekirdek / 32 iş parçacığı, 5.1GHz'e kadar hız artışı, 64 MB L3 önbellek)
    • Dahili GPU: AMD Radeon 8065S (RDNA 3.5, 40 İşlem Birimi, 3.0 GHz'e kadar)
    • NPU: AMD XDNA 2, 55 TOPS'a kadar
    • Yapay Zeka Performansı: 131 TOPS'a kadar (CPU + GPU + NPU)
    • Bellek: 192 GB'a kadar LPDDR5X-8533 birleşik bellek (256 bit veri yolu, CPU, GPU, NPU arasında paylaşımlı)
    • Depolama: Çift PCIe 4.0 NVMe SSD yuvası (RAID 0 / RAID 1 desteği)
    • Genişletme: OCuLink (PCIe 4.0 x4), 2x USB4 Type-C (40 Gbps, DP Alt Modu)
    • Video Çıkışı: HDMI 2.1 (8K 60 Hz'e kadar), DisplayPort, 2x USB4 Type-C (DP Alt Mod)
    • Ağ Bağlantısı: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 2x 2.5GbE Ethernet (RJ45)
    • USB Portları: 2x USB4 Type-C (40 Gbps), 3x USB-A 3.2 Gen2 (10 Gbps)
    • Ses: 4 birim DMic uzak alan dizilimi (3m menzil), çift 2W hoparlör, 3,5 mm combo jak, ayrı Copilot tuşu
    • Soğutma: 5 bakır ısı borusu, saf bakır taban, turbine fan, büyük hava girişi
    • Kasa: CNC ile işlenmiş alüminyum, kumlanmış eloksallı kaplama, içbükey alt havalandırma
    • Boyutlar: 158.5 x 158.5 x 81.5 mm
    • Montaj: VESA montajıyla uyumlu
    • İşletim sistemi: Windows 11
    Kaynakça https://acemagic.com/blogs/events/new-acemagic-f9a-ryzen-ai-max-pro-495-mini-workstation https://videocardz.com/newz/acemagic-f9a-is-one-of-the-first-ryzen-ai-max-pro-495-mini-pcs-supports-192gb-memory
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