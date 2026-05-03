    1966 Ford Mustang, Tesla’ya dönüştürüldü: FSD özelliği de aktif!

    1966 Ford Mustang, Tesla Model 3 altyapısı ve “Full Self-Driving” desteğiyle baştan yaratıldı. Yaklaşık 400 beygir güce ulaşan araç, otonom sürüş ve menziliyle şaşırtıyor.

    Klasik otomobiller ile modern elektrikli araç teknolojisinin kesiştiği projelere bir yenisi daha eklendi. ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bir otomobil parça işletmecisi, 1966 model Ford Mustang’i tamamen işlevsel bir Tesla’ya dönüştürmeyi başardı. Üstelik araçta yalnızca elektrikli güç aktarma sistemi değil, aynı zamanda Tesla’nın “Full Self-Driving” (Denetimli) sistemi de aktif olarak çalışıyor.

    Yıllar süren dönüşüm

    Projenin arkasındaki isim, Sacramento yakınlarındaki Rancho Cordova’da faaliyet gösteren Calimotive Auto Recycling’in sahibi Yaro Shcherbanyuk. Tesla ve Rivian araç parçaları üzerine uzmanlaşan şirket, bu iddialı dönüşüm için gerekli donanım ve teknik bilgiye sahipti.

    Shcherbanyuk, söz konusu Mustang’i 2022 yazında Facebook Marketplace üzerinden satın aldı ve aracın kapsamlı dönüşüm süreci böylece başlamış oldu. Başlangıçta araçta Tesla Model S güç aktarma sisteminin kullanılması planlanıyordu ancak aracın tamamen sökülmesinin ardından Model 3 bataryasının gövdeye neredeyse kusursuz şekilde uyum sağladığı fark edildi.

    Ekip, 2024 Tesla Model 3’ün taban yapısının ve koltuklarının üç ayrı bölümünü Mustang şasisine entegre etti. Batarya paketi ise aracın orijinal boyutları korunacak şekilde kısaltıldı. Ortaya çıkan sonuç, klasik Mustang tasarımını koruyan ancak altında çift motorlu Tesla Model 3 altyapısı barındıran bir yapı oldu.

    Bu sistem yaklaşık 400 beygir güç üretiyor. Araç, bu sayede 0’dan 100 km/s hıza yaklaşık 3,5 saniyede ulaşabiliyor.

    60 yıllık otomobilde otonom sürüş

    Projeyi sıradan bir elektrikli dönüşümden ayıran en kritik unsur ise yazılım tarafı. Shcherbanyuk, Mustang üzerine Tesla’nın kamera sistemlerini entegre ederek Autopilot, Sentry Mode ve “Full Self-Driving” (Denetimli) özelliklerini aktif hale getirdi.

    Bu gelişme, aracı muhtemelen Tesla dışındaki bir platformda FSD çalıştırabilen ilk otomobil konumuna taşıyor. Üstelik bu sistem tamamen çalışıyor, dolayısıyla sadece teorik bir entegrasyon değil.

    Aracın iç mekanı da yine Tesla’yı yüksek oranda andırıyor ve o şekilde hissettiriyor. Tüm araç fonksiyonları, Model 3’ten alınan 15 inçlik dokunmatik ekran üzerinden kontrol ediliyor ve yazılım güncellemeleri kablosuz olarak alınabiliyor. Ayrıca Cybertruck tarzı yoke direksiyon simidi ve Tesla kaynaklı ısıtmalı-soğutmalı koltuklar da araçta yer alıyor. Şarj portu ise klasik Mustang’in yakıt kapağının bulunduğu arka bölgeye konumlandırılmış.

    Test sürüşleri sırasında aracın yaklaşık yüzde 80 doluluk seviyesinde 310 km menzil gösterdiği aktarılıyor. Enerji tüketimi ise mil başına 258 watt-saat (veya 1.6 km’de) seviyesinde. Bu değer, aerodinamik açıdan daha dezavantajlı bir gövdeye sahip olmasına rağmen, standart bir Tesla Model 3 ile benzer hatta bazı durumlarda daha iyi verimlilik anlamına geliyor.

    Tesla CEO’su Elon Musk, geçmişte FSD teknolojisinin diğer üreticilere lisanslanabileceğini gündeme getirmişti. Ancak bugüne kadar bu yönde somut bir anlaşma yapılmış değil.

    Öte yandan bu küçük atölye, 40.000 doların altında bir bütçeyle Tesla’nın hem donanım hem yazılım ekosistemini farklı bir araç platformuna başarıyla entegre etmeyi başardı. Bu da teknolojinin aslında düşünülenden daha uygulanabilir ve aktarılabilir olduğunu ortaya koyuyor.

    Elektrikli dönüşüm pazarı büyüyor

    Bu tarz projeler aynı zamanda hızla büyüyen bir sektöre de işaret ediyor. Elektrikli araç dönüşüm pazarı, 2024 itibarıyla 5,9 milyar dolar büyüklüğe ulaşmış durumda ve 2034’e kadar yıllık ortalama yüzde 9 büyüme öngörülüyor. Tesla güç aktarma sistemleri ise klasik araç dönüşümlerinde adeta standart haline gelmiş durumda.

    Örneğin Arc Motor Company gibi firmalar, Tesla bataryalarıyla klasik araç dönüşümlerini 75.000 dolar başlangıç fiyatıyla sunuyor. Bu bağlamda Shcherbanyuk’un yaklaşık 40.000 dolarlık bütçeyle gerçekleştirdiği proje, maliyet açısından da dikkat çekici bir alternatif oluşturuyor.

