1998 model Passat TDI'dan inanılmaz rekor: Tek depoyla 2.400 km yol gitti

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Youtuber Elias Rischmüller, 1998 model emektar bir Volkswagen Passat 1.9 TDI ile sınırları zorlayan bir rekor kırdı. Alman sürücü tek depo yakıtla tam 2.400 kilometre yol katetmeyi başardı. Elbette ki bu menzile ulaşabilmek için yolculuk öncesinde araçta kapsamlı hazırlıklar yapılması gerekiyordu.

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Öncelikle otomobilin ağırlığını azaltmak için iç mekandaki fazlalık parçaları söken Rischmüller, hava direncini düşürmek amacıyla da tavan çıtalarını çıkardı. Dizel araca daha tasarruflu yeni farlar takıldı ve klima kapalı tutuldu.

Verimliliği en üst seviyeye çıkarmak için direksiyon hidroliğini dahi devre dışı bırakan Rischmüller, motorda ise sürtünmeyi azaltan ve düşük viskoziteli özel bir yağ tercih etti. Ayrıca hava direncini minimuma indiren özel jantlar kullandığı belirtiliyor. Yakıtın yanma kalitesini artırmak için ise 67 litrelik dizel yakıtın içine özel bir katkı maddesi eklendi.

Almanya'dan Kuzey Kutup Dairesi'ne uzanan yolculuk

Rischmüller yolculuğa Almanya'nın Hildesheim kentinden başladı. Rota ise kuzey İsveç'ti. Yakıt tasarrufu sağlamak için süratini 80 km/s civarında sabitleyen ve zaman zaman kamyonların arkasına geçerek hava akımından (aerodinamik etki) faydalanan sürücü, başlangıçta 100 kilometrede ortalama 2.9 litrelik bir tüketim değerine ulaştı.

1.000 kilometre geride kaldığında yakıt deposunun hala yarısının dolu olması rekorun habercisi niteliğindeydi. Yol boyunca verdiği kısa uyku molalarının ardından kuzey İsveç'e doğru ilerleyen Rischmüller, Kuzey Kutup Dairesi'ne ulaştığında dahi deposunda yakıt kalmıştı.

Aracın motoru 2.400 kilometreye ulaşıldığında durdu. Bu sonuçla Elias Rischmüller hem 1.913 kilometrelik kendi eski rekorunu geliştirdi hem de 2.388 kilometre ile İngilizlere ait olan bir önceki dünya rekorunu geride bırakmayı başardı.

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1998 model Passat TDI'dan inanılmaz rekor: Tek depoyla 2.400 km

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