Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    1Ci Developer Day: Gelecek low-code yazılım geliştirmede!

    Gelecek low-code yazılım geliştirmede! Basit veya karmaşık, bir iş yazılımı geliştirmenin en hızlı ve kolay yolu low-code platformlardan geçiyor.                            
    Oy Ver

    1Ci Developer Day: Gelecek low-code yazılım geliştirmede!
    Tam Boyutta Gör

    Gelecek low-code yazılım geliştirmede! Basit veya karmaşık, bir iş yazılımı geliştirmenin en hızlı ve kolay yolu low-code platformlardan geçiyor. Etkinliğimize katılın ve başarılı bir şekilde dünya çapında 1,5 milyondan fazla şirkete otomasyon çözümleri sunan 1C:Enterprise yazılım geliştirme platformunun inanılmaz yeteneklerini keşfedin. Deneyimlerini paylaşmak ve en iyi uygulamaları öğrenmek isteyen ERP sistemleri yazılım geliştiricilerini ve uzmanlarını bir araya getirmeyi amaçladığımız bu etkinliğe, yeni kariyer fırsatları keşfetmeye hazır üniversite öğrencileri ve yazılım geliştirmeye yeni başlayan tüm teknoloji tutkunları davetlidir.

    Neden Katılmalıyım

    Öğrenciler ve Yeni Başlayanlar

    1C Topluluğuna katılın ve yenilikçi bir low-code platformu olan 1C:Enterprise'da yazılım geliştirme yeteneklerinizi uzmanlık seviyesine çıkarma fırsatını yakalayın! Üstelik hiç bir ücret ödemeden. Ayrıca, 1C Developer olarak ilk işinizi sadece birkaç ay içinde alabilirsiniz. Kursu tamamlayan en başarılı öğrenciler arasına girerek, 1Ci'de staj yapma ve ilk iş deneyiminize hemen başlama şansını kaçırmayın.

    Business App Developer

    Business app çözümlerini çok daha hızlı ve daha az kod yazarak nasıl oluşturacağınızı, tek bir kodla ekstra zaman ve emek harcamadan bir uygulamayı dilediğiniz platformlarda veya mobil cihazlarda nasıl çalıştıracağınızı öğrenin. Kodlamanın tüm yorucu ve sıkıcı yönlerini unutmaya ve yalnızca önemli görevlere odaklanmaya hazır olun!

    1C Developer

    Deneyimlerinizi diğer yazılım geliştiricilerle paylaşın. 1Ci ekibinden uluslararası uzmanlarla konuşun – yazılımla ilgili tüm zorlu görevlere yönelik en iyi uygulamalar ve çözümler hakkında bilgi edinin. 1C:Enterprise low-code platformunda yeni sistemlerin ve mevcut sistemler için uzantıların nasıl oluşturulacağını öğrenin.

    Kayıt ol!

    Etkinlik Yeri

    Kolektif House, KoLounge Levent

    Esentepe Mah. Talatpaşa Cad. No: 5 (Harman

    Sok. Girişi) Şişli / İstanbul

    Date: 26 Mayıs 2022


     

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçan kamera Pixy: Selfie çeken drone

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN517-52
    Acer Nitro 5 AN517-52
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    DA-V4.5
    DA-V4.5
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız