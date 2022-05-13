1Ci Developer Day: Gelecek low-code yazılım geliştirmede!

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Gelecek low-code yazılım geliştirmede! Basit veya karmaşık, bir iş yazılımı geliştirmenin en hızlı ve kolay yolu low-code platformlardan geçiyor. Etkinliğimize katılın ve başarılı bir şekilde dünya çapında 1,5 milyondan fazla şirkete otomasyon çözümleri sunan 1C:Enterprise yazılım geliştirme platformunun inanılmaz yeteneklerini keşfedin. Deneyimlerini paylaşmak ve en iyi uygulamaları öğrenmek isteyen ERP sistemleri yazılım geliştiricilerini ve uzmanlarını bir araya getirmeyi amaçladığımız bu etkinliğe, yeni kariyer fırsatları keşfetmeye hazır üniversite öğrencileri ve yazılım geliştirmeye yeni başlayan tüm teknoloji tutkunları davetlidir.

Neden Katılmalıyım

Öğrenciler ve Yeni Başlayanlar

1C Topluluğuna katılın ve yenilikçi bir low-code platformu olan 1C:Enterprise'da yazılım geliştirme yeteneklerinizi uzmanlık seviyesine çıkarma fırsatını yakalayın! Üstelik hiç bir ücret ödemeden. Ayrıca, 1C Developer olarak ilk işinizi sadece birkaç ay içinde alabilirsiniz. Kursu tamamlayan en başarılı öğrenciler arasına girerek, 1Ci'de staj yapma ve ilk iş deneyiminize hemen başlama şansını kaçırmayın.

Business App Developer

Business app çözümlerini çok daha hızlı ve daha az kod yazarak nasıl oluşturacağınızı, tek bir kodla ekstra zaman ve emek harcamadan bir uygulamayı dilediğiniz platformlarda veya mobil cihazlarda nasıl çalıştıracağınızı öğrenin. Kodlamanın tüm yorucu ve sıkıcı yönlerini unutmaya ve yalnızca önemli görevlere odaklanmaya hazır olun!

1C Developer

Deneyimlerinizi diğer yazılım geliştiricilerle paylaşın. 1Ci ekibinden uluslararası uzmanlarla konuşun – yazılımla ilgili tüm zorlu görevlere yönelik en iyi uygulamalar ve çözümler hakkında bilgi edinin. 1C:Enterprise low-code platformunda yeni sistemlerin ve mevcut sistemler için uzantıların nasıl oluşturulacağını öğrenin.

Kayıt ol!

Etkinlik Yeri

Kolektif House, KoLounge Levent

Esentepe Mah. Talatpaşa Cad. No: 5 (Harman

Sok. Girişi) Şişli / İstanbul

Date: 26 Mayıs 2022





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1Ci Developer Day: Gelecek low-code yazılım geliştirmede!