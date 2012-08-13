1e1: Creative'in taşınabilir ses sitemleri video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
|ses sistemi almayı düşünüyorumdum. yararlı bir video olmuş, tşk.
|Teşekkürler.
|Bir daha creative ürünü almak mı!!! tövbe sakın düşünmeyin en adam gibi yazılım desteği sunuyor ne de kalite. hele ki creative x-fi usb den uzak durun derim.
|Videoyu izledikten sonra gerçekten Erdinç İyikul'un yokluğu belli oluyor.
|bu kadar başarısız bir tanıtım görmemiştim. hoparlörün kalitesini mi anlıycaz böyle? sizin neyle kayıt ettiğiniz farketmiyor yani öyle mi? hangi ses kartını kullandınız? ses hangi seviyede? hangi oynatıcıyla çalıyorsunuz? parçaların formatı ne? saçmalamışsınız...
|Creative yazılım desteği yönünden sınıfta kalan bir marka.Şu an en pahalı creative kartı alsanız belki de win8 için doğru dürüst yazılımı ve sürücüyü bulamayacaksınız.Bulsanız bile eski tadını vermeyecek.xp nin son dönemlerinde aldığım 7.1 ses kartını vista ve win7 de doğru dürüst kullanamadım ses çıkışı alabildim ama 15 yıl önceki sistemlerde aynı kalitede ses verebiliyor.Sürücü ve yazılım desteği çok önemli microsoft yazılım firması olarak destek konusunda iyi donanamım üreticisi olan n-vidia da bu konuda çok iyi 10 yıllık kartlara win7 sürücüsü çıkarıyorlar hem de ekran kartları ölmeye en yatkın donanımdır.
| Sound Blaster X-Fi HH ses kartım satılıktır ilgilenen varsa:
forum.donanimhaber.com/...
|İkinizi bir arada görmeyi özlemiştik ;) eyvallah inceleme için...
|Güzel inceleme olmuş 2.1,5.1 sistem incelemeleride bekleriz :-}
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