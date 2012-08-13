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1e1: Creative'in taşınabilir ses sitemleri video inceleme

7 yıl
48,9b
1
Donanım
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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1e1'in bu bölümünde Creative'in dizüstü bilgisayar odaklı ses sistemlerini inceliyoruz. Bakalım Sound Blaster Play, digital Music Premium HD ve X-fi Go! ses kartları, Gigaworks T20 ve T20 Series II hoparlörler ile oyun ve müzik severleri tatmin edebiliyor mu?
 

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wustti 7 yıl en beğenilen
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1 Yanıt Yanıtla +11
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shanna 7 yıl
ses sistemi almayı düşünüyorumdum. yararlı bir video olmuş, tşk.
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chiangyao08 7 yıl
o zamanki kullandığınız telefon numaranızı yazın.
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ag67 7 yıl
Teşekkürler.
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Free WiLL 7 yıl
Bir daha creative ürünü almak mı!!! tövbe sakın düşünmeyin en adam gibi yazılım desteği sunuyor ne de kalite. hele ki creative x-fi usb den uzak durun derim.
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Stansflower 7 yıl
Videoyu izledikten sonra gerçekten Erdinç İyikul'un yokluğu belli oluyor.
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caymana 7 yıl
bu kadar başarısız bir tanıtım görmemiştim. hoparlörün kalitesini mi anlıycaz böyle? sizin neyle kayıt ettiğiniz farketmiyor yani öyle mi? hangi ses kartını kullandınız? ses hangi seviyede? hangi oynatıcıyla çalıyorsunuz? parçaların formatı ne? saçmalamışsınız...
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.TRinTY. 7 yıl
Creative yazılım desteği yönünden sınıfta kalan bir marka.Şu an en pahalı creative kartı alsanız belki de win8 için doğru dürüst yazılımı ve sürücüyü bulamayacaksınız.Bulsanız bile eski tadını vermeyecek.xp nin son dönemlerinde aldığım 7.1 ses kartını vista ve win7 de doğru dürüst kullanamadım ses çıkışı alabildim ama 15 yıl önceki sistemlerde aynı kalitede ses verebiliyor.Sürücü ve yazılım desteği çok önemli microsoft yazılım firması olarak destek konusunda iyi donanamım üreticisi olan n-vidia da bu konuda çok iyi 10 yıllık kartlara win7 sürücüsü çıkarıyorlar hem de ekran kartları ölmeye en yatkın donanımdır.
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Mr.Loney 7 yıl
Sound Blaster X-Fi HH ses kartım satılıktır ilgilenen varsa:

forum.donanimhaber.com/...
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_Athelas_ 7 yıl
İkinizi bir arada görmeyi özlemiştik ;) eyvallah inceleme için...
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edifers 7 yıl
Güzel inceleme olmuş 2.1,5.1 sistem incelemeleride bekleriz :-}
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