1e1: Creative'in taşınabilir ses sitemleri video inceleme

1e1'in bu bölümünde Creative'in dizüstü bilgisayar odaklı ses sistemlerini inceliyoruz. Bakalım Sound Blaster Play, digital Music Premium HD ve X-fi Go! ses kartları, Gigaworks T20 ve T20 Series II hoparlörler ile oyun ve müzik severleri tatmin edebiliyor mu?

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