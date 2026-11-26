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Önde gelen şifre yöneticisi 1Password, şirketin iç sistemlerine düzenlenen siber saldırıda bazı müşterilerine ait kişisel bilgilerin ele geçirildiğini doğruladı. Saldırganlar kullanıcıların isimlerini, e-posta adreslerini ve hesap bilgilerini çalarken parolalara, Secret Key bilgilerine ve parola kasalarında saklanan verilere erişemedi.

1Password nasıl hacklendi?

Şirketin açıklamasına göre saldırı 19 Kasım'da tespit edildi. Saldırganın, bir çalışanın kurumsal GitHub hesabına erişim sağladığı ve bu yetkiyi kullanarak şirketin kaynak kodlarına ulaştığı belirtildi. Ardından 1Password'ün arka uç sistemlerine kötü amaçlı kod yerleştiren saldırgan, bu yöntemle bazı müşteri verilerine erişmeyi başardı.

Ele geçirilen bilgiler arasında kullanıcıların isimleri, hesaplarına giriş yapmak için kullandıkları e-posta adresleri, herkese açık anahtarları ve hesap tanımlayıcıları bulunuyor. Ayrıca hesapların ne zaman oluşturulduğu ve kullanıcıların en son ne zaman oturum açtığına ilişkin bilgiler de saldırganların eline geçti.

1Password, müşteri parola kasalarının saldırı boyunca erişilebilir olmadığını ve kayıtlı şifrelerin ele geçirilmediğini özellikle vurguladı. Şirket, kullanıcıların parolalarını şifrelemek için kullanılan Secret Key bilgilerine de erişemediğini belirtti. Ayrıca 1Password uygulamalarının ve tarayıcı eklentilerinin olaydan etkilenmediği ifade edildi.

Hesap kurtarma bağlantıları da risk altında

İsim ve e-posta adreslerinin yanı sıra bazı kullanıcılara e-posta yoluyla gönderilen davet ve hesap kurtarma bağlantılarına ait tokenlerin de çalındığı açıklandı. Ancak 1Password'e göre bunlar kullanıcı hesaplarına erişmek için yeterli değil. Saldırganların hesaplara girebilmesi için ek olarak tek oturum açma (SSO) yöntemini kullanması veya kullanıcının e-posta adresine gönderilen altı haneli doğrulama koduna sahip olması gerekiyor.

Şirket, benzer saldırıların önüne geçmek amacıyla e-posta üzerinden gönderdiği doğrulama kodlarını da değiştirdi. Daha önce altı rakamdan oluşan kodların yerini tahmin edilmesi daha zor olan 10 karakterli, harf ve rakamlardan oluşan kodlar aldı.

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Şirket, saldırının ardından ele geçirilen çalışana ait GitHub hesabını devre dışı bıraktı ve ihlalden etkilenmiş olabilecek dahili erişim bilgilerini yeniledi. Ayrıca benzer saldırı girişimlerini daha erken tespit etmek amacıyla yeni bir izleme sistemi devreye aldı.

Saldırganların ele geçirdikleri isim ve e-posta adreslerini kullanarak sahte davet mesajları, hesap kurtarma bildirimleri veya destek talepleri gönderebileceği belirtiliyor. Bu mesajlar e-posta, SMS veya telefon araması yoluyla kullanıcılara ulaşabilir. Dolayısıyla kimlik avı ve oltalama saldırılarına dikkat edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Şirket saldırının tüm detaylarını henüz açıklamadı. Özellikle çalışanın kurumsal GitHub hesabının nasıl ele geçirildiği bilinmiyor. Ek olarak 1Password ayrıca veri ihlalinden kaç kullanıcının etkilendiğini açıklamadı.

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1Password hacklendi, müşteri verileri ele geçirildi

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