    2,5 GW’lık hibrit enerji santrali planı: Doğal gaz ve nükleer bir arada

    ABD’de kurulacak 2,5 GW kapasiteli hibrit enerji santrali, doğal gaz türbinleri ve küçük modüler nükleer reaktörleri birleştirecek. Tesis ilk olarak yapay zeka veri merkezlerine elektrik verecek.

    ABD merkezli Blue Energy ile GE Vernova, hızla artan elektrik ihtiyacına çözüm üretmek amacıyla doğal gaz ve küçük modüler reaktörleri (SMR) bir araya getiren yeni bir enerji santrali projesini duyurdu. Teksas’ta kurulması planlanan 2,5 gigawatt kapasiteli hibrit tesis, özellikle yapay zeka altyapıları ve ileri üretim tesislerinden kaynaklanan yüksek enerji talebini karşılamayı hedefliyor.

    Şirketlerin açıkladığı modele göre proje, ilk aşamada yüksek verimli doğal gaz türbinleriyle elektrik üretimine başlayacak, ardından sistem kademeli olarak nükleer enerji ağırlıklı yapıya dönüştürülecek. Böylece klasik nükleer santral projelerinde görülen uzun inşa süreçlerinin önemli ölçüde kısaltılması amaçlanıyor.

    Projenin merkezinde GE Vernova Hitachi Nuclear Energy tarafından geliştirilen BWRX-300 küçük modüler reaktörü (SMR) bulunuyor. Blue Energy proje geliştirme, finansman ve inşaat süreçlerini üstlenirken GE Vernova ise reaktör teknolojisi ile gaz türbini sistemlerini sağlayacak.

    Takvime göre ilk saha çalışmalarının bu yıl başlaması planlanıyor. Nihai yatırım kararının 2027’de alınması beklenirken doğal gaz türbinleriyle ilk elektrik üretiminin 2030’da başlaması hedefleniyor. Nükleer kapasitenin ise 2032 itibarıyla devreye alınarak artırılması öngörülüyor.

    İlk aşamada kullanılacak iki adet GE Vernova 7HA.02 doğal gaz türbini, yaklaşık 1 gigawatt elektrik üretim kapasitesi sağlayacak. Nükleer reaktörlerin tamamlanmasının ardından enerji üretiminde ana yükü küçük modüler reaktörler üstlenecek.

    Blue Energy’ye göre proje başlangıcından itibaren yaklaşık 48 ay içinde elektrik üretimine başlanması mümkün olabilecek. Bu süre, geleneksel nükleer santral projelerine kıyasla oldukça kısa kabul ediliyor.

    Projede dikkat çeken unsurlardan biri de modüler inşa yaklaşımı oldu. Büyük ekipmanların tesis dışında üretilip daha sonra sahada birleştirilmesi planlanıyor. Bu yöntemle hem maliyetlerin düşürülmesi hem de kurulum sürecinin hızlandırılması hedefleniyor.

    Küçük modüler reaktörler son yıllarda enerji sektöründe giderek daha fazla ilgi görüyor. Geleneksel büyük ölçekli nükleer santrallere kıyasla daha düşük başlangıç maliyetine sahip olmaları ve daha hızlı kurulabilmeleri, özellikle veri merkezi yatırımlarının yoğunlaştığı bölgelerde SMR teknolojilerini öne çıkarıyor.

    Şirketlerin verdiği bilgilere göre Teksas’taki ilk tesisin üreteceği elektrik, yakın konumda kurulacak bir veri merkezi kampüsüne aktarılacak. Yapay zeka sistemleri, yüksek performanslı sunucular ve büyük veri işleme merkezleri nedeniyle veri merkezlerinin enerji tüketimi son yıllarda hızla yükseliyor.

    Elektrikli Volkswagen ID. Polo resmen tanıtıldı

