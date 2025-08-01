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    2,5 metre çapa sahip dünyanın en büyük subwoofer'ı tanıtıldı

    Almanya merkezli Ascendo Immersive Audio, 100 inç (2,54 metre) boyutunda dünyanın en güçlü subwoofer’ının tanıttı. Peki 260 kg ağırlığındaki bu devin özellikleri neler?

    2,5 metre çapa sahip dünyanın en büyük subwoofer'ı tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Almanya merkezli Ascendo Immersive Audio, dünyanın en güçlü subwoofer’ı unvanını 80 inçlik devasa “80 Sub” modeliyle zaten elinde bulunduruyordu. Şirket şimdi ise bu çıtayı 100 inç (2,54 metre) seviyesine taşıdı.

    1999’dan bu yana, ses kalitesiyle dünya çapında saygı gören hoparlörler üreten Ascendo’nun ürün yelpazesinde amfiler ve subwoofer’lar da yer alıyor. Şirket 2017 yılında, 13.5 inçlik çift ses bobinine sahip özel üretim 50 inçlik dev bir subwoofer ile ses getirmişti. Ancak şirket bununla yetinmedi ve birkaç yıl sonra 80 Sub’u piyasaya sürerek “dünyanın en güçlü ve en hassas sinema subwoofer’ı” olarak tanıttı.

    64 inç ve 100 inçlik iki dev

    50 ve 80 Sub modellerinin yerini artık 64 inç ve 100 inçlik iki dev alıyor. Bu iki yeni model, ev sinemaları için bugüne kadar üretilmiş en büyük subwoofer’lar olma özelliğini taşıyor ve hem gücüyle hem verimliliğiyle hem de hızıyla öne çıkıyor.

    Teknisyenler subwoofer'ların performansını artırmak için daha sığ bir uyum eğrisi (compliance curve) kullanmış. Dört yönlü süspansiyon sistemi, tüm frekans aralığında daha büyük doğrusal ve doğrusal olmayan hareket için optimize edilmiş ve gelişmiş malzemeler sayesinde gürültüsüz çalışma sağlanmış. Devasa koninin merkezindeki ses bobini ise 21 inç çapında, ki bu, piyasada satılan birçok tam boy subwoofer’dan daha büyük.

    2,5 metre çapa sahip dünyanın en büyük subwoofer'ı tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Kabinetler daha fazla sağlamlık ve kontrol için güncellenmiş, alt uçta genişletilmiş frekans tepkisi için muhafaza derinliği artırılmış ve rezonans frekansını düşürmek için farklı yoğunlukta sönümleme malzemeleri kullanılmış. Belirli uygulamalara özel olarak, iç destek yapısı geliştirilmiş isteğe bağlı muhafazalar da sunuluyor. 100 Sub Pro’nun sürücü ünitesinin ağırlığı tek başına yaklaşık 260 kg ve özel bir muhafaza eklendiğinde bu ağırlık önemli ölçüde artıyor.

    Üst düzey ev sinema sistemleri için geliştirilen bu dev subwoofer'ların fiyatına dair bir bilgi bulunmuyor ancak oldukça pahalı olduğunu tahmin edebilirsiniz.

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