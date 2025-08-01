2,5 metre çapa sahip dünyanın en büyük subwoofer'ı tanıtıldı

1999’dan bu yana, ses kalitesiyle dünya çapında saygı gören hoparlörler üreten Ascendo’nun ürün yelpazesinde amfiler ve subwoofer’lar da yer alıyor. Şirket 2017 yılında, 13.5 inçlik çift ses bobinine sahip özel üretim 50 inçlik dev bir subwoofer ile ses getirmişti. Ancak şirket bununla yetinmedi ve birkaç yıl sonra 80 Sub’u piyasaya sürerek “dünyanın en güçlü ve en hassas sinema subwoofer’ı” olarak tanıttı.
64 inç ve 100 inçlik iki dev
50 ve 80 Sub modellerinin yerini artık 64 inç ve 100 inçlik iki dev alıyor. Bu iki yeni model, ev sinemaları için bugüne kadar üretilmiş en büyük subwoofer’lar olma özelliğini taşıyor ve hem gücüyle hem verimliliğiyle hem de hızıyla öne çıkıyor.
Teknisyenler subwoofer'ların performansını artırmak için daha sığ bir uyum eğrisi (compliance curve) kullanmış. Dört yönlü süspansiyon sistemi, tüm frekans aralığında daha büyük doğrusal ve doğrusal olmayan hareket için optimize edilmiş ve gelişmiş malzemeler sayesinde gürültüsüz çalışma sağlanmış. Devasa koninin merkezindeki ses bobini ise 21 inç çapında, ki bu, piyasada satılan birçok tam boy subwoofer’dan daha büyük.
Üst düzey ev sinema sistemleri için geliştirilen bu dev subwoofer'ların fiyatına dair bir bilgi bulunmuyor ancak oldukça pahalı olduğunu tahmin edebilirsiniz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: