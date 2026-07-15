2.7 tonluk Chery iCaur V25 tanıtıldı: 100 km'de sadece 1.52 litre yakıyor

Aracın en dikkat çeken yanı, 2.720 kg brüt ağırlığına rağmen WLTC karma sürüş döngüsüne göre 100 km'de sadece 1.52 ila 1.54 litre yakıt tüketimine sahip olması. Bu yüksek verimliliğin arkasında ise tahmin edebileceğiniz üzere EREV (Menzil Uzatıcılı Elektrikli Araç) teknolojisi yatıyor.
Gelişmiş teknoloji ve tasarım
Kutu formundaki gövde tasarımı ve sert hatlarıyla tam bir arazi aracı karakteri sergileyen iCaur V25, 4.636 mm uzunluk, 1.920 mm genişlik, 1.855 mm yükseklik ve 2.820 mm aks mesafesiyle oldukça geniş bir iç hacim sunuyor. Maksimum hızı 180 km/s olan araç, özel çekici paketiyle 1.800 kg'a kadar yük çekebiliyor.