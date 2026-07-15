2.7 tonluk Chery iCaur V25 tanıtıldı: 100 km'de sadece 1.52 litre yakıyor

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Çinli otomotiv devi Chery, yeni iCaur V25 (Çin'deki adıyla iCar V25) modelini resmen tanıttı. Land Rover Defender ve Ford Bronco gibi ikonik modellere rakip olarak tasarlanan yeni SUV, özellikle devasa ağırlığına rağmen sunduğu inanılmaz yakıt verimliliğiyle dikkat çekiyor.

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Aracın en dikkat çeken yanı, 2.720 kg brüt ağırlığına rağmen WLTC karma sürüş döngüsüne göre 100 km'de sadece 1.52 ila 1.54 litre yakıt tüketimine sahip olması. Bu yüksek verimliliğin arkasında ise tahmin edebileceğiniz üzere EREV (Menzil Uzatıcılı Elektrikli Araç) teknolojisi yatıyor.

Tam Boyutta Gör EREV sisteminde 1.5 litrelik turbo benzinli motor, tekerleklere doğrudan güç vermek yerine yalnızca 33.68 kWh kapasiteli LFP bataryayı şarj eden bir jeneratör olarak görev yapıyor. iCaur V25'in WLTC döngüsüne göre saf elektrikle 145-150 km yol kat edebildiği açıklandı.

Gelişmiş teknoloji ve tasarım

Kutu formundaki gövde tasarımı ve sert hatlarıyla tam bir arazi aracı karakteri sergileyen iCaur V25, 4.636 mm uzunluk, 1.920 mm genişlik, 1.855 mm yükseklik ve 2.820 mm aks mesafesiyle oldukça geniş bir iç hacim sunuyor. Maksimum hızı 180 km/s olan araç, özel çekici paketiyle 1.800 kg'a kadar yük çekebiliyor.

Tam Boyutta Gör iCaur V25 teknolojik açıdan da oldukça donanımlı. Opsiyonel olarak sunulan tavan tipi LiDAR sensörü ve 560 TOPS işlem gücüne sahip Horizon Journey 6 platformu, aracın otonom sürüş ve güvenlik yeteneklerini üst seviyeye taşıyor.

Tam Boyutta Gör Chery'nin Apple ile olan marka uyuşmazlığı nedeniyle modeli Çin'de iCar, uluslararası pazarlarda ise iCaur ismiyle sunduğunu hatırlatalım. Haziran 2026 itibarıyla iCar markasının Çin'deki pazar payı %0.3 seviyesinde kalsa da, yeni V25 modelinin özellikle Avrupa pazarında 7 yıl garanti, çevreci hibrit teknolojisi ve rekabetçi fiyat avantajlarıyla güçlü bir oyuncu olması bekleniyor.

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2.7 tonluk Chery iCaur V25 tanıtıldı:100 km'de 1.52 litre yakıyor

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