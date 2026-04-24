    Aile arabası değil roket: 955 HP’lik Avatr 06T 2.78 sn’de 100 km/s’ye çıkıyor

    31.900 dolardan başlayan fiyatlarıyla dikkat çeken Avatr 06T, üç motora sahip elektrikli versiyonuyla 0-100 km/s hızlanmasını 3 saniyeden kısa sürede tamamlıyor.

    Changan, Huawei ve CATL ortaklığıyla geliştirilen premium yeni enerjili araç markası Avatr, ilk station wagon modeli Avatr 06T’yi resmi olarak tanıttı. “Her senaryoya uygun sportif touring wagon” olarak konumlandırılan model, tamamen elektrikli ve menzil uzatıcı dahil olmak üzere toplam beş farklı versiyonla geliyor.

    Avatr 06T, özellikleriyle neler sunuyor❓

    31.900 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulan Avatr 06T’nin tasarımında markanın “Future Sports Aesthetics” adını verdiği yeni yaklaşım öne çıkıyor. Şahin dalışından ilham alan bu tasarım dili, araca alçak ve geniş gövdeli bir duruş kazandırıyor. Ön bölümde markanın imzası haline gelen çift katmanlı LED aydınlatma grubu yer alırken, ana aydınlatmalar tamponun yanlarına konumlandırılmış. Aktif kapaklara sahip hava girişi de aerodinamiğe katkı sağlıyor.

    Boyutlara bakıldığında model; 4.940 mm uzunluğa, 1.960 mm genişliğe ve 1.455 mm yüksekliğe sahip. 2.940 mm aks mesafesiyle geniş bir yaşam alanı sunan araçta, yeni standartlara uygun yarı gizli kapı kolları ve opsiyonel dijital yan aynalar bulunuyor. Arka bölümde ise tavan spoyleri ve boydan boya uzanan stop tasarımı dikkat çekerken, tavan rayları wagon karakterini güçlendiriyor.

    Ekranlardan oluşan dijital kokpit

    İç mekânda sürücüyü saran kokpit tasarımı tercih edilmiş. Araçta dört ekranlı bir yapı sunuluyor. 35.4 inçlik 4K panoramik ekran konsolu boydan boya sarıyor. Merkezde ise 15.6 inçlik dokunmatik multimedya ekranı yer alıyor. Dijital aynalar tercih edildiğinde bunlara kameralardan gelen görüntüleri yansıtan iki adet 6.7 inç ekran da ekleniyor. 

    Sürüş destek sistemlerinde ise Huawei imzalı Qiankun ADS 4 platformu kullanılıyor. Üst donanım seviyelerinde LiDAR ve 4D milimetrik dalga radarı birlikte çalışarak 120 metre mesafede 14 cm gibi küçük engelleri algılayabiliyor. Giriş seviyesinde ise çift optik yollu lazer görüş sistemine sahip bir çözüm sunuluyor.

    Motor ve performans

    Performans tarafında Avatr 06T oldukça iddialı. Taihang Intelligent Control 2.0 sistemiyle çalışan modelde farklı güç seçenekleri bulunuyor. Çift motorlu tamamen elektrikli versiyonlar 450 kW (603 HP) ve 502 kW (673 HP) güç üretirken, 72.88 kWsa ve 87.3 kWsa LFP bataryalarla sırasıyla 652 km ve 741 km CLTC menzil sunuyor.

    Serinin en dikkat çekici versiyonu ise üç motorlu dört çeker sistem. Önde bir, arkada iki motor bulunan bu versiyon toplamda 712 kW (955 HP) güç üretiyor ve 0’dan 100 km/s hıza sadece 2.78 saniyede ulaşıyor. Bu versiyon, 87.3 kWsa batarya ile 680 km menzil sunuluyor.

    Menzil uzatıcı versiyonda ise 1.5 litrelik turbo motor görev yapıyor. Bu versiyon 330 km saf elektrikli menzil sunarken, toplam menzil 1.250 km’ye kadar ulaşıyor.

