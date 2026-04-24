Aile arabası değil roket: 955 HP’lik Avatr 06T 2.78 sn’de 100 km/s’ye çıkıyor

Changan, Huawei ve CATL ortaklığıyla geliştirilen premium yeni enerjili araç markası Avatr, ilk station wagon modeli Avatr 06T’yi resmi olarak tanıttı. “Her senaryoya uygun sportif touring wagon” olarak konumlandırılan model, tamamen elektrikli ve menzil uzatıcı dahil olmak üzere toplam beş farklı versiyonla geliyor.
Avatr 06T, özellikleriyle neler sunuyor❓
Boyutlara bakıldığında model; 4.940 mm uzunluğa, 1.960 mm genişliğe ve 1.455 mm yüksekliğe sahip. 2.940 mm aks mesafesiyle geniş bir yaşam alanı sunan araçta, yeni standartlara uygun yarı gizli kapı kolları ve opsiyonel dijital yan aynalar bulunuyor. Arka bölümde ise tavan spoyleri ve boydan boya uzanan stop tasarımı dikkat çekerken, tavan rayları wagon karakterini güçlendiriyor.
Ekranlardan oluşan dijital kokpit
Sürüş destek sistemlerinde ise Huawei imzalı Qiankun ADS 4 platformu kullanılıyor. Üst donanım seviyelerinde LiDAR ve 4D milimetrik dalga radarı birlikte çalışarak 120 metre mesafede 14 cm gibi küçük engelleri algılayabiliyor. Giriş seviyesinde ise çift optik yollu lazer görüş sistemine sahip bir çözüm sunuluyor.
Motor ve performans
Serinin en dikkat çekici versiyonu ise üç motorlu dört çeker sistem. Önde bir, arkada iki motor bulunan bu versiyon toplamda 712 kW (955 HP) güç üretiyor ve 0’dan 100 km/s hıza sadece 2.78 saniyede ulaşıyor. Bu versiyon, 87.3 kWsa batarya ile 680 km menzil sunuluyor.
Menzil uzatıcı versiyonda ise 1.5 litrelik turbo motor görev yapıyor. Bu versiyon 330 km saf elektrikli menzil sunarken, toplam menzil 1.250 km'ye kadar ulaşıyor.