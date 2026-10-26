2,8 trilyon parametreli Kimi K3.1 Pro, en gelişmiş kapalı modellere kafa tutuyor

Tam Boyutta Gör Kimi K3 ile son dönemin en dikkat çekici yapay zekâlarından birini sunan Çinli Moonshot AI, bu hafta yayınladığı Kimi K3.1 Pro ile çıtayı biraz daha yukarı çekti. Kodlama, 3D modelleme ve karmaşık görevleri yerine getirme gibi pek çok alanda daha iyi bir performans sunan model, bazı performans testlerinde Claude Opus 5.5 gibi kapalı rakiplerine bile yakın sonuçlar sunuyor.

Moonshot AI, kodlama ve karmaşık görevleri yerine getirme konusunda epey iddialı olan bu modelin siber güvenlik açısından sorun yaratmaması için, siber saldırılarda kullanılabilecek yeteneklerini sınırlandırdığını söylüyor. Şirket, bunun için eğitim verilerinde bazı spesifik değişikler yaptıklarını belirtiyor.

Kimi K3.1 Pro, 2.8 Trilyon Parametreye Sahip Devasa Bir Model

Temmuz ayında yayımlanan Kimi K3 modelinin geliştirilmiş sürümü olan Kimi K3.1 Pro, toplam 2,8 trilyon parametreye sahip bir Mixture of Experts (MoE) modeli. Bu tarz devasa modellerde artık neredeyse standart hâline gelen bu MoE mimarisi, bir istek sırasında sadece gerekli parametrelerin devreye girmesini sağlıyor. Nitekim Kimi K3.1 Pro da her istekte yaklaşık 104 milyar parametreyi aktif olarak kullanıyor. Öte yandan model, 1 milyon tokenlık bağlam penceresiyle uzun belgeler ve büyük kod tabanları üzerinde rahatça çalışabiliyor. Moonshot AI, yeni modelin geliştirilmesinde pekiştirmeli öğrenmeye daha fazla kaynak ayırdığını ve bunun farklı görevlerde performans artışı sağladığını belirtiyor.

Kimi K3.1 Pro Performans Testlerinde Zirveyi Zorluyor

Şirketin paylaştığı sonuçlara göre Kimi K3.1 Pro, yazılım geliştirme becerilerini ölçen Terminal-Bench 4.0 testinde 65,7 puan aldı. Bu sonuç, OpenAI'ın GPT-6 Astra modelinin 58,2'lik skorunu geride bırakırken Claude Opus 5.5'in 66,4'lük sonucuna da epey yaklaşıyor.

Tam Boyutta Gör Model, 3D tasarım ve mekânsal akıl yürütme alanında da iddialı. Kimi K3.1 Pro, Blender gibi tasarım araçları için kod üretebiliyor, 3D modeller oluşturabiliyor ve Unity, Unreal Engine gibi oyun motorlarıyla çalışabiliyor. Model, AD tabanlı 3D modelleme becerilerini ölçen BenchCAD testinde 92,7 puan alıyor. Claude Opus 5.5 aynı testte yüzde 96,2, GPT-6 Astra ise yüzde 95,9 puana ulaşıyor.





Kimi K3.1 Pro ücretsiz kullanılabiliyor

Kimi K3.1 Pro şu anda Kimi.ai internet sitesi, mobil uygulamalar, Kimi Work masaüstü uygulaması, Kimi Code kodlama aracı ve Kimi API üzerinden kullanılabiliyor. Kimi'nin internet sitesinde ve Kimi Work'te kullanıcılara sınırlı kapasitede de olsa ücretsiz kullanım imkânı sunuluyor. Ancak ücretsiz kullanımın limitleri henüz tam olarak paylaşılmış değil. Diğer yandan daha yüksek hız sunan Kimi K3.1 Pro Highspeed sürümünü kullanmak içinse Pro veya üzeri abonelik gerekiyor.

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Moonshot AI, modelin tüm ağırlıklarının 4 Kasım 2026'da yayınlanacağını açıkladı. Böylece geliştiricilerin modeli indirip yerel olarak çalıştırmasının da önü açılmış olacak. Ancak 2,8 trilyon parametreli bu ölçekte bir modeli yerel olarak çalıştırmak, sıradan bir bilgisayarın karşılayabileceği donanım gereksinimlerinin çok ötesinde kaynaklar gerektirecek.

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2,8 trilyon parametreli dev yapay zeka tanıtıldı: Kimi K3.1 Pro

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