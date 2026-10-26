2,8 trilyon parametreli Kimi K3.1 Pro, en gelişmiş kapalı modellere kafa tutuyor

Moonshot AI, kodlama ve karmaşık görevleri yerine getirme konusunda epey iddialı olan bu modelin siber güvenlik açısından sorun yaratmaması için, siber saldırılarda kullanılabilecek yeteneklerini sınırlandırdığını söylüyor. Şirket, bunun için eğitim verilerinde bazı spesifik değişikler yaptıklarını belirtiyor.
Kimi K3.1 Pro, 2.8 Trilyon Parametreye Sahip Devasa Bir Model
Temmuz ayında yayımlanan Kimi K3 modelinin geliştirilmiş sürümü olan Kimi K3.1 Pro, toplam 2,8 trilyon parametreye sahip bir Mixture of Experts (MoE) modeli. Bu tarz devasa modellerde artık neredeyse standart hâline gelen bu MoE mimarisi, bir istek sırasında sadece gerekli parametrelerin devreye girmesini sağlıyor. Nitekim Kimi K3.1 Pro da her istekte yaklaşık 104 milyar parametreyi aktif olarak kullanıyor. Öte yandan model, 1 milyon tokenlık bağlam penceresiyle uzun belgeler ve büyük kod tabanları üzerinde rahatça çalışabiliyor. Moonshot AI, yeni modelin geliştirilmesinde pekiştirmeli öğrenmeye daha fazla kaynak ayırdığını ve bunun farklı görevlerde performans artışı sağladığını belirtiyor.
Kimi K3.1 Pro Performans Testlerinde Zirveyi Zorluyor
Şirketin paylaştığı sonuçlara göre Kimi K3.1 Pro, yazılım geliştirme becerilerini ölçen Terminal-Bench 4.0 testinde 65,7 puan aldı. Bu sonuç, OpenAI'ın GPT-6 Astra modelinin 58,2'lik skorunu geride bırakırken Claude Opus 5.5'in 66,4'lük sonucuna da epey yaklaşıyor.
Kimi K3.1 Pro ücretsiz kullanılabiliyor
Kimi K3.1 Pro şu anda Kimi.ai internet sitesi, mobil uygulamalar, Kimi Work masaüstü uygulaması, Kimi Code kodlama aracı ve Kimi API üzerinden kullanılabiliyor. Kimi'nin internet sitesinde ve Kimi Work'te kullanıcılara sınırlı kapasitede de olsa ücretsiz kullanım imkânı sunuluyor. Ancak ücretsiz kullanımın limitleri henüz tam olarak paylaşılmış değil. Diğer yandan daha yüksek hız sunan Kimi K3.1 Pro Highspeed sürümünü kullanmak içinse Pro veya üzeri abonelik gerekiyor.
Moonshot AI, modelin tüm ağırlıklarının 4 Kasım 2026'da yayınlanacağını açıkladı. Böylece geliştiricilerin modeli indirip yerel olarak çalıştırmasının da önü açılmış olacak. Ancak 2,8 trilyon parametreli bu ölçekte bir modeli yerel olarak çalıştırmak, sıradan bir bilgisayarın karşılayabileceği donanım gereksinimlerinin çok ötesinde kaynaklar gerektirecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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