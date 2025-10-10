Giriş
    2.9 milyon Tesla’ya FSD soruşturması başlatıldı

    Elektrikli otomobil devi Tesla’nın 2,88 milyon aracı, Full Self-Driving sisteminin kırmızı ışık ihlalleri, ters yön ve kazalara yol açması üzerine kapsamlı soruşturmaya alındı.

    2.9 milyon Tesla’ya FSD soruşturması başlatıldı Tam Boyutta Gör

    ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Tesla’nın Full Self-Driving (FSD) adı verilen sürücü destek yazılımını kullanan yaklaşık 2,88 milyon aracı kapsayan geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Soruşturma, FSD etkin durumdayken araçların kırmızı ışıkta durmaması, ters yöne girmesi ve demiryolu geçitlerinde durmaması gibi ciddi trafik ihlallerine odaklanıyor.

    Yaralanmaları vakalar da var

    Yürütülen inceleme, şu ana kadar 58 trafik güvenliği olayını kapsıyor. Bu olayların 14’ü kaza, 23’ü ise yaralanma ile sonuçlandı. Bazı durumlarda Tesla araçlarının FSD aktifken kırmızı ışıkta tamamen durmadığı veya kısa süre durup yeniden hareket ettiği, bazı olaylarda ise dönüş manevrası sırasında ya da sonrasında aracın karşı şeride geçtiği bildirildi. Ayrıca sistemin, açık şekilde “ters yön” tabelaları bulunmasına rağmen yanlış yöne dönüş yapmaya çalıştığı vakalar da inceleniyor.

    Kurum, FSD yazılımının bazı durumlarda “trafik güvenliği yasalarını ihlal eden araç davranışlarına yol açtığını” belirtti. FSD aktifken kırmızı ışıkta geçip diğer araçlarla çarpışan en az 6 vakanın tespit edildiği ve dördünün de yaralanma ile sonuçlandığı bildirildi. Henüz değerlendirme aşamasında olan soruşturmada eğer güvenlik riski tespit edilirse geri çağırma süreci başlatılacak.

    Tesla’nın FSD sistemi, daha önce de benzer güvenlik incelemelerine konu olmuştu. NHTSA, geçen yıl yayımladığı raporda şirketin sürücü destek sistemlerinin sürücü dikkatini yeterince denetlemediğini ve bu nedenle ölümle sonuçlanan kazalara yol açtığını tespit etmişti. Kurum ayrıca Tesla’nın FSD ve Autopilot kazalarını zamanında raporlayıp raporlamadığını da araştırıyor. Buna ek olarak, şirketin bazı modellerinde bulunan elektronik kapı kollarının yolcuların araç içinde sıkışmasına neden olduğu iddiaları da ölümle sonuçlanan davalar kapsamında değerlendiriliyor.

    Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya aday: Dacia Hipster

