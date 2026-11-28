Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat BİM, GTA 6 heyecanını dev ekranda yaşamak isteyenler için yeni bir teknoloji kampanyası başlatıyor. 2 Aralık aktüel kataloğunda sunulan 825 gigabaytlık Sony PlayStation 5 dijital sürüm 49 bin liradan satışa çıkıyor. Oyuncuları sevindirecek yapay zeka işlemcili ve 75 inçlik TCL 4K akıllı televizyon ise 53 bin 500 liralık fiyat etiketiyle mağazalardaki yerini alıyor. Teknoloji meraklıları bu özel ürünlere Aralık ayının ilk günlerinde ulaşabilecek. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör BİM marketler zinciri GTA 6 oyununun çıkışı ile birlikte oyunu dev ekranda oynamak isteyenler için alternatif bir set sunuyor. PlayStation 5 konsolu ve TCL markasına ait 75 inçlik 4K televizyon eğlenceyi katlayacak.

2 Aralık BİM aktüel teknoloji ürünleri

2 Aralık BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Sony PlayStation 5 dijital sürüm yer alıyor. PS5 Pro konsolunun fiyatının uçtuğu şu dönemde 825GB depolama kapasitesi ve tek DualSense oyun kolu ile 49000TL olarak satılıyor.

22 Kasım BİM Aktüel kataloğunda neler var? 6 gün önce eklendi

Diğer taraftan TCL markasına ait 75 inçlik 4K çözünürlüğünde HDR ekran, AiPQ yapay zekâ destekli işlemci, Dolby Audio desteği, Google TV, HDMI ve USB girişleri ile 2026 model akıllı televizyon modeli de 53500TL fiyat etiketine sahip.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: