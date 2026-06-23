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    2 büyük satın alma hamlesi Netflix’i 2 yıl geriye götürdü

    Netflix hisseleri, sonuçsuz kalan iki büyük satın alma girişiminin ardından sert düşüş yaşadı. Roku ve Warner Bros. Discovery hamleleri sonrası hisse, iki yılın en düşük seviyesine indi.

    2 büyük satın alma hamlesi Netflix’i 2 yıl geriye götürdü Tam Boyutta Gör
    Netflix'in son dönemde sonuçsuz kalan iki büyük satın alma girişimi, yatırımcıların şirketin büyüme stratejisine yönelik soru işaretlerini artırdı. Warner Bros. Discovery varlıklarının satın alınmasından vazgeçilmesi ve yaklaşık 22 milyar dolarlık Roku yarışının Fox Corporation'a kaybedilmesinin ardından şirket hisseleri sert değer kaybetti. Son işlem gününde yüzde 5,82 düşüş yaşayan Netflix hissesi, 72,88 dolara gerileyerek 17 Ekim 2024'ten bu yana görülen en düşük seviyesine indi.

    ABD borsalarında gün içinde 72,45 doları gören hisse, bu performansla S&P 500 endeksinin en fazla değer kaybeden dokuzuncu, Nasdaq 100'ün ise en kötü performans gösteren dördüncü hissesi oldu.

    İki dev satın alma da başarısız oldu

    Satış baskısının temel nedenini, Netflix'in son aylarda sonuçlandıramadığı iki büyük satın alma süreci oluşturuyor. Şirket, yılın ilk aylarında Warner Bros. Discovery'nin film stüdyoları ile HBO Max platformunu satın almak için yürüttüğü görüşmelerden teklif tutarının yaklaşık 83 milyar doların üzerine çıkma ihtimali nedeniyle çekilmişti.

    2 büyük satın alma hamlesi Netflix’i 2 yıl geriye götürdü Tam Boyutta Gör
    Bu karar ilk etapta mali disiplin açısından olumlu karşılanmıştı. Ancak bu ay Fox Corporation'ın Roku için yaklaşık 22 milyar dolarlık teklif vererek ihaleyi kazanması, yatırımcıların Netflix'in temkinli yaklaşımını yeniden tartışmaya açtı. Roku'nun yayın platformunun Fox'un spor ve haber içerikleriyle birleşmesinin özellikle reklam destekli yayıncılık pazarında Netflix karşısında güçlü bir rakip oluşturabileceği değerlendiriliyor.

    Büyüme stratejisi sorgulanıyor

    Eş CEO Greg Peters, şirketin aktif olarak büyük bir satın alma fırsatı aramadığını ifade ediyor. Bu açıklama yatırımcılar tarafından organik büyüme stratejisinin yeterli olup olmadığı yönündeki endişeleri güçlendiren bir mesaj olarak yorumlandı.

    Öte yandan hisse üzerinde baskıyı analist raporları da artırıyor. Bank of America, 15 Haziran'da Netflix için tavsiyesini "Tut" seviyesine düşürürken Jefferies ise hedef fiyatını 128 dolardan 110 dolara indirdi.

    Netflix hissesi, son bir ayda yüzde 14,15, yılbaşından bu yana ise yüzde 21,24 geriledi. Hisse ayrıca, 30 Haziran 2025'te ulaştığı 133,91 dolarlık tarihi kapanış zirvesinin yaklaşık yüzde 44,86 altında işlem görüyor. Bir yıl öncesine kıyasla kayıp ise yüzde 41'i aşmış durumda.

    Kaynakça https://www.morningstar.com/news/dow-jones/202606224734/netflix-on-track-for-lowest-close-since-october-2024-data-talk https://www.fool.com/investing/2026/06/22/why-netflix-stock-fell-today/
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    H
    hasandemirrr 5 gün önce

    çok güzel

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