A101 marketler çekme karavan ve Tiny House satıyor

2 Ekim A101 aktüel teknoloji ürünleri
2 Ekim A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Erba markasına ait 4 metrelik çekme karavan; 2 kişilik ranza, 205W güneş paneli, O2 tip onay belgeli, 30 amper MPTT, 80L temiz su tankı, 750Kg altı, 12V buzdolabı, LED aydınlatma gibi özelliklerle 299000TL olarak satılacak.
Diğer taraftan Escamp markasına ait 6500 Flat Tiny House minimal yapıda. Bir yatak odası, bir salon ve bir banyo yer alıyor. 2 adet torsiyon frenli dingili olan ürün, tekerlekli yapısı ile imar iznine gerek bırakmıyor. Altyapı ısı tesisatı olan evde 24’lü sigorta kutusu, kaçak akım rölesi, mutfak tezgâhı, dolap, havalandırma sistemi, laminat parke kaplama gibi ekstralar da bulunuyor. Firma tarafından 30 gün içerisinde teslimatı olan Tiny House modeli 385000TL ve kredi kartına 6 taksit yapılıyor.