İkinci el piyasasında en popüler telefonlar belli oldu: İşte liste

Tam Boyutta Gör Piyasaya sürülmesinin üzerinden henüz bir yıl bile geçmemiş olmasına rağmen, Apple'ın en yeni amiral gemisi iPhone 17 Pro Max, bağımsız takas piyasasında hızla en çok elden çıkarılan cihaz haline geldi. İkinci el piyasasına düşen ilk 20 telefon sıralamasında yalnız tek bir Android telefon bulunuyor, geri kalanların hepsi iPhone.

iPhone 17 Pro Max'in kasası kılıfa rağmen zarar görüyor 5 gün önce eklendi

iPhone 17 Pro Max, en hızlı elden çıkarılan telefon oldu

SellCell'in yeni bir raporuna göre, Apple'ın en yeni amiral gemisi iPhone'u, piyasaya sürülmesinden sadece birkaç ay sonra, bağımsız takas pazarında en çok takas edilen 20 cihaz arasında yer alan tüm cihazların %11,5'ini oluşturarak hızla zirveye yükseldi.

iPhone 17 Pro Max'in en çok takas edilen 20 cihaz arasındaki payı, Kasım ayı sonlarında yaklaşık %5,1'den Şubat ayı başlarında %11,5'e yükseldi ve yaklaşık 12 haftada iki katından fazla arttı. Elden çıkarılan cihazların %86'sı kusursuz ya da iyi durumda olarak sınıflandırıldı; bu da birçok kullanıcının telefonu satın aldıktan kısa bir süre sonra sattığını gösteriyor.

iPhone 15 Pro Max ve iPhone 14 Pro Max, takas işlemlerinin yaklaşık %7,3'ünü oluşturarak öne çıkmaya devam ediyor. iPhone 16 Pro Max ve iPhone 13 ise %7,2'lik bir paya sahip. İlk 20 cihaz, toplam takas işlemlerinin yaklaşık %47'sini temsil ediyor.

Rapor, mükemmel durumda olan iPhone 17 Pro Max’in piyasaya sürülmesinden bu yana yaklaşık %25,4 değer kaybettiğini, bunun aynı dönemde (145 gün) yaklaşık %32,5 değer kaybeden iPhone 16 Pro Max'ten %7 daha az olduğunu vurguluyor. Bu veriler, iPhone 17 Pro Max'in yaşam döngüsünün aynı aşamasında önceki nesillere göre daha güçlü ikinci el değerine sahip olduğunu gösteriyor.

Rapor, son 30 gün içinde takas için en popüler 20 cihazı içeriyor. Bunların arasında 19'u iPhone ve tek Android modeli Galaxy S25 Ultra. Ancak o bile listenin başında değil; 17. sırada. Galaxy S25 Ultra da henüz bir yaşında ve Samsung'un S serisindeki mevcut amiral gemisi modeli. Galaxy S26 serisi henüz piyasaya sürülmedi. Galaxy S26'dan bahsetmişken, Ultra modelinin 2026'da en iyi Android telefonlardan biri olması muhtemel.

Ancak yine de, Apple cihazları genellikle Android amiral gemilerine göre daha yüksek ikinci el değerini koruyor. Apple iPhone'lar genellikle bir yıl sonra değerlerinin %60-70'ini korurken, Samsung cihazları için bu oran yaklaşık %50-60 civarında. Bu, sahiplerinin fiyatlar yüksekken cihazlarını satma olasılığının yüksek olduğu anlamına geliyor. Bu da iPhone modellerinin ilk 20 takas sıralamasında Android modellerine göre neden daha baskın olduğunu açıklıyor.

Sahiplerin neden bu kadar erken sattığına gelince, rapor, yüksek ikinci el fiyatlarının en büyük etken olabileceğini belirtiyor. Bazı alıcılar, uzun vadede kullanmaya karar vermeden önce telefonu test etmek için alabiliyor. Bazıları ise deneyime göre fiyatının pahalı olduğuna karar verebiliyor. iPhone'ların artık 100.000 TL üzerinde olmasıyla ekonomik faktörler de kesinlikle rol oynuyor.

İkinci el piyasasında öne çıkan 20 telefon

iPhone 17 Pro Max iPhone 15 Pro Max iPhone 14 Pro Max iPhone 16 Pro Max iPhone 13 iPhone 13 Pro Max iPhone 11 iPhone 12 iPhone 15 iPhone 14 Pro iPhone 17 Pro iPhone 14 iPhone 16 Pro iPhone 15 Pro iPhone 13 Pro iPhone 12 Pro Max Galaxy S25 Ultra iPhone 17 iPhone XR iPhone 16e

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

2. el piyasasında en popüler telefonlar belli oldu: İşte liste

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: