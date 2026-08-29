BİM marketler taşınabilir ekran çoğaltıcı satıyor

2 Eylül BİM Aktüel teknoloji ürünleri
2 Eylül BİM Aktüel teknoloji ürünleri arasında Prozone markasına ait taşınabilir ekran çoğaltıcı yer alıyor. BİM marketlerde ilk kez gördüğümüz ürün asıl dizüstü ekranınızın yanlarına iki ekran daha koyarak çalışmalarınızı genişletmenizi sağlıyor.
Ekranların ikisi de 15.6 inç ve Full HD IPS panele sahip. 12-17 inç arasında dizüstülerine uygun olan çoklayıcı DP uyumlu USB Tip-C portlarınızdan enerji ihtiyacı olmadan ya da HDMI üzerinden USB Tip-C ile enerji ihtiyacını karşılayacak bağlanabiliyor. Kendi içerisinde 4 adet USB Tip-C ve 2 adet mini HDMI bağlantıları yer alan ekran çoğaltıcı 14900TL fiyat etiketine sahip.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.
daha korkutucu bişey görmedim