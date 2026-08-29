BİM marketler taşınabilir ekran çoğaltıcı satıyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör BİM marketler zincirinde ekran çoğaltıcılardan masaj koltuklarına, taşınabilir saunalardan yüksek basınçlı oto yıkama makinesine ve elektrikli masaj yatağına kadar farklı teknoloji ürünleri bulmak mümkün olacak.

2 Eylül BİM Aktüel teknoloji ürünleri

2 Eylül BİM Aktüel teknoloji ürünleri arasında Prozone markasına ait taşınabilir ekran çoğaltıcı yer alıyor. BİM marketlerde ilk kez gördüğümüz ürün asıl dizüstü ekranınızın yanlarına iki ekran daha koyarak çalışmalarınızı genişletmenizi sağlıyor.

BİM artık Yemeksepeti içerisinde 18 sa. önce eklendi

Ekranların ikisi de 15.6 inç ve Full HD IPS panele sahip. 12-17 inç arasında dizüstülerine uygun olan çoklayıcı DP uyumlu USB Tip-C portlarınızdan enerji ihtiyacı olmadan ya da HDMI üzerinden USB Tip-C ile enerji ihtiyacını karşılayacak bağlanabiliyor. Kendi içerisinde 4 adet USB Tip-C ve 2 adet mini HDMI bağlantıları yer alan ekran çoğaltıcı 14900TL fiyat etiketine sahip.

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