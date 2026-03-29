A101 marketler elektrikli kamyonet ve forklift satacak

2 Nisan A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında lojistik sektörüne yönelik araçlar öne çıkıyor. Daha önce de satışta olan Dolphin markasına ait Titan Pro forklift Li-Ion batarya, 3 ton yük kaldırma ve 4700mm yüksekliğe çıkabilme, 24kW hidrolik motor, 15kW yürüyüş motoru ile 1299000TL fiyat etiketine sahip. Alternatif olarak Prestige Pro forklift dizel motor, 3 ton yük kaldırma kapasitesi, 4700mm yükseklik seviyesi, 65 litre depo ve saatte 3-4 litre yakıt tüketimi ile 1049000TL olarak satılacak.
Diğer taraftan Volta markasına ait Vmp14 elektrikli kamyonet modeli 110Km maksimum menzil, 51Km/s azami hız, 655Kg taşıma kapasitesi, açılır cam tavan, hidrolik direksiyon sistemi, 4kW motor gücü gibi özelliklerle 249990TL.
