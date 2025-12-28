BİM marketler RC Formula aracı ve tam otomatik kahve makinesi satacak

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör BİM marketlerin haftalık aktüel kataloğunda otomatik kahve makinelerinden RC Formula yarış arabalarına, akıllı televizyonlardan görüntü aktarım aparatına kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak.

2 Ocak BİM aktüel teknoloji ürünleri

2 Ocak BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Delonghi markasına ait tam otomatik kahve makinesi yer alıyor. LatteCrema Hot teknolojisi, dokunmatik kontrol paneli, otomatik temizlenen süt haznesi, 15 bar basınç gibi özelliklerle 14900TL fiyat etiketine sahip.

Diğer taraftan Maisto markasına ait USB ile şarj edilebilen 1:24 ölçekli ve F1 lisansına sahip full fonksiyonlu RC yarış arabaları 1799TL iken Silverlit markasına ait dans eden robot Robo Beats de 799TL olarak satılacak.

